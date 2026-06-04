Tiefe Venenthrombose: Warnzeichen, Diagnose und Behandlung

Plötzliche Schwellungen oder Schmerzen im Bein können auf eine tiefe Venenthrombose hinweisen - eine oft tückische Erkrankung, die unbehandelt zu einer lebensbedrohlichen Lungenembolie führen kann. Dieser Artikel informiert über Symptome, diagnostische Verfahren und therapeutische Optionen.

Menschen mit plötzlich geschwollenem Bein, Schmerzen oder einem ungewohnten Spannungsgefühl sollten aufmerksam werden. Hinter solchen Beschwerden kann eine tiefe Venenthrombose stecken. Dabei bildet sich ein Blutgerinnsel in einer Vene, meist im Bein.

Das Problem: Die Thrombose wird oft spät erkannt, weil die Beschwerden anfangs mild sein können oder sogar ganz fehlen. Gerade deshalb gilt sie als besonders tückisch, denn wenn sich das Gerinnsel löst und über das Herz in die Lunge wandert, kann es dort ein Gefäß verschließen. Die Folge kann eine lebensbedrohliche Lungenembolie sein. Eine tiefe Venenthrombose zeigt sich nicht durch ein einzelnes Leitsymptom, sondern durch eine Kombination verschiedener Warnsignale.

Dazu gehören eine plötzlich auftretende Schwellung des betroffenen Körperteils, oft einseitig, sowie Schmerzen, die zunächst nur bei Belastung auftreten können. Auch ein ungewöhnliches Wärmegefühl oder deutlich sichtbare, oberflächliche Venen können Hinweise sein. Bei einer oberflächlichen Venenthrombose, also in den oberflächlichen Venen, kann zusätzlich ein verhärteter, druckempfindlicher Strang unter der Haut tastbar sein.

Besonders alarmierend und ernst zu nehmen sind Atemnot, plötzliche Brustschmerzen oder ein ungewöhnlich schneller Puls - das könnten Anzeichen einer bereits eingetretenen Lungenembolie sein und erfordern sofortige medizinische Hilfe. Die Diagnose einer tiefen Venenthrombose wird meist per Ultraschall gestellt. Standardverfahren ist die Kompressionssonografie, auch Druckultraschall genannt: Dabei wird mit dem Schallkopf die Vene zusammengedrückt. Lässt sie sich nicht normal komprimieren, kann ein Blutgerinnsel dahinterstecken.

Ergänzend wird häufig der Blutfluss mit der Dopplersonografie (Duplex-Ultraschall) überprüft, um die Strömung zu visualisieren und Thromben direkt darzustellen. Nach gesicherter Diagnose beginnt die Behandlung so schnell wie möglich. Hauptziel ist, das Wachstum des Gerinnsels zu stoppen und eine Lungenembolie zu verhindern. Dazu werden gerinnungshemmende Medikamente (Antikoagulanzien) eingesetzt, zunächst oft als Spritzen (Niedermolekulares Heparin).

Später kommen häufig orale Blutverdünner wie direkte orale Antikoagulanzien (z. B. Rivaroxaban, Apixaban) oder Vitamin-K-Antagonisten zum Einsatz. Zusätzlich können Kompressionsstrümpfe die Beschwerden lindern, den Rückfluss des Blutes unterstützen und das Risiko eines postthrombotischen Syndroms verringern. In seltenen Fällen, etwa bei sehr großen Thromben oder Kontraindikationen für Blutverdünner, kann eine mechanische Thrombolyse oder eine Operation nötig sein.

Das Thromboserisiko erhöht sich durch verschiedene Faktoren. Dazu gehören Bewegungsmangel, etwa nach Operationen oder während langer Flugreisen (Economy-Class-Syndrom), sowie eine erbliche Veranlagung zu Thrombosen. Weitere Risiken sind Rauchen, Übergewicht, Krebserkrankungen, bestimmte Medikamente (z. B. hormonelle Verhütung) und ein zunehmendes Alter.

Auch frühere Thrombosen oder eine Familienanamnese erhöhen die Gefahr. Um vorbeugend zu wirken, sind regelmäßige Bewegung, ausreichende Flüssigkeitsaufnahme und das Vermeiden von langem Sitzen oder Stehen wichtig. Bei bekannten Risikofaktoren sollten nach Operationen oder in der Schwangerschaft prophylaktische Maßnahmen wie Kompressionsstrümpfe oder Medikamente mit dem Arzt besprochen werden





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