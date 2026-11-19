Das Unternehmen Tiger Biosciences verarbeitet menschliches Fettgewebe zu teuren Kosmetika. Die Herkunft des Gewebes einer 45-Jährigen ist umstritten, der Marktwert liegt bei 200.000 Dollar.

Ein trauriger Vorfall in den Vereinigten Staaten hat die Grenzen zwischen medizinischer Versorgung und kommerzieller Schönheitsindustrie überschritten. Eine 45-jährige verstorbene Frau ist gestorben, und Wochen später wurde ihr Körperfett zu einem exklusiven Beauty-Produkt verarbeitet. Der genaue Ablauf der Zustimmungen bleibt dabei unklar, da nicht feststeht, ob die Verstorbene der Entnahme zu Lebzeiten zugestimmt hatte oder ob ihre Angehörigen nach ihrem Tod eingewilligt haben. Für die moderne Schönheitsindustrie stellen Produkte aus gespendetem menschlichem Fettgewebe jedoch einen gigantischen und schnell wachsenden Markt dar.

Kommerzielle Verarbeitung zu alloClae

Das Fettgewebe der 45-Jährigen wurde von der Organisation Mid-America Transplant Services entnommen. Fast 3,6 Kilogramm dieses gespendeten Materials wurden in die US-Bundesstaat Texas transportiert. Dort erfolgte die Verarbeitung zu einem neuartigen Produkt namens alloClae. Die Recherchen der Reporter Madeline Berg und Jack Newsham von Business Insider, einer Publikation im Besitz von Axel Springer, haben gezeigt, wie aus diesem biologischen Material kommerzielle Einheiten entstehen.

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Aus der Spende der verstorbenen Frau wurden insgesamt 74 Einheiten hergestellt. Diese speziellen Einheiten nutzen plastische Chirurgen unter anderem für Behandlungen zur Gesäßstraffung. Der Gesamtwert der mit diesem Fett durchgeführten Schönheitsbehandlungen beläuft sich auf rund 200.000 US-Dollar. Dieser Betrag verdeutlicht das enorme finanzielle Potenzial, das in der Verarbeitung von menschlichem Gewebe steckt.

Rolle von Tiger Biosciences und Marktstruktur

Hinter dem Produkt alloClae steht das US-Unternehmen Tiger Biosciences. Das gespendete Gewebe durchläuft in den Produktionsstätten des Unternehmens mehrere aufwendige Schritte der Aufbereitung. Dabei wird das Material streng auf Krankheitserreger getestet, bevor das fertige Produkt an Praxen für plastische Chirurgie geliefert wird. Dokumente, die Business Insider vorliegen, zeigen detailliert, wie Tiger Biosciences aus wenigen Kilogramm gespendetem Gewebe ein Endprodukt herstellt, das bei Eingriffen im Wert von Zehntausenden Dollar zum Einsatz kommt.

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Menschliches Gewebe wird in den USA seit Jahrzehnten medizinisch genutzt. Anwendungen reichen von Hauttransplantationen über rekonstruktive Eingriffe bis hin zum Einsatz in Herzklappen. Die Entnahme und Verarbeitung ist inzwischen Teil einer milliardenschweren Industrie. Neu ist vor allem die wachsende Bedeutung dieses Geschäftsmodells im Bereich der Schönheitsmedizin. Oliver Burckhardt, Co-CEO von Tiger Biosciences, beschrieb die zugrunde liegende Technologie in einer internen Präsentation als erstaunlich, was seine 30-jährige Tätigkeit in der Branche betrifft.

