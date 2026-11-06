Tierpark Berlin: Rotes Pandababy erhält den Namen Loui nach Union-Trainerin

Das rote Pandababy im Tierpark Berlin heißt nach einer Fan-Abstimmung nun Loui. Namensgeberin ist Union-Trainerin Marie-Louise Eta.

Der Tierpark Berlin hat dem im Ende Juni geborenen roten Pandababy endlich einen Namen gegeben. Weil Union Berlin die Patenschaft für das Jungtier übernommen hat, durften die Fans der Eisernen über den Namen abstimmen. Das Ergebnis lautet Loui, benannt nach Trainerin Marie-Louise Eta (35).

Die Entscheidung ist damit gefallen: Die kleine Loui wohnt nun im Tierpark Berlin. Der Name verbindet das Jungtier direkt mit dem Verein und mit einer Person aus dem Team.

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Warum das Pandababy den Namen einer Trainerin trägt

Union Berlin übernahm die Patenschaft, und die Anhänger des Vereins entschieden per Abstimmung über den Namen. Das Ergebnis fiel auf Loui, eine Anlehnung an Marie-Louise Eta.

Eta ist 35 Jahre alt und Trainerin bei Union Berlin. Der Bericht beschreibt sowohl die Trainerin als auch das Pandababy als echte Kämpferinnen, und genau diese Parallele steht im Mittelpunkt der Namenswahl.

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Eta hatte in der vergangenen Saison als erste Trainerin der Bundesliga-Geschichte bewiesen, dass sie sich durchbeißen kann. Dass ein Name mit dieser Haltung verbunden wird, passt laut Bericht zu der Hoffnung, dass Loui bald zum Glücksbringer der Union-Frauen werden könnte.

Schwierige Anfangszeit nach dem Tod der Mutter

Die Mutter des kleinen roten Pandas ist unerwartet verstorben. Das Jungtier musste deshalb mit der Flasche aufgezogen werden.

Der Tierpark Berlin wollte den Namen des Nachwuchses bereits im Oktober bekannt geben. Stattdessen folgte die Nachricht vom Tod der Mutter, und lange war unklar, ob das Pandababy überleben würde.

Inzwischen hat sich Loui im Tierpark Berlin eingelebt, wie der Bericht festhält. Eta selbst hat ihre Namensvetterin allerdings noch nicht gesehen, wie sie am Donnerstag verriet.

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Frühere Patenschaften roter Pandas bei Union Berlin

Union Berlin hat bereits mehrere rote Pandas im Tierpark Berlin mit Namen aus dem Verein versehen. Die Patenschaft für Loui ist daher nicht die erste dieser Art.

Im vergangenen Jahr wurden im Tierpark Berlin die roten Pandas Freddy und Lisa geboren. Ihre Namen erinnern an Torhüter Frederik Rönnow (34) und Kapitänin Lisa Heiseler (28).

Zuvor wurden zwei weitere rote Pandas nach Ex-Trainer Urs Fischer (60) und Mannschaftsleiterin Susanne Kopplin benannt. Die Reihe zeigt, dass der Verein die Patenschaften im Tierpark Berlin über mehrere Jahre hinweg fortsetzt.