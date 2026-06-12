Während der WM 2010 wurde Krake Paul durch seine treffsicheren Prognosen weltberühmt. Sechzehn Jahre später wird seine Tradition fortgeführt - mit einer ganzen Mannschaft bunter Aras im Zoo Leipzig und einer künstlichen Intelligenz bei RTL II, die auf kuriosen Fakten basierende Tipps abgibt. EineReportage über die Rückkehr der Orakel.

Vor zwölf Jahren, während der Fußball-Weltmeisterschaft 2010, wurde ein Tintenfisch aus dem Sealife-Aquarium in Oberhausen durch seine außergewöhnlichen Fähigkeiten weltberühmt. Der Oktopus, später liebevoll Krake Paul genannt, sagte mit bemerkenswerter Treffsicherheit alle Spiele der deutschen Nationalmannschaft sowie das WM-Finale korrekt voraus.

Sein Erfolg verwandelte ihn von einem simplen Aquarienbewohner in eine internationale Medienikone. Nach einem langen Leben starb Paul schließlich an Altersschwäche, doch sein Erbe lebt fort. Die Suche nach einem würdigen Nachfolger ist längst im Gange, und in Zoos, Tierparks und sogar im Fernsehen werden wieder tierische Orakel aktiv. Besonders kreativ geht der Zoo Leipzig vor: Anstatt sich auf ein einziges Tier zu verlassen, setzt der Zoo auf eine ganze Truppe gefiederter Experten.

Direktor Jörg Junhold bezeichnet das Projekt stolz als "Arakel" - eine intelligente Kombination aus Aras und Orakel. Diese zwölf bunten Papageien aus Südamerika sollen als Botschafter der WM fungieren und ihre Tipps zu den Spielen abgeben. Ihre erste Bewährungsprobe bestanden sie mit Bravour: Bereits das Eröffnungsspiel zwischen Mexiko und Südafrika sagten die Vögel korrekt voraus. Als dann das erste Spiel der deutschen Mannschaft gegen Curaçao anstand, war die Aufregung groß.

Nach einem kurzen Moment des Zauderns pickte ein Ara entschlossen den Ball mit der deutschen Flagge aus der Auswahlbox - ein deutliches Zeichen für einen Sieg der DFB-Elf. Dieses positives Omen befeuerte die Hoffnungen der Fans. Parallel dazu hat der Fernsehsender RTL II pünktlich zur WM das Format "Das WM-Orakel mit Paul 2.0" gestartet. Hier kommt eine künstliche Intelligenz zum Einsatz, die in der Tradition des berühmten Kraken steht.

Allerdings geht Paul 2.0 methodisch ganz neue Wege: Während Paul seinerzeit rein intuitiv und durch zufällige Wahl entschied, nutzt die KI Algorithmen, um kuriose und weniger beachtete Fakten über Teams, Spieler und Nationen auszuwerten. Dazu zählen etwa ungewöhnliche Statistiken, historische Besonderheiten oder sogar Anekdoten aus dem Privatleben der Akteure. Auf diese Weise soll eine Prognose entstehen, die auf "Märchen und Mythen" des Sports basiert, wie der Sender es formuliert.

Der Anspruch ist es, nicht mit reinen Leistungsdaten zu argumentieren, sondern die oft vernachlässigten, faszinierenden Details in den Vordergrund zu stellen. So wird das Orakel zu einer unterhaltsamen Mischung aus Datenanalyse und Fußballgeschichte. Die Rückkehr der tierischen und digitalen Orakel zeigt, wie stark solche Spekulationen im Rahmen großer Turniere die öffentliche Phantasie beflügeln. Sie verbinden wissenschaftlichen Ansatz mit einem Hauch von Aberglaube und Unterhaltung.

Während mechanische oder tierische Vorhersagen traditionell auf Zufallsmechanismen basieren, versucht die KI-Variante, Strukturen im scheinbaren Chaos zu finden. Gleichzeitig bleibt die Faszination für leibhaftige Lebewesen wie Papageien ungebrochen - ihr招, ihre Unberechenbarkeit und ihre farbenfrohe Erscheinung passen perfekt zur fröhlichen Atmosphäre eines WM-Festes. Ob die Prognosen am Ende wirklich Einfluss auf den Turnierverlauf nehmen, sei dahingestellt. Ihren Unterhaltungswert haben sie definitiv.

Die Medien nutzen solche Formate, um ihre Zuschauer einzubinden und Geschichten zu schaffen, die über das reine Spiel hinausgehen. In einer Zeit, in der Daten undAnalysen allgegenwärtig sind, bieten diese außergewöhnlichen Orakel eine willkommene Abwechslung. Sie erinnern daran, dass der Fußball nicht nur eine punktgenaue Wissenschaft ist, sondern auch eine Bühne für Humor, Tradition und überraschende Momente. Die Suche nach dem nächsten Paul - ob tierisch oder künstlich - geht also weiter und wird viele Fans bis zum Finale begleiten





BILD_Sport / 🏆 43. in DE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

WM-Orakel Krake Paul Zoo Leipzig Aras Künstliche Intelligenz Paul 2.0 RTL II

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

RTLzwei bringt Krake Paul als WM-Orakel zurück – doch statt eines echten Tiers bekommen wir nur eine KI-Version zu sehen!Erinnert ihr euch noch an diese WM-Tradition? Ganz Deutschland sah dabei zu, wie Krake Paul voraussagte, welche Mannschaften bei den Spielen gewinnen könnten. Jetzt bringt RTLzwei die Tradition zurück und setzt dabei auf moderne Technik.

Read more »

RTLzwei bringt Krake Paul als KI-WM-Orakel zurückRTLzwei erweckt die WM-Tradition des Kraken-Orakels wieder zum Leben, setzt dabei aber nicht auf einen echten Kraken, sondern auf eine KI-generierte Version. Paul 2.0 soll durch Fakten zu den teilnehmenden Teams Vorhersagen für die Spiele der Fußball-WM 2026 treffen. Die insgesamt 27 Clips mit den Orakel-Vorhersagen werden vor den wichtigsten Matchen gezeigt.

Read more »

RB Leipzig's Training Ground Expansion in Leipzig: A Balancing Act Between Football and ForestThe plans unveiled by the city of Leipzig for RB Leipzig's training ground expansion in the southern part of the Cottaweg include the possibility of keeping the traditional Leipzig Small Fair at its traditional location. The 57,000-square-meter site, previously unused, is located directly at the Festplatz and next to the newly built RB business office. The city council is expected to vote on the proposal on July 1, but already there is opposition. The site, where small gardens used to be, has grown into a small forest in the past 20 years, with over 30 predatory bird species found there, including rare species such as the Kleinspecht and the Star. The Greens argue that the forest should not be cut down without adequate compensation measures. The city proposes replacing the trees with plantations along the Elsterbeck. However, the Greens argue that this is an irresponsible quick decision by Mayor Burkhard Jung. The sale of the forest on the left side of the Festplatz would ensure the preservation of the Leipzig Small Fair's traditional location. The Greens argue that the forest should not be cut down, as it is a violation of the environment and a sign that the city administration prioritizes commercial interests over environmental protection.

Read more »

KI als Entertainer: RTLZwei bringt Digital-Krake Paul 2.0 als WM-Orakel | Special | Screenforce FestivalSo bringt sich RTLZwei ins WM-Geschehen ein: Zur Fußball-Weltmeisterschaft setzt RTLZwei auf eine KI-Krake für kuriose Daten und Prognosen zu ausgewählten Spielen - und macht KI zum Entertainment-Inha

Read more »