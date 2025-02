Tief Max sorgt für ungewöhnliche Winterlage in Deutschland

Tief Max bringt ungewöhnliche Schneefälle in Deutschland. Besonders Berlin und die Alpenregionen betroffen.

Tief Max sorgt in Deutschland für eine ungewöhnliche Winterlage. In Berlin fällt deutlich mehr Schnee als in München. Während der Schneefall im Süden Deutschland s am Donnerstagvormittag bereits beginnt, kommt im Norden erst später der Neuschnee zusammen. Tief Max verharrt über Berlin und bringt starke Schneefälle, die sich vom Harz über Berlin bis nach Polen erstrecken. Bis zum frühen Freitagmorgen bleibt der Schnee ein ständiger Begleiter der Hauptstadt.

Erst am Freitagmorgen zieht sich Tief Max in Richtung Thüringen und Sachsen zurück, schwächt sich ab und löst sich auf. Doch zuvor schneit es noch einmal kräftig im Schwarzwald und auf der Schwäbischen Alb. Besonders die Alpenregionen erleben intensiven Schneefall, da sich die Niederschläge dort stauen. Bis zu 10 Zentimeter Schnee können in Berlin zusammenkommen. Der Hauptschneefall erstreckt sich vom Harz bis Berlin und darüber hinaus nach Norden. In den Staulagen des Harzes, Allgäus und generell an den Alpen sind sogar 15 bis 20 Zentimeter Neuschnee möglich. Auch in den Mittelgebirgen, besonders im Schwarzwald, auf der Schwäbischen Alb, der Fränkischen Alb sowie im Thüringer Wald und Erzgebirge bleibt Schnee liegen. Da es auch am Wochenende kalt bleibt, besonders im Osten, wird der Schnee weiterhin liegenbleiben. Erst in der neuen Woche bringen Westwinde den Schnee wieder zum Schmelzen





focusonline / 🏆 6. in DE Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:

Deutschland Schnee Tief Max Alpen Berlin

Deutschland Neuesten Nachrichten, Deutschland Schlagzeilen

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

'So techt Deutschland' mit Caspar Brockhaus: 'Wer behauptet, Deutschland könne das Weltklima alleine retten, ist minderbemittelt'Die deutsche Industrie steckt in der Krise, doch Caspar Brockhaus bleibt Optimist. Der CEO der Brockhaus Group hat sein Familienunternehmen vom Stahlverarbeiter zum Technologieunternehmen transformiert. Im Interview erklärt er, warum Deutschland einen 'Tritt in den Allerwertesten' braucht.

Weiterlesen »

Sarna Röser in 'So techt Deutschland': Deutschland braucht einen neuen UmgangstonDeutschland hängt fest zwischen Innovationslust und Bürokratiefrust. Sarna Röser kämpft mit ihrem Familienbetrieb und einer neuen Initiative für einen Neustart. Vom rüden Stil der Politik hat sie die Nase voll, wie sie im ntv-Podcast 'So techt Deutschland' erzählt.

Weiterlesen »

Mitteilung der Lilly Deutschland Stiftung : Lilly Deutschland Stiftung fördert Innovationen in der GesundheitsversorgungDie Lilly Deutschland Stiftung schreibt zum fünften Mal den Innovationspreis KONKRET aus. Der Preis richtet sich an Menschen und Projekte, die mit neuen Ideen die Versorgung verbessern. Er ist mit 3.000 bis 10.000 Euro dotiert.

Weiterlesen »

Deutschland gedenkt Polizisten Max: Blaulichter leuchten für #einervonunsAm Dienstag gedenken Menschen in Deutschland dem 32-jährigen Polizisten Max, der vor einer Woche bei einer Verkehrskontrolle tödlich verletzt wurde. Polizisten halten in zahlreichen Städten an und schalten die Blaulichter ihrer Einsatzwagen für eine Schweigeminute ein. Max hinterlässt seine Lebenspartnerin und eine Tochter.

Weiterlesen »

"Zwangsupdate" durch Microsoft: Neues Outlook wird zur PflichtDeutschland - Mehr als 30 Millionen Computer sind allein in Deutschland von dem Zwangsupdate für Windows betroffen.

Weiterlesen »

Schufa lässt tief blicken: Mit diesen Tipps sorgt ihr für einen besseren ScoreGIGA-Redakteur, Experte für E‑Autos, Mobilität und Verbraucher-Themen

Weiterlesen »