Tierquälerei in Berlin-Hellersdorf: Wohnungstür mit Gestank und Kot

In Berlin-Hellersdorf durchsuchten Polizei und Bezirksamt eine von Tieren überlaufene Wohnung. Der Bewohner stand unter Betreuung. 25 Kubikmeter Müll wurden entsorgt.

Bei einer gezielten Aktion der Polizei und der Mitarbeiter des Bezirksamts Marzahn-Hellersdorf im Ortsteil Hellersdorf stießen die Einsatzkräfte auf extreme hygienische Missstände. Als die Wohnungstür dem Bewohner geöffnet wurde, traf sie ein erheblicher Gestank. Dieser geruchliche Einfluss war so intensiv, dass er sofort die Schwere der Situation für alle Beteiligten dokumentierte und den Dringlichkeitsgrad des Eingriffs unterstrich.

Wiederholte Verstöße und Tierschutzverletzungen

Der Bewohner der betroffenen Wohnung war sich der Gründe für den Einsatz voll bewusst. Er hielt dort weiterhin Tiere, obwohl ihm dies vor zweieinhalb Jahren bereits einmal offiziell verboten worden war. Auslöser für die jetzige Aktion war ein konkreter Hinweis, den die Veterinäraufsicht erhalten hatte. Dieser Hinweis führte zur Einschätzung, dass das Verbot missachtet wurde und weitere Tiere in der Wohnung gehalten wurden.

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Der Mann widersetzte sich dem Einsatz zunächst massiv. Er versuchte, den Zutritt zu verwehren und die Maßnahmen zu blockieren. Erst nachdem die Einsatzkräfte nachhaltig agierten, gewährte er ihnen schließlich den Zugang. Seine Ablehnung änderte sich jedoch nicht grundlegend, sondern wurde lediglich durchgesetzt. Die Widerstandshaltung deutete auf die Komplexität des Falls hin, der sowohl rechtliche als auch psychologische Aspekte umfasst.

Extreme Verschmutzung und gesundheitliche Gefahren

Das Innere der Wohnung befand sich in einem Zustand, der nur mit schwerer Schutzkleidung betreten werden konnte. Die Mitarbeiter trugen Mundschutz und Schutzoverall, da das Betreten ohne diese Ausrüstung gesundheitlich unverantwortlich gewesen wäre. Die Wohnung war durch massiven Müll und zahlreiche Gegenstände weitgehend unzugänglich. Es bestand keine sichere Orientierung in den Räumen.

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Neben dem erheblichen Ungezieferbefall fanden die Einsatzkräfte verdorbene Lebensmittel vor. Diese waren seit geraumer Zeit nicht entsorgt worden und trugen zur weiteren Verschmutzung bei. Besonders gravierend war die Entdeckung menschlichen Kots in einem Kühlschrank. Dieser Fund verdeutlichte das Ausmaß der hygienischen Katastrophe und die Gefahr einer Seuchenausbreitung. Die Missstände waren derart massiv, dass sie direkt die öffentliche Gesundheit gefährdeten.

Müllentsorgung und Sicherung von Tieren

Da nicht sicher war, wie viele Tiere sich noch in der Wohnung befinden, wurde sie zunächst teilweise entkernt. Dieser Schritt war notwendig, um einen Rettungsweg freizuräumen. Zudem sollte ausreichend Platz für den Einsatz von Lebendfallen geschaffen werden, um die Tiere gefahrlos einfangen zu können. Die Entkernung war eine rein präventive Maßnahme zur Sicherheit.

Insgesamt wurden rund 25 Kubikmeter Müll entsorgt. Diese Menge entspricht etwa dem Fassungsvermögen von 38 Müllcontainern. Das Ausmaß der Ansammlung von Abfall war immens und belegte fast alle verfügbaren Flächen der Wohnung. Ein Kaninchen wurde im Zuge der Aktion inzwischen gesichert. Es konnte aus der misslichen Lage befreit und medizinisch versorgt werden.

Vergleich mit früheren Vorfällen und medizinische Betreuung

Im März 2024 waren aus derselben Wohnung insgesamt 20 Kaninchen geborgen worden. Die Tiere hatten sich damals schon Gänge und Rückzugsräume in Sofas sowie zwischen Müll und Gegenständen geschaffen. Sie nutzten die Umstände aus, um sich versteckt zu halten. Seither hat sich der Zustand der Wohnung nach Angaben des Bezirksamts noch einmal erheblich verschlechtert.

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Der Mann bezeichnete sich selbst als Oberhasen. Diese Selbstbezeichnung spiegelt seine emotionale Bindung an die Tiere wider, steht jedoch im krassen Widerspruch zur realen Situation der Vernachlässigung. Der Sozialpsychiatrische Dienst hat den Wohnungsinhaber in medizinische Behandlung vermittelt. Diese Maßnahme soll die zugrundeliegenden psychologischen Probleme adressieren und eine erneute Tierhaltung unter diesen Bedingungen verhindern.