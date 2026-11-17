Der Tierpark Berlin trauert um das Bärenkuskus-Paar Duza und Garret. Die beiden Tiere sind kurz nacheinander verstorben. NachkommenParton in Tschechien bringt Nachwuchs zur Welt.

Der Tierpark Berlin hat den Tod des langjährigen Bärenkuskus -Pärchens Duza und Garret bestätigt. Die Traueranzeige wurde am vergangenen Wochenende auf der offiziellen Instagram-Plattform des Zoos veröffentlicht, woraufhin das Personal und die Besucher Abschied von den beiden Tieren nehmen konnten. Die Betreiber des Berliner Zoos betonen, dass Duza und Garret ein sehr hohes Alter erreicht hatten, bevor sie kurz nacheinander verstarben. Die genaue Anzahl der Lebensjahre wurde von der Verwaltung zunächst nicht veröffentlicht, wobei der Fokus auf ihrer erfolgreichen Zuchtgeschichte liegt.

Tragischer Verlust für das Tierpark-Personal

Die Nachricht über das Ableben der beiden Kuskus-Männchen und -Weibchen sorgte für große Bestürzung im gesamten Zoo-Team. Auf den Begleitbildern der Instagram-Story sind die beiden niedlichen Beuteltiere in einem ruhigen Moment zu sehen, was den Verlust für viele Fans noch greifbarer machte. Die Verantwortlichen des Tierparks Berlin stellen klar, dass der Verlust beider Tiere in relativ kurzen Abständen erfolgte. Dies markiert das Ende einer Ära für diese spezifische Linie im Bestand der Einrichtung, da die beiden Tiere als feste Einheit im Gehege lebten und sich gegenseitig Gesellschaft leisteten.

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Zuchtprogramm und artenschutzrelevante Bedeutung

Obwohl der Tod der beiden Tiere traurig ist, verweist der Tierpark Berlin stark auf ihre enorme Bedeutung für den Artenschutz. Duza und Garret haben im Laufe ihrer Lebenszeit zahllosen Nachwuchs im Zoo hervorgebracht. Dieser Nachwuchs bildet das Fundament für das europäische Zuchtprogramm, das seit 2023 vom Tierpark Berlin koordiniert wird. Die Aussage des Parks betont, dass die beiden Verstorbenen einen entscheidenden Beitrag zur Erhaltung der gefährdeten Bärenkuskus-Population geleistet haben, was ihre historische Rolle im Artenschutz unterstreicht.

Neues Leben in Tschechien mit Parton

Parallel zu den Trauerfeierlichkeiten im Berliner Zoo gibt es freudige Nachrichten aus der Zuchtlinie der verstorbenen Tiere. Parton, ein direkter Nachkomme von Duza und Garret und im Jahr 2023 geboren, hat seine Reise in eine neue Heimat in Tschechien angetreten. Dort angekommen, hat Parton bereits Nachwuchs bekommen, was einen glänzenden Erfolg für das Zuchtprogramm darstellt. Diese Tatsache verdeutlicht die Aussage des Parks, dass Freud und Leid oft nah beieinander liegen, und zeigt, dass das genetische Erbe der verstorbenen Tiere in Tschechien erfolgreich fortgeführt wird.

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Gefährdete Art auf indonesischen Inseln

Der Bärenkuskus zählt zu den extrem seltenen Tierarten, die in freier Wildbahn fast ausschließlich auf Sulawesi und den benachbarten Inseln Indonesiens vorkommen. Ihre natürliche Ernährung besteht überwiegend aus Blättern, was ihre Anpassung an den tropischen Dschungel unterstreicht. Aufgrund der fortschreitenden Zerstörung ihrer Lebensräume gelten Bärenkuskus als bedrohte Spezies. Die Bestände in Zoos weltweit sind überschaubar und streng kontrolliert, um eine genetische Vielfalt zu gewährleisten. Der Bestand in menschlicher Obhut ist damit ein wesentlicher Pfeiler des Artenschutzes.

Statistiken und europäische Zuchtdaten

Die Situation des Bärenkuskus im europäischen Zoobestand ist hochsensibel. Nach Angaben des Zoos in Ústí nad Labem in Tschechien existieren weltweit nur etwa 13 Exemplare dieser Art. Davon befinden sich sechs Tiere auf europäischem Boden, was die internationale Kooperation im Zuchtprogramm noch dringlicher macht. Das europäische Zuchtprogramm, das vom Tierpark Berlin geleitet wird, melde zuletzt im Dezember 2024 und im November 2025 zwei weitere Jungtiere. Diese Daten belegen die Effektivität der bisherigen Maßnahmen, trotz der jüngsten Verluste in Berlin.