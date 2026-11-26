Ein aufmerksamer Lüner hat am Mittwochnachmittag einen Schwan in Sicherheit gebracht, der immer wieder auf die Straße lief.

Ein aufmerksamer Lüner hat am Mittwochnachmittag einen Schwan in Sicherheit gebracht, der immer wieder auf die Straße lief. Siegfried Hohendorf ist völlig überrascht, als er von der Arbeit nach Hause kommt.

Auf dem Bürgersteig wackelt ihm ein junger Schwan entgegen, zielstrebig in Richtung einer viel befahrenen Straße unterwegs. Der Lüner reagiert sofort.

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" Der kam mir entgegengelaufen und war auf dem Weg zur Straße. Und da habe ich ihn dann aufgehalten und von der Straße weggelockt. Mit Toastbrot bewegt er den Schwan dazu, ihm zum nahegelegenen Datteln-Hamm-Kanal zu folgen. Doch die Gefahr ist damit nicht gebannt: Schon kurze Zeit später macht sich das Tier erneut auf den Weg Richtung Straße.