Die Staatsanwaltschaft Potsdam hat Ermittlungen gegen eine Mitarbeiterin der Brandenburger Staatskanzlei wegen des Vorwurfs der Körperverletzung im Amt aufgenommen. Die mutmaßlich Geschädigte soll sich aufgrund lang anhaltender Kopfschmerzen ärztlich untersuchen lassen haben.

Tiefschlag für Brandenburgs Ministerpräsidenten Dietmar Woidke : Staatsanwaltschaft leitet Ermittlungen gegen enge Mitarbeiterin wegen Körperverletzung im Amt ein. Sie soll eine Untergebene auf den Kopf geschlagen haben.

Die Staatsanwaltschaft Potsdam hat Ermittlungen gegen eine Mitarbeiterin der Brandenburger Staatskanzlei wegen des Vorwurfs der Körperverletzung im Amt aufgenommen. Die mutmaßlich Geschädigte soll sich aufgrund lang anhaltender Kopfschmerzen ärztlich untersuchen lassen haben. Seither ist die langjährige Mitarbeiterin krankgeschrieben. Eine Kollegin soll Zeugin des Vorfalls gewesen sein.

Laut Anzeige soll Woidkes Mitarbeiterin den Vorfall eingeräumt haben, aber anders dargestellt haben. Die Staatskanzlei leitete bereits im Mai ein Disziplinarverfahren gegen Woidkes Mitarbeiterin ein, die sich darauf eine bekannte Strafverteidigerin genommen haben soll. Während strafrechtlicher Ermittlungen werden Disziplinarverfahren ruhend gestellt. Die Regierungszentrale schweigt dazu.

Der Ministerpräsident selbst gerät nun unter Druck. Der angebliche Streit zwischen den beiden Frauen soll sich um die Frage gedreht haben, ob sich Mitarbeiter private Pakete in die Staatskanzlei liefern lassen dürfen und diese dann aus Sicherheitsgründen durchleuchtet werden müssen





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Dietmar Woidke Staatskanzlei Körperverletzung Ermittlungen Disziplinarverfahren

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