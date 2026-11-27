Erst Kritik an Pferdekutschen und dann Lob fürs Schnitzel: Bill und Tom Kaulitz wehren sich gegen den Vorwurf der Doppelmoral.

-Zwillinge auf den Vorwurf der Doppelmoral ein, den einige Fans gegen sie erhoben haben. Grund dafür war eine frühere Episode: Darin hatten sich die Brüder über die Wiener Fiaker aufgeregt, weil sie in den Pferdekutschen Tierleid sehen.

Kurz darauf schwärmten sie dann aber vom Schnitzel in der österreichischen Hauptstadt. Diese Mischung aus Tierschutzkritik und Fleischgenuss kam bei manchen Zuhörern gar nicht gut an.betonten nun, dass Fleisch zu essen einen Einsatz für Tiere ihrer Meinung nach keineswegs ausschließe. Dass der Übergang zwischen den beiden Themen irritieren konnte, räumte"Zu Leuten zu sagen: 'Ja, ihr dürft euch jetzt nicht für Tierschutz einsetzen, weil ihr Fleisch esst' – das finde ich maximal bescheuert.

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" Der Sänger betont, dass er und sein Bruder sich intensiv mit dem Thema Tierschutz beschäftigen. Gleichzeitig lebe er am liebsten nach dem Motto "Leben und leben lassen".erinnert außerdem daran, dass die beiden zwölf Jahre lang komplett auf Fleisch verzichtet hätten. Gerade er habe sich in dieser Zeit sehr genau mit Vegetarismus, Veganismus und Tierleid befasst. Die Frage nach der Doppelmoral sei für ihn deshalb nicht so leicht zu beantworten.