Die Marktbeteiligung von Tiger Biosciences ist nicht isoliert. Mindestens zwei weitere US-Unternehmen stellen derzeit kosmetische Produkte aus gespendetem menschlichem Fettgewebe her. Auch international zeigt sich ein ähnliches Bild. In Südkorea produzieren oder planen mindestens zehn Unternehmen Injektionspräparate aus menschlichem Hautgewebe. Die meisten dieser Spender stammen aus den Vereinigten Staaten. Nach US-Recht dürfen Spender oder deren Angehörige für die Spende nicht direkt entlohnt werden. Dennoch kann das Gewebe eines einzelnen Spenders für Unternehmen wie Tiger Zehntausende oder Hunderttausende Dollar wert sein.

Rechtliche Grauzone und Zustimmungsfragen

Im Fall der 45-Jährigen bleibt eine entscheidende Frage offen. Etwa die Hälfte aller Organ- und Gewebespender in den USA registriert sich bei der Kfz-Zulassungsbehörde. Hat ein Mensch zu Lebzeiten keine entsprechende Entscheidung getroffen, können nach dem Tod auch Angehörige einer Spende zustimmen. Ein von Mid-America Transplant verwendetes Formular erlaubt die Nutzung gespendeten Gewebes zu kommerziellen sowie anderen gesetzlich zulässigen Zwecken. Allerdings werden kosmetische Behandlungen in diesem Formular nicht ausdrücklich erwähnt.

Angehörige können die Verwendung des Gewebes einschränken. Die Organisation Mid-America Transplant entnimmt Gewebe von Spendern im Osten Missouris, im Süden von Illinois und in Teilen von Arkansas. Auch die schriftlichen Informationen für mögliche Spender in Missouri und Illinois erwähnen weder kosmetische noch kommerzielle Verwendungszwecke. In Arkansas gibt es weder ein schriftliches Formular noch ein entsprechendes Informationsblatt zu diesen spezifischen Verwendungszwecken.

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Tiger Biosciences weist die Darstellung der Recherche, die Entnahme des Gewebes könnte ohne Zustimmung der Frau passiert sein, entschieden zurück. Larry Wood Jr., der Chefjurist bei Tiger, bezeichnete die Berichterstattung von Business Insider als weder zutreffend noch fair. Welche konkreten Angaben das Unternehmen dabei beanstandet, hat Wood nicht weiter erläutert. Diese Abwehrreaktion unterstreicht die Sensibilität des Themas.

Regulierung und zukünftige Entwicklungen

Der Umgang mit gespendetem Gewebe steht in den USA inzwischen unter verstärkter Beobachtung. Der Ways and Means-Ausschuss des Repräsentantenhauses untersucht derzeit verschiedene Vorwürfe. Dazu gehören unter anderem Betrugsvorwürfe zulasten des Medicare-Systems sowie die Entnahme von Organen und Gewebe ohne informierte Zustimmung. Mid-America Transplant erklärte in einer Stellungnahme, es sei ihre Verantwortung, die Spende jedes Einzelnen mit Respekt zu behandeln und sicherzustellen, dass sie anderen einen bedeutenden Nutzen bringen kann.

Bevor gespendetes Fettgewebe verwendet werden kann, wird es in der Produktionsstätte von Tiger in Texas aufwendig aufbereitet. Dabei werden unerwünschte Bestandteile entfernt und das Material mehrfach untersucht, um das Risiko einer Übertragung von Krankheiten zu minimieren. Die Verarbeitung erfolgt unter den Sicherheitsvorgaben der US-Arzneimittelbehörde FDA sowie der Association for Advancing Tissue and Biologics.

Nur ein kleiner Teil des ursprünglichen Gewebes kann am Ende tatsächlich verwendet werden. Weniger als 20 Prozent der eingegangenen Menge werden verpackt. Rund ein Viertel davon wird anschließend noch einmal aussortiert. Das Gewebe der 45-Jährigen bestand alle notwendigen Tests. Aus ihrer Spende konnten schließlich die 74 Behälter mit jeweils 12,5 Kubikzentimetern alloClae hergestellt werden. Dieser Prozess zeigt die Ineffizienz, aber auch die strenge Kontrolle in diesem lukrativen Sektor.