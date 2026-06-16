Tiger Gold Corp. berichtet über Analyseergebnisse aus Diamantbohrprogramm in Goldprojekt Quinchía

Tiger Gold Corp. freut sich, Analyseergebnisse aus seinem derzeit laufenden Diamantbohrprogramm in seinem Goldprojekt Quinchía in Kolumbiens ertragsreichem Goldgürtel Mid-Cauca zu berichten.

Vancouver, British Columbia (16. Juni 2026) / IRW-Press / Tiger Gold Corp. (TSXV: TIGR) (FWB: D150) (OTCQB: TGRGF) ("Tiger" oder das "Unternehmen") freut sich, Analyseergebnisse aus seinem derzeit laufenden Diamantbohrprogramm in seinem Goldprojekt Quinchía in Kolumbiens ertragsreichem Goldgürtel Mid-Cauca zu berichten.

Die Ergebnisse umfassen zwei der reichhaltigsten bisher von Tiger auf dem Tesorito-Vorkommen erbohrten Goldabschnitte. Die Bohrarbeiten werden mit zwei Diamantbohrgeräten auf Ceibal und einem auf Tesorito fortgesetzt.

Highlights: - TSDH-88 durchteufte 234,54 m mit 1,2 g/t Au ab 2 m Bohrlochtiefe o einschließlich 27,6 m mit 1,8 g/t Au o einschließlich 26,57 m mit 2,3 g/t Au o einschließlich 22 m mit 1,5 g/t Au - TSDH-87 durchteufte 180,3 m mit 1,0 g/t Au ab der Oberfläche o einschließlich 66,5 m mit 1,3 g/t Au - Weitere Analyseergebnisse aus Tesorito und Ceibal stehen noch aus Robert Vallis, President & CEO, erklärte dazu: "TSDH-87 und TSDH-88 gehören zu den besten Bohrlöchern, die wir auf Tesorito gebohrt haben. Beide liefern lange Verbund-Abschnitte mit Gehalten, die mehr als doppelt so hoch sind wie der Durchschnittsgehalt von 0,47 g/t Au der vermuteten Mineralressource der Lagerstätte.

Zusammen mit TSDH-86 definieren sie einen zusammenhängenden, hochgradigen Korridor mit intrusionsgebundener Goldmineralisierung. Diese Infill-Ergebnisse fließen direkt in unsere zum Jahresende geplante Aktualisierung der Mineralressource für Tesorito ein. Ziel ist es, einen bedeutenden Teil der Ressource in die angedeutete Kategorie umzuwandeln, und sie werden in die technischen Studien für 2027 einfließen.

" Die in dieser Pressemitteilung gemeldeten Ergebnisse sind in den Tabellen 1 und 2 zusammengefasst. Abbildung 1 zeigt die Standorte der Bohrlöcher und der Schnitte, und Abbildung 2 stellt einen Querschnitt durch die gemeldeten Bohrlöcher dar. Abbildung 3 ist eine regionale Karte des Goldprojekts Quinchía. TSDH-87 und TSDH-88 sind Infill-Bohrlöcher, die auf derselben Profillinie wie TSDH-86 gebohrt wurden, über das am 4.

Juni 2026 berichtet wurde und das am südöstlichen Ende der Linie liegt (Abbildung 2). TSDH-86 lieferte 98 Meter mit einem Gehalt von 0,9 g/t Au ab 2 Metern Bohrlochtiefe, darunter 26,7 Meter mit einem Gehalt von 1,6 g/t Au, und endete in der Mineralisierung. TSDH-88 liefert 234,54 m mit 1,2 g/t Au nahe der Oberfläche TSDH-88 durchschnitt 234,54 Meter mit einem Gehalt von 1,2 g/t Au ab 2 Metern Bohrlochtiefe, wie in Tabelle 1 detailliert aufgeführt.

Das Intervall umfasst 27,6 Meter mit einem Gehalt von 1,8 g/t Au, 26,57 Meter mit einem Gehalt von 2,3 g/t Au und 22 Meter mit einem Gehalt von 1,5 g/t Au. Die Mineralisierung befindet sich in einem breiten frühen Diorit-Körper und darunterliegendem porphyrischem Andesit, der sich von etwa 44 Metern Bohrlochtiefe bis zum Bohrlochgrund erstreckt. Die Kernprotokollierung ergab eine schwache bis mäßige kaliumhaltige Alteration, die von starkem Chlorit-Serizit überlagert ist.

Ein gut entwickeltes B-Typ-Quarz-Sulfid-Stockwerk ist vorhanden, zusammen mit M-Typ-Magnetiterzgängen, die lokal Dichten von bis zu 8 Äderchen pro Meter erreichen. Innerhalb der kaliumhaltig alterierten Abschnitte werden die Streusulfide visuell auf bis zu ca. 1 % Pyrit, 0,3 % Chalkopyrit und 0,2 % Molybdänit (vol.-%) geschätzt. Die stärkste Mineralisierung befindet sich in stark alteriertem Intrusivgestein unterhalb des oberflächennahen Saprolits. Die Erzgangdichte und der Sulfidgehalt nehmen im zentralen Teil des Bohrlochs zu.

Das Unternehmen interpretiert dies als Zeichen für eine zunehmende Nähe zu einem stärker mineralisierten Teil des Porphyr-Systems. Nahe dem Bohrlochende ging das Bohrloch am Kontakt zur Marmato-Verwerfung in eine Sedimentsequenz über und endete bei 256,6 Metern.

TSDH-87 durchschneidet 180,3 m mit 1,0 g/t Au und eine mineralisierte intrusive Brekzie TSDH-87 wurde zwischen TSDH-86 und TSDH-88 auf derselben Profillinie (Abbildung 2) gebohrt und durchteufte 180,3 Meter mit einem Gehalt von 1,0 g/t Au ab der Oberfläche, einschließlich 66,5 Meter mit einem Gehalt von 1,3 g/t Au, wie in Tabelle 1 detailliert aufgeführt. Das Bohrloch durchteufte zwischen ca. 47,5 Metern und 83,1 Metern einen mehrphasigen frühen Dioritkomplex und eine mineralisierte intrusive Brekzie aus frühem Diorit.

Innerhalb und angrenzend an die Brekzie wurde bei der Kernprotokollierung eine mäßige bis starke Chlorit-Serizit-Überprägung der kaliumhaltigen Alteration mit sekundärem Biotit und Kalifeldspat festgestellt. Der Gehalt an Chalkopyrit wird visuell auf etwa 0,1-0,2 % und der an Pyrit auf 0,4-0,8 % geschätzt. Derselbe Abschnitt weist eine Hochtemperatur-Erzgangformation auf, einschließlich Erzgänge vom Typ A, B, M und mit unidirektionaler Erstarrungsstruktur mit bis zu 8 Äderchen pro Meter.

Die kaliumhaltige Alteration ist nahezu durchgehend über mehr als 115 Meter, von etwa 48 bis 166 Meter, entwickelt





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