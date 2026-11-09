Tief Pia bringt ab Montag heftige Regenfälle in den Süden Deutschlands

Das Tief Pia sorgt für einen drastischen Wetterwechsel. Ab Montag trifft starker Regen den Süden, während Norden und Osten weitgehend trocken bleiben.

Deutschland verabschiedet sich von der ungewöhnlich milden und trockenen Phase des Herbstes, da sich die Wetterlage zum Wochenstart grundlegend ändert. Ein Tiefdruckgebiet, das sich vom Atlantik aus ausbreitet, sorgt für ein deutliches Umknicken der Witterung. Die ruhigen Herbsttage sind damit vorbei und werden durch eine ungemütlichere Phase mit reichlich Niederschlag abgelöst.

Kalenderverlauf und regionale Verteilung

Der Regen trifft zunächst am Montag auf den Alpenrand sowie auf den Süden des Landes. Bis zum Abend des ersten Tages der neuen Wetterphase breitet sich die Front etwa bis zu einer Linie aus, die vom Saarland nach Regensburg verläuft. Am Dienstag konzentrieren sich die Niederschläge vor allem auf die Regionen Baden-Württemberg und Bayern, wo die Feuchtigkeit am stärksten ausfällt.

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Dominik Jung, Diplom-Meteorologe, erläutert gegenüber dem Nachrichtenportal BILD, dass sich das nasse Geschehen räumlich und zeitlich strukturiert bewegt. Die betroffene Bevölkerung sollte sich auf anhaltenden Niederschlag einstellen, der die Verkehrssicherheit und den täglichen Ablauf beeinträchtigen könnte. Spaziergänger in Orten wie Coburg in Bayern müssen bereits ab sofort mit Nässe und grauem Himmel rechnen.

Ursache und prognostizierte Mengen

Der Auslöser für diesen markanten Wetterwechsel ist das Tiefdruckgebiet mit dem Namen Pia, das seinen Sitz über dem Atlantik hat. Oliver Reuter, Meteorologe beim Deutschen Wetterdienst (DWD), weist darauf hin, dass die Dauer des Niederschlags ein entscheidender Faktor ist. Es handelt sich nicht um kurze Schauer, sondern um Regen, der über einen längeren Zeitraum anhält.

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Frühere Prognosen hatten mit Starkregen gerechnet, der sich innerhalb von 48 Stunden extrem aufstauen könnte. Diese Gefahr hat sich jedoch entspannt, da aktuelle Modelle keine Anzeichen für extreme Kurzzeitniederschläge mehr zeigen. Dennoch bleibt die Gesamtmenge beträchtlich, insbesondere in den südlichen Bundesländern.

Höchste Werte im Schwarzwald und im Alpenvorland

Besonders nass wird es voraussichtlich im Schwarzwald, im Saarland, in der Pfalz, auf der Schwäbischen Alb und am Alpenrand. Laut den Berechnungen von Dominik Jung sind in einigen Bereichen innerhalb von 48 Stunden bis zu 40 Liter Regen pro Quadratmeter möglich. Lokal können die Werte sogar noch darüber liegen.

Im übrigen Süddeutschland rechnet der DWD mit Niederschlagsmengen zwischen 10 und 25 Litern pro Quadratmeter. Ein potenzieller Höhepunkt wird für den Südschwarzwald erwartet, wo innerhalb von 24 Stunden bis zu 50 Liter Regen gefallen sein könnten. Diese Konzentration erfordert von der Bevölkerung und den Behörden Vorsicht.

Trockene Regionen und Temperaturverlauf

Während der Süden unter der feuchten Luftmassengrenze leidet, bleibt es im Norden und Osten Deutschlands oft bei wenigen Litern Niederschlag oder fällt sogar gar kein Regen. Die Wetterkarten zeigen die ungefähren Regenmengen bis Donnerstag, wobei gelbe Bereiche 40 bis 50 Liter und dunkelblaue Gebiete zwischen 10 und 15 Liter anzeigen.

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Die Prognosen schwanken noch leicht, da eine Verschiebung der Luftmassengrenze um 100 Kilometer die Schwerpunkte der Regenfälle deutlich verändern kann. Die Temperaturen liegen laut DWD zwischen 4 und 12 Grad. In der Nacht auf den Dienstag kann es im Sauerland oder in Ostdeutschland bereits kühler werden, wobei die Werte in einigen Bereichen nachts auf minus drei Grad absinken.