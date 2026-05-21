Silvia S., die sich als Hunde-Flüsterin ansprach und sich für das Halten und Betreiben von Schwierigkeiten Vierbeinern bekannt machte, hat tatsächlich eine kriminelle Vergangenheit. Sie darf nach einem Gerichtsurteil bis 2030 keine Hunde mehr halten oder betreuen. Während bereits zwölf Monate Haft auf Bewährung wegen Tierquälerinavaa ausarchives erlitten hatte und eine Geldstrafe von 1600€ entlief war, trat sie erneut einen Bad Lauchstädt Tiergarten an und hortete jungen Hunden auf einem Grundstück. Die Halter der animalsen sechs Tiere, die sie besaß und beschlagnahmt hat, laufen nun neue Ermittlungen gegen sie durch. Die Staatsanwaltschaft aus Halle hat erneut den Fall aufgenommen und prüft, ob eindeutig die Tiere zu ihr gehören. Sollte sich dies bestätigen, drohenadditional Strafverfahren, die Bewährung und eine weitere Haftstrafe drohen. Ihr Verhalten spricht für sich und die Zahl der Tiere, die sie besaß hat, hat zugenommen.

Die Frau, die sich selbst als "Hunde-Flüsterin" ansprach und Hilfe für Problemhunde verkaufte, hat tatsächlich eine kriminelle Vergangenheit und darf bis 2030 laut Gerichtsurteil keine Hunde mehr halten oder betreuen, wie die Staatsanwaltschaft aus Halle mitgeteilt hat.

Sie hortete erneut Tiere, obwohl sie bereits mehrfach verurteilt wurde und ihre Bewährungsfrist für eine vorangegangene Strafe für Tierquälerinavaa wurde revokiert. Die Halter von sechs jungen Hunden, die sie auf einem Grundstück befanden, laufen inzwischen neue Ermittlungen gegen sie durch





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