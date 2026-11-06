Ties Rabe: Hamburger Bildungsexperte warnt vor PISA-Katastrophe

Hamburgs Senator Ties Rabe kritisiert deutsche Schulleistungen nach neuen PISA-Daten. Im Buch fordert er mehr Vergleichsarbeiten und frühere Förderung für bessere Bildung.

In der neuesten PISA-Bildungsstudie haben Schülerinnen und Schüler in Deutschland in den Kernfächern Mathematik, Lesen und Naturwissenschaften so schlecht abgeschnitten wie noch nie zuvor. Im internationalen Vergleich der OECD-Staaten landet das Land damit nur im Mittelfeld. Besonders alarmierend ist, dass jedes fünfte Schulkind kaum in der Lage ist, Texte zu verstehen oder grundlegende Rechenoperationen durchzuführen. Diese schlechten Ergebnisse verschärfen eine bereits bestehende Krise, die durch den Ausfall vieler Unterrichtsstunden und den enormen Medienkonsum von Kindern und Jugendlichen angefacht wurde.

PISA-Ergebnisse verschärfen Bildungsdebatten

Die aktuellen Zahlen verdeutlichen das Ausmaß des Problems: Viele Jugendliche verbringen zu viel Zeit mit Handys und Tablets, während Bücher in ihren Kinderzimmern kaum noch gelesen werden. Der Ausbruch der Corona-Pandemie hat diese Entwicklung weiter beschleunigt und dazu geführt, dass wichtige Lerninhalte in den Schulen ausgefallen sind. Experten betonen seit Langem, dass ein grundlegender Umbau des Systems nicht zwingend notwendig ist. Stattdessen sei eine Reihe kleiner, konsequenter Schritte erforderlich, um die Bildungschancen zu verbessern und den Anschluss an internationale Standards zu halten.

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Ties Rabe setzt auf datenbasierte Schulentwicklung

Der Hamburger Senator Ties Rabe hat sich als einer der führenden Stimmen in dieser Debatte einen Namen gemacht. Durch die Einführung jährlicher Vergleichsarbeiten sorgte er dafür, dass Hamburg zum bundesweiten Vorbild für moderne Schulentwicklung wurde. Diese Tests liefern wertvolle Schülerdaten, mit denen Lehrkräfte ihren Unterricht individuell anpassen und kontinuierlich verbessern können. Die Ergebnisse dieser Maßnahmen sind längst an den besseren Leistungen der Hamburger Schülerinnen und Schüler ablesbar, was Rabe über die Landesgrenzen hinaus bekannt machte. Er fungierte zudem viele Jahre als Sprecher der SPD-Länder innerhalb der Kultusministerkonferenz, wodurch er einen erheblichen Einfluss auf die landesweite Bildungspolitik ausübte.

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Neues Buch mit konkreten Reformvorschlägen

In seinem ersten Buch "Endlich mal anfangen" macht der Sozialdemokrat nun konkrete Vorschläge für Veränderungen im Bildungssystem. Er argumentiert, dass viel erreicht werden kann, wenn Kinder früher lernen und gezielt zu Leistung motiviert werden. Der Unterricht muss gestärkt werden, dabei sollte die Schule auch am Nachmittag weiterhin als Ort des Lernens und der Betreuung fungieren. Ein weiterer wichtiger Punkt ist die Bereitschaft aller Beteiligten: Nicht nur Schülerinnen und Schüler, sondern auch die Lehrkräfte müssen bereit sein, ihre eigene Arbeit kritisch bewerten zu lassen und kontinuierlich dazuzulernen, um die Qualität im Klassenzimmer zu steigern.

Zukunftschancen durch frühe Förderung und Qualität

Die Qualität der Bildung entscheidet maßgeblich über die Zukunftschancen aller Generationen. Ties Rabe betont, dass es darauf ankommt, bereits in den Kitas und frühen Schuljahren anzusetzen. Durch die konsequente Anwendung von Vergleichsarbeiten und die daraus resultierende individuelle Anpassung des Unterrichts kann jeder einzelne Schüler besser gefördert werden. Die aktuelle PISA-Krise dient dabei als dringender Weckruf. Nur durch einen klaren, datengestützten Weg und die Bereitschaft zur Reflexion kann das deutsche Bildungssystem die Nachteile der vergangenen Jahre kompensieren und wieder auf internationale Spitzenniveaus aufschließen.