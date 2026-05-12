Tiere sprechen sich gezielt an: Elefanten, Delfine und Papageien nutzen individuelle Rufe

Forscher haben herausgefunden, dass Tiere wie Elefanten, Delfine und Papageien sich gezielt mit individuellen Rufen ansprechen. Elefanten kommunizieren mit tiefen, grollenden Lauten, Delfine imitieren andere Tiere nicht, sondern haben eigene, feste Lautmuster. Papageien nutzen Namen in passenden Momenten, um mit anderen Vögeln und Menschen zu kommunizieren.

Ein schrilles Pfeifen im Urwald oder ein tiefer Groll in der Savanne klingen nach beliebigen Tiergeräuschen. Doch hinter den Lauten verbirgt sich weitaus mehr als ein Warnsignal.

Was nach Zufall klingt, kann auch eine gezielte Ansprache sein. Forscher fanden heraus, dass Tiere sich beim Namen rufen. (gehört ebenfalls zu Axel Springer) berichten, gehören nicht nur Elefanten zu diesen Tieren dazu. Papageien gelten als Sprachkünstler.

Doch können sie Worte auch verstehen? Forscher haben die Laute von 884 Papageien aus 89 Arten ausgewertet und sind zu einem spannenden Ergebnis gekommen. Demnach nutzen die Vögel Namen gezielt in passenden Momenten. Zur Begrüßung, zum Abschied oder als Reaktion, wenn sie selbst angesprochen werden.

Sie benennen nicht nur Menschen und Artgenossen, sondern auch sich selbst oder Gegenstände. Für die Wissenschaftler ist das ein starkes Zeichen, dass Papageien nicht nur Laute nachahmen. Sie erfassen zumindest teilweise deren Bedeutung.sprechen sich gezielt an. Jeder von ihnen hat eine eigene Pfeiffolge, die wie ein akustischer Name funktioniert.

Andere Delfine können diesen Laut nachahmen und so dieses Tier rufen. Vor allem männliche Delfine nutzen diese Art der Namensgebung für enge Freundschaften und Allianzen. Die individuellen Signale helfen ihnen offenbar, ihr komplexes soziales Netzwerk zu organisieren und den Überblick zu behalten. Auch Weißbüschelaffen verwenden individuelle Laute wie Namen.

Das zeigt eine Studie der Hebräischen Universität Jerusalem, veröffentlicht im Fachjournal „Science“. Die nur 16 bis 20 Zentimeter großen Tiere stoßen schnelle, laute Rufreihen aus. Ein Computerprogramm half den Forschern, die Unterschiede in den Rufen zu erkennen. Dabei zeigte sich, dass sich die Affen in Familienverbänden gezielt mit individuellen Lauten ansprechen.

Und mehr noch: Die angesprochenen Tiere wissen genau, wer gemeint ist. Sie reagieren deutlich häufiger, wenn sie direkt „beim Namen“ gerufen werden. Bleibt diese individuelle Ansprache aus, reagieren sie oft gar nicht. Der Grund liegt wohl in ihrem Alltag.

Weißbüschelaffen leben in engen Familiengruppen mit bis zu 15 Tieren in den Baumkronen Brasiliens. Auf der Suche nach Nahrung legen sie kletternd und springend große Strecken zurück. Damit niemand verloren geht, rufen sie sich immer wieder mit sogenannten Phee-Lauten. Diese Laute helfen, den Kontakt zu halten und die Bindung innerhalb der Gruppe zu stärken.

Das lernen sie bereits als Jungtiere. Die kleinen Affen hören ihren Eltern zu und entwickeln so ihre eigenen Laute. Ähnlich wie beim Menschen ersetzt die erlernte Kommunikation nach und nach einfache Babylaute. Auch Elefanten nutzen individuelle Rufe.

Afrikanische Elefanten kommunizieren etwa mit tiefen, grollenden Lauten, um gezielt andere Herdenmitglieder anzusprechen. Anders als Delfine imitieren sie allerdings nicht den Laut des anderen. Sie verwenden eigene, feste Lautmuster – ähnlich wie menschliche Namen. Für Forscher sind diese Erkenntnisse ein wichtiger Baustein.

Sie zeigen nämlich, dass komplexe Kommunikation im Tierreich weiter verbreitet ist als gedacht. Vor allem die Studien zu Weißbüschelaffen deuten darauf hin, dass Tiere ähnliche soziale Herausforderungen bewältigen wie frühe Menschen. Das könnte helfen, die Ursprünge unserer Sprache besser zu verstehen





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