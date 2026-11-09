Tief Pia bringt Starkregen in den Süden Deutschlands

Ein Tiefdruckgebiet sorgt für nasses Wetter in Süddeutschland. Dominik Jung und der DWD warnen vor bis zu 50 Liter Regen pro Quadratmeter in den kommenden Tagen.

Das bisher milde und trockene Wetter in Deutschland endet abrupt mit dem Beginn des November. Ein neues Tiefdruckgebiet sorgt für einen drastischen Wechsel der Witterungsbedingungen und bringt erhebliche Niederschläge in weite Teile des Landes. Besonders betroffen sind dabei die südlichen Bundesländer, wo die meteorologischen Modelle einen massiven Anstieg der Regenmengen prognostizieren.

Wirkungsweise und Ausbreitung des Systems

Der Meteorologe Dominik Jung vom Portal BILD erklärt, dass sich das Tiefdruckgebiet "Pia" über dem Atlantik gebildet hat und nun mit voller Kraft auf Deutschland zusteuert. Dieses System ist der direkte Auslöser für den nassen Wetterwechsel, der die ruhigen Herbsttage des Vormonats beendet. Die Regenfront zieht von Südwesten kommend ins Land und trifft am Montag zunächst auf den Alpenrand sowie den Süden. Bis zum Abend wird erwartet, dass die Niederschläge etwa bis zu einer Linie vom Saarland nach Regensburg voranschreiten. Am darauffolgenden Dienstag konzentrieren sich die Regenfälle dann hauptsächlich auf Baden-Württemberg und Bayern.

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Oliver Reuter vom Deutschen Wetterdienst (DWD) unterstreicht in seiner Analyse, dass entscheidend für die Wahrnehmung ist, dass der Regen über eine längere Zeitspanne anhält. Dies unterscheidet die aktuelle Lage von kurzen Schauern und führt zu einer anhaltend nassen Perioden. Für die Bevölkerung bedeutet dies, dass der Griff zum Regenschirm zur täglichen Notwendigkeit wird, wie Bilder von Spaziergängern in Coburg bereits verdeutlichen. Die vorhergesagte Dauer des Niederschlags erhöht das Risiko für Sättigungseffekte im Boden und potenzielle Überflutungen in tiefer gelegenen Gebieten.

Entwicklung der Prognosen und Mengen

Die genauen Vorhersagemodelle haben sich in den letzten Tagen deutlich korrigiert. Während frühere Simulationen noch mit extremem Starkregen für Deutschland rechneten, hat sich diese Lage entspannt. Es gibt inzwischen keine Anzeichen mehr für die ursprünglich innerhalb von 48 Stunden befürchteten Höchstwerte. Dies ist eine positive Entwicklung, da es die Gefahrenzone für katastrophale Überschwemmungen im gesamten Bundesgebiet verringert. Dennoch bleibt die Lage angespannt, da lokal weiterhin erhebliche Wassermengen zu erwarten sind.

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Die höchsten Niederschlagsmengen werden im Schwarzwald, im Saarland, in der Pfalz, auf der Schwäbischen Alb und am Alpenrand erwartet. Dominik Jung weist darauf hin, dass dort innerhalb von 48 Stunden in einigen Bereichen bis zu 40 Liter Regen pro Quadratmeter möglich sind. Lokal kann diese Menge sogar noch leicht überschritten werden. Im übrigen Süddeutschland rechnen die Experten meist mit 10 bis 25 Litern pro Quadratmeter. Einen weiteren Höhepunkt des Niederschlags erwartet man vermutlich am Südschwarzwald, wo der DWD einfallen von bis zu 50 Litern innerhalb von 24 Stunden nicht ausschließt.

Regionale Unterschiede und Unsicherheiten

Nicht das gesamte Land ist gleich stark vom Wetterumschwung betroffen. Im Norden und Osten bleibt es oft bei wenigen Litern Niederschlag oder es fällt überhaupt kein Regen. Diese Unterscheidung ist wichtig für die landwirtschaftliche Planung und den Alltag der Menschen in diesen Regionen. Die Wetterkarten, die auf dem YouTube-Kanal "Kachelmannwetter" veröffentlicht werden, visualisieren diese Unterschiede deutlich. In den gelb markierten Bereichen könnten 40 bis 50 Liter fallen, während in den dunkelblauen Gebieten zwischen 10 und 15 Litern zu erwarten sind.

Trotz der korrigierten Gesamtprognose wackelt die Vorhersage noch. Meteorologen warnen, dass sich die Regen-Schwerpunkte deutlich verschieben können, sollte sich die Luftmassengrenze nur um 100 Kilometer verschieben. Diese Sensibilität der Modelle erfordert eine kontinuierliche Beobachtung der aktuellen Daten. Die Unsicherheit betrifft vor allem die genaue Lokalisierung der extremen Werte, auch wenn das generelle Muster der Nässe im Süden bestätigt ist.

Temperaturverlauf und Nebelgefahr

Neben den massiven Niederschlägen spielen auch die Temperaturen und die Sichtverhältnisse eine wichtige Rolle. Es bildet sich Nebel, der die Landschaft vor allem nördlich der Mittelgebirgsschwelle graumantelt. Laut "Kachelmannwetter" lockert es sich in diesen Gebieten nur vereinzelt auf, sodass die Sonne dann mal ein bisschen durchkommt. Die Temperaturen liegen laut den Angaben des DWD zwischen 4 und 12 Grad Celsius, was dem typischen kühlen Novemberwetter entspricht.

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In der Nacht auf den Dienstag kann es im Sauerland oder in Ostdeutschland deutlich kühler werden. In einigen Bereichen fallen die Temperaturen in den Nächten bis auf minus drei Grad. Diese Frostmeldung steht im Kontrast zu den milderen Temperaturen im Regenbereich und zeigt die komplexe Struktur der aktuellen Wetterlage. Die Kombination aus Nässe im Süden und zunehmender Kälte im Norden und Osten prägt die kommenden Tage in Deutschland maßgeblich.