Tiefseebergbau: Neue Fakten zur CCZ und geopolitischen Auswirkung auf Nickel und Kobalt

Die Clarion-Clipperton-Zone enthält 21 Milliarden Tonnen Knollen. Dies verändert die Marktdynamik für Nickel, Kobalt und Mangan grundlegend und entlastet westliche Lieferketten von Abhängigkeiten.

Die Debatte um den kommerziellen Tiefseebergbau konzentriert sich oft auf technische Skalierbarkeit oder regulatorische Hürden, doch die eigentliche strategische Relevanz liegt woanders. Der entscheidende Faktor ist die Frage, welche strukturellen Veränderungen eintreten, wenn diese Technologie funktioniert und die Ressourcen erschlossen werden. Die Datenlage zur Clarion-Clipperton-Zone (CCZ) im Pazifik liefert hier klare Antworten über das massive Potenzial dieser Lagerstätte für die globale Versorgung mit kritischen Metallen.

Rohstoffvolumen der CCZ übertrifft Landreserven bei Weitem

Die CCZ umfasst schätzungsweise 21 Milliarden Tonnen Trockengewicht polymetallischer Knollen, die Nickel, Kobalt, Kupfer und Mangan enthalten. Diese Menge ist nicht marginal, sondern übersteigt die bekannten weltweiten Landreserven für diese Metalle um ein Vielfaches. Ein weiterer signifikanter Fundort liegt in der Ausschließlichen Wirtschaftszone der Cookinseln mit rund 6,7 Milliarden Tonnen Knollen. Diese gigantischen Reserven bilden die Basis für eine potentiell völlig neue Angebotsstruktur auf den globalen Rohstoffmärkten.

Also read Zodiac Resources erweitert Fokus auf kritische Metalle in Liberia

Die chemische Zusammensetzung dieser Knollen bietet entscheidende Vorteile gegenüber herkömmlichen Bergbauunternehmen. Die Kobaltgehalte in den pazifischen Knollen liegen deutlich über den Gehalten der meisten derzeit an Land abgebauten Lagerstätten. Dies macht sie zu einem attraktiven Rohstoff für die Industrie, da höhere Gehalte oft mit effizienteren Verarbeitungsprozessen einhergehen und die Abbaukosten pro Einheit des Edelmetalls senken können.

Neuordnung der Märkte für Nickel und Kobalt durch neue Anbieter

China dominiert derzeit die Verarbeitung dieser Metalle und kontrolliert große Industrieparks wie Morowali und Weda Bay in Indonesien. Das Unternehmen produzierte im vergangenen Zeitraum über 90 Prozent des weltweiten Anodenmaterials, zwei Drittel des nickelbasierten Kathodenmaterials sowie 80 Prozent der Batteriezellen. Wenn marginale neue Tonnen Nickel künftig aus Tiefseeknollen stammen, gerät die derzeitige Produktionsbasis Indonesiens unter erheblichen Preis- und Wettbewerbsdruck. Die globale Kostenkurve wird sich durch einen neuen marginalen Anbieter neu schreiben.

Advertisement

Auch die Kobaltwirtschaft der Demokratischen Republik Kongo müsste sich neuen Realitäten stellen. Ein verlässliches kommerzielles Angebot aus der CCZ würde den strukturellen Einfluss der DR Kongo auf die Kobaltpreisbildung dauerhaft abschwächen. Aktuell produzieren Südafrika und Gabun das meiste Mangan, das für hochfesten Stahl und die Lithium-Ionen-Chemie unverzichtbar ist. Eine großvolumige Quelle im Pazifik würde diesen stark konzentrierten Markt diversifizieren und die Preise stabilisieren.

Strategische Prioritäten der Automobilindustrie und Lieferkettenresilienz

Batteriemetalle stellen den größten einzelnen Kostenfaktor eines Elektrofahrzeugs dar, wobei Kobalt das Metall mit dem knappsten Angebot ist. Jeder große Automobilhersteller hat öffentlich erklärt, dass die Sicherung der Kobalt- und Nickelversorgung außerhalb der Abhängigkeit von China und der DR Kongo eine strategische Priorität ist. Funktioniert der Tiefseebergbau kommerziell, erhalten die Autohersteller ein strukturell günstigeres und geopolitisch sichereres Angebot, das ihre Margen entlastet und die Produktionsrisiken minimiert.

Die Unabhängigkeit westlicher Lieferketten steht im Zentrum dieser Überlegungen. Jeder große Automobilhersteller betont, dass die Diversifizierung der Rohstoffquellen essenziell ist, um Preisschocks und politischen Erpressungsversuchen vorzubeugen. Die Klärung der Frage, ob die Technologie skalierbar ist und die Genehmigungen Bestand haben, ist sekundär gegenüber der Analyse, was mit den restlichen kritischen Mineralien passiert, wenn diese neue Quelle aktiv wird.

Verteidigungsbeschaffung und US-amerikanische Schutzmaßnahmen

Das US-Verteidigungsministerium hat Nickel, Kobalt und Mangan als entscheidend für die nationale Verteidigung eingestuft. Jeder Kampfjet, jedes Lenksystem für Raketen, jede Legierung für U-Boot-Rümpfe und jedes Hochleistungsradar benötigt diese Metalle. Ein einzelnes U-Boot der Virginia-Klasse verbraucht rund 9.200 Pfund kritischer Materialien. Die derzeitigen Rüstungslieferketten verlaufen jedoch durch Jurisdiktionen, die die US-Regierung als strategisch unzuverlässig betrachtet.

Advertisement

Um diese Abhängigkeiten zu brechen, hat das Defense Industrial Base Consortium im März 2026 eine gezielte Ausschreibung für die Versorgung mit verteidigungsrelevantem Nickel veröffentlicht. Parallel dazu tritt Project Vault in Kraft, das magnetische Ausgangsmaterialien chinesischen Ursprungs in Endprodukten für das Department of War untersagt. Diese Maßnahmen unterstreichen die Dringlichkeit, alternative Quellen wie die Tiefsee zu erschließen, um die nationale Sicherheit zu gewährleisten.

Angenommen, die CCZ wird innerhalb des nächsten Jahrzehnts zu einer kommerziellen Lieferregion und die regulatorischen Rahmenbedingungen haben Bestand, dann verändert sich die Landschaft der kritischen Mineralien fundamental. Die institutionellen Strategen an den Kapitalmärkten analysieren nicht primär, ob etwas passieren wird, sondern konzentrieren sich auf die Konsequenzen, wenn es tatsächlich eintritt. Die Schließung dieser Lücke im Angebot würde die geopolitischen Spannungen um Ressourcen entzerren und neuen Spielraum für wirtschaftliche Unabhängigkeit schaffen.