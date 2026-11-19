Forscher der Universität Ostfinnland zeigen, dass hohe Aufnahme von tierischem Protein mit leicht niedrigeren Testosteronwerten verbunden ist. Pflanzliche Quellen zeigen positive Effekte.

Die weit verbreitete Annahme, dass der Konsum von Steaks und anderen tierischen Produkten den Testosteron spiegel bei Männern signifikant steigert, wird durch neue wissenschaftliche Erkenntnisse infrage gestellt. Eine aktuelle Untersuchung zeigt, dass Männer mit der höchsten Aufnahme tierischer Proteine im Durchschnitt einen um 1,2 Nanomol pro Liter niedrigeren Gesamt- Testosteron wert aufweisen als jene, die am wenigsten davon verzehren. Diese Daten stammen aus einer Analyse der Universität Ostfinnland, die eine klare Divergenz zu den Ratschlägen vieler Fitness-Influencer darstellt, die speziell viel Fleisch zur Ankurbelung der Hormonwerte empfehlen.

Studienaufbau und statistische Signifikanz

Die Forscher der Universität Ostfinnland werteten umfassende Daten von 2546 Männern im Alter zwischen 42 und 60 Jahren aus. Um ein präzises Bild der Ernährungsweise zu erhalten, dokumentierten die Studienteilnehmer über vier Tage hinweg detailliert, was sie aßen. Parallel dazu wurden regelmäßige Blutuntersuchungen durchgeführt, um unter anderem die Konzentration des männlichen Sexualhormons Testosteron zu messen. Die Ergebnisse offenbaren einen statistisch signifikanten, wenn auch vergleichsweise geringen Zusammenhang zwischen der Menge des verzehrten tierischen Eiweißes und den gemessenen Hormonwerten.

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Unterschiede zwischen Milch und Fleisch

Bei der genaueren Betrachtung der Proteinquellen zeigten sich deutliche Unterschiede in der Wirkung auf den Testosteronspiegel. Bei Männern, die besonders viel Milchprotein konsumierten, ging dies eindeutig mit niedrigeren Testosteronwerten einher. Im Gegensatz dazu fanden die Forscher diesen negativen Zusammenhang bei Männern, die viel Fleischprotein aßen, nicht. Dieser Befund ist besonders aufschlussreich, da er nahelegt, dass nicht alle tierischen Proteinquellen denselben Effekt auf die Hormonproduktion haben und eine pauschale Kritik an tierischem Eiweiß zu undifferenziert ist.

Pflanzliches Eiweiß als positiver Faktor

Ein bemerkenswertes Ergebnis der Studie betrifft die Rolle pflanzlicher Nahrungsmittel. Pflanzliches Eiweiß aus Gemüse ging im Vergleich zu tierischen Quellen mit höheren Testosteronwerten einher. Interessanterweise zeigte sich dieser positive Effekt jedoch nicht bei Getreideprodukten, was die spezifische Wirksamkeit von Gemüseprotein unterstreicht. Diese Beobachtung widerlegt nicht direkt die These, dass pflanzliches Eiweiß automatisch für mehr Testosteron sorgt, aber sie legt nahe, dass eine Ernährung mit hohem Gemüseanteil für das hormonelle Gleichgewicht vorteilhaft sein könnte.

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Mechanismen und ernährungswissenschaftliche Einordnung

Die genauen physiologischen Mechanismen, die für diese Unterschiede verantwortlich sind, sind den Forschern bislang unbekannt. Möglich ist, dass tierisches und pflanzliches Eiweiß Entzündungsprozesse im Körper unterschiedlich beeinflussen. Auch die Zusammensetzung der Lebensmittel spielt eine Rolle: Pflanzliche Eiweißquellen liefern häufig mehr Ballaststoffe und ungesättigte Fettsäuren, während tierische Quellen teilweise mehr gesättigte Fettsäuren und Cholesterin enthalten. Diese mikronährstoffbedingten Unterschiede könnten die hormonelle Reaktion modulieren, auch wenn die kausale Kette noch nicht vollständig verstanden ist.

Einschränkungen und Ausblick auf weitere Forschung

Die Studie beweist nicht kausal, dass tierisches Eiweiß den Testosteronspiegel senkt, da es sich um eine Beobachtungsstudie handelt. Zudem stammen die Daten aus den Jahren 1984 bis 1989, was die Übertragbarkeit auf moderne Ernährungsweisen einschränkt. Die Untersuchung umfasste überwiegend weiße Männer, sodass offen bleibt, ob sich die Ergebnisse auf andere Bevölkerungsgruppen übertragen lassen. Studienautor Miika Wynne-Ellis betont, dass die festgestellten Unterschiede zwar statistisch signifikant, aber für die individuelle Gesundheit möglicherweise irrelevant sind. Weitere Forschungen sind notwendig, um die langfristigen Auswirkungen dieser Ernährungsunterschiede besser zu verstehen.