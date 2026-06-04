Tiger Gold meldet vielversprechende Bohrergebnisse aus dem Goldprojekt Quinchía in Kolumbien

Tiger Gold Corp. gibt positive Analyseergebnisse aus dem laufenden Diamantbohrprogramm im Goldprojekt Quinchía bekannt. Die Bohrungen bestätigen ein großes, zusammenhängendes Gold-Porphyrsystem mit bedeutenden Abschnitten wie 205,5 m mit 0,5 g/t Au. Die Ergebnisse fließen in die Aktualisierung der Mineralressource ein.

Tiger Gold Corp., ein in Vancouver ansässiges Mineralexplorationsunternehmen, hat die neuesten Analyseergebnisse aus seinem laufenden Diamantbohrprogramm auf dem Goldprojekt Quinchía im kolumbianischen Goldgürtel Mid-Cauca bekanntgegeben.

Das Unternehmen hat bisher mehr als 11.350 Bohrmeter in über 35 Bohrlöchern im Rahmen eines umfassenden 20.000 Meter umfassenden Bohrprogramms absolviert. Derzeit sind drei Diamantbohranlagen im Einsatz, eine in Tesorito und zwei in Ceibal. Die aktuellen Ergebnisse unterstreichen das Potenzial des Projekts, ein bedeutendes Goldvorkommen zu beherbergen, das in einem der produktivsten Goldgürtel Kolumbiens liegt. Zu den wichtigsten Ergebnissen zählt Bohrloch TSDH-85, das auf 205,5 Metern einen Goldgehalt von 0,5 Gramm pro Tonne ab einer Teufe von 184 Metern durchteufte.

Dieses Bohrloch enthält höhergradige Abschnitte von acht Metern mit 1,7 g/t Au und zehn Metern mit 1,2 g/t Au. TSDH-85 ist Teil einer sechs Bohrlöcher umfassenden Profillinie im nordwestlichen Bereich der Lagerstätte Tesorito. Die Mineralisierung ist in porphyrischen Andesiten mit Diorit-Intrusionen und magmatischen Brekzien eingebettet. Weitverbreitete Chlorit-Serizit-Alteration und Quarzgänge vom Typ B und D, begleitet von Chalkopyrit und Molybdän, deuten auf ein typisches porphyrisches System hin.

Ein weiteres Bohrloch, TSDH-86, durchteufte 98 Meter mit 0,9 g/t Au ab zwei Metern Teufe, einschließlich eines höhergradigen Abschnitts von 26,7 Metern mit 1,6 g/t Au. Dieses Bohrloch wurde am nordöstlichen Rand der aktuellen Konzeptgrube niedergebracht und zeigt oberflächennahe Goldmineralisierung, die teilweise auf supergene Anreicherung zurückzuführen sein könnte. Die Infill-Bohrlöcher TSDH-84 und TSDH-83 lieferten ebenfalls ermutigende Ergebnisse.

TSDH-84 durchteufte 127,4 Meter mit 0,5 g/t Au ab 2,6 Metern Teufe, während TSDH-83 42 Meter mit 0,5 g/t Au ab zwei Metern Teufe ergab. Diese Bohrungen tragen zur Verdichtung der Mineralressource bei und erweitern die bekannte Mineralisierung an den Rändern der Lagerstätte. Zusätzlich vervollständigte das Unternehmen sein erstes Bohrprogramm mit drei Bohrlöchern in Dos Quebradas, wobei Bohrloch QDQDH-26 254 Meter mit 0,4 g/t Au ab zwei Metern Teufe durchteufte.

Diese Ergebnisse zeigen die Kontinuität der Goldmineralisierung über weite Strecken und bestätigen das große Potenzial des Projekts. Präsident und CEO Robert Vallis betonte, dass das Team an mehreren Fronten arbeite und die Bohrungen in Tesorito ein großes, zusammenhängendes Golddominiertes Porphyrsystem definierten. Die Ergebnisse würden in eine aktualisierte Mineralressourcenschätzung zum Jahresende einfließen, die darauf abzielt, einen bedeutenden Teil der Ressource von der abgeleiteten in die angedeutete Kategorie zu überführen.

Diese Arbeiten lieferten zudem wichtige Informationen für die nächste Phase der technischen Studien im Jahr 2027. Die Bohrungen in Tesorito und Ceibal laufen weiter, und weitere Ergebnisse werden in Kürze erwartet. Tiger Gold ist bestrebt, den Wert des Projekts durch systematische Exploration und Erschließung zu steigern und die Region als bedeutendes Goldbergbauziel zu etablieren





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