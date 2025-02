Tides of Annihilation: London im Chaos und die Macht der Ritter

Das neue Action-Adventure-Spiel Tides of Annihilation entführt Spieler in ein von Aliens zerstörtes London, in dem Gwendolyn die einzige Überlebende ist. Sie entdeckt die Fähigkeit, die legendären Ritter der Tafelrunde zu beschwören und muss sich durch die zerstörte Metropole kämpfen, um ihre Schwester zu finden und die Geheimnisse hinter ihren Kräften zu lüften.

Tides of Annihilation, das neue Action-Adventure -Spiel vom chinesischen Studio Eclipse Glow Games , begeistert mit beeindruckenden Gameplay -Elementen und atemberaubender Grafik . Das Spiel entführt die Spieler in ein London , das von Aliens in Trümmern gelegt wurde. Gwendolyn, die einzige Überlebende, entdeckt die Fähigkeit, die legendären Ritter der Tafelrunde zu beschwören und zu befehligen.

Auf der Suche nach ihrer Schwester und den Geheimnissen hinter ihren Kräften muss sie sich durch die zerstörte Metropole kämpfen und dabei auf riesige Ritter, die größer als Hochhäuser sind, treffen. Ähnlich wie in Shadow of the Colossus fungieren diese wandelnden Riesen als eigene, vertikale Level, die bestiegen werden müssen, um sie angreifen zu können. Die Geschichte wird durch vertonten Dialoge und aufwendig inszenierte Zwischensequenzen erzählt und bietet Spielern über 30 Stunden Abenteuer. Die bisher veröffentlichten Materialien beeindrucken sowohl technisch als auch stilistisch. Tides of Annihilation kombiniert rasante Third-Person-Kämpfe mit kleinen Umgebungsrätseln und Geschicklichkeitspassagen. Die Kräfte der beschworenen Ritter spielen eine wichtige Rolle im Kampf und können zum Beispiel Elementar-Attacken einsetzen. Gwendolyn nutzt die Ritter jedoch nicht nur im Kampf, sondern auch, um neue Wege zu erschließen. Im Gameplay-Trailer, der nach der State of Play veröffentlicht wurde, wird auch die Verzerrung der Realität gezeigt. Die Gravitation wird an einer Stelle beispielsweise verdreht, sodass Gwendolyn quasi auf einer Hauswand weiterlaufen muss.Tides of Annihilation ist das erste Spiel von Eclipse Glow Games, einem Studio aus Chengdu in China, das aus etwa 100 Entwicklern besteht. Einige Mitglieder des Teams haben zuvor an bekannten Titeln wie Yakuza 0, For Honor, Assassin's Creed, der Persona-Reihe und Prince of Persia mitgewirkt.





GamePro_de / 🏆 121. in DE Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:

Tides Of Annihilation Eclipse Glow Games Action-Adventure London Aliens Ritter Der Tafelrunde Shadow Of The Colossus Gameplay Grafik State Of Play

Deutschland Neuesten Nachrichten, Deutschland Schlagzeilen

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Tides of Annihilation: Neues Action-Adventure im zerstörten LondonDas Entwicklerstudio Eclipse Glow Games hat ein neues Action-Adventure angekündigt: Tides of Annihilation führt Spieler in eine zerstörte Welt, wo diese gegen eine übernatürliche Bedrohung kämpfen. Begleitend zur Ankündigung wurde ein erster Trailer veröffentlicht.

Weiterlesen »

Tides of Annihilation - Gameplay-Video enthüllt Erkundung und KämpfeDas Actionspiel Tides of Annihilation von Eclipse Glow Games wurde auf der State of Play angekündigt und nun mit einem Gameplay-Video vorgestellt. Der kurze Clip zeigt die Erkundung des Spiels und mehrere Kämpfe gegen Standardgegner und Bosse.

Weiterlesen »

Trauer bei Familie Ritter: Nach Mutter Karin und Sohn Andy - auch Norman Ritter ist totKöthen - Mit rechtsradikalen Parolen wurde er schon im Kindesalter zweifelhaft berühmt. Wie jetzt bekannt wurde, ist ein weiteres Familienmitglied 'der Ritters' im Alter von nur 40 Jahren verstorben.

Weiterlesen »

Norman Ritter ist tot: Auch diese Mitglieder der bekannten Familie Ritter aus Köthen starben jungEs sind erschütternde Nachrichten für die Familie Ritter: Mittwoch (15. Januar) stirbt Sohn Norman Ritter. Er ist nicht der erste Todesfall in Deutschlands wohl bekanntester TV-Familie.

Weiterlesen »

Familie Ritter aus Köln: Norman Ritter ist tot – auch diese Familienmitglieder kamen jung ums LebenEs sind erschütternde Nachrichten für die Familie Ritter: Mittwoch (15. Januar) stirbt Sohn Norman Ritter. Er ist nicht der erste Todesfall in Deutschlands wohl bekanntester TV-Familie.

Weiterlesen »

Tragischer Tod von Norman Ritter, Sohn der bekannten TV-FamilieNorman Ritter, bekannt aus der TV-Serie Stern-TV, ist im Alter von 40 Jahren verstorben. Die Todesursache wird vermutlich auf den Alkoholkonsum zurückgeführt. Dies ist der dritte Todesfall innerhalb der Familie Ritter, die seit 1994 im deutschen Fernsehen zu sehen ist. Zuvor starben der Sohn Andy Ritter an einer Überdosis Drogen und die Mutter Karin Ritter unter unklaren Umständen.

Weiterlesen »