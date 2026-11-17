Golf-Legende Tiger Woods gibt sein Comeback bei der Hero World Challenge auf den Bahamas. Hier erfahren Sie alles zu Datum, Ort und den Hintergründen der Rückkehr.

Die Golf welt reagiert mit großer Aufmerksamkeit auf die Ankündigung von Tiger Woods, nach einer mehrjährigen Pause wieder am offiziellen Spielbetrieb teilzunehmen. Der 50-jährige ehemalige Weltranglistenerste bestätigt seine Teilnahme an der Hero World Challenge, die er als Veranstalter betreut. Das Turnier findet vom 3. bis 6. Dezember auf dem Albany Golf Club auf den Bahamas statt.

Tournee-Kalender und Turniermodus

Tiger Woods füllt als einer von drei ausgewählten Spielern das 20-köpfige Teilnehmerfeld dieses viertägigen Wettkampfs. Es werden insgesamt 72 Löcher absolviert, wobei das Event im Kalender der PGA Tour verzeichnet ist. Dennoch handelt es sich um eine inoffizielle Veranstaltung, die keine FedEx-Cup-Punkte vergibt und über kein offizielles Preisgeld für die Spieler verfügt. Die Einnahmen des Events kommen unter anderem der TGR Foundation zugute, einer Wohltätigkeitsorganisation, die von Woods gegründet wurde.

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Verletzungspause und medizinische Hintergründe

Sein letztes offizielles Turnier bestritt Tiger Woods im Juli 2024 bei der Open Championship in Royal Troon, wo er den Cut verpasste. Die gesamte Spielzeit 2025 fiel er wegen eines Risses der linken Achillessehne aus. Zusätzlich war im vergangenen Jahr eine Operation wegen anhaltender Rückenschmerzen notwendig. Diese medizinischen Hürden hatten seine sportliche Laufbahn lange unterbrochen, bevor er nun sein Comeback auf den grünen Rasen der Bahamas plante.

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Rechtliche Probleme und Verkehrsstraftat

Abseits des Sports sorgte der Sportler auch durch rechtliche Auseinandersetzungen für Aufmerksamkeit. Am 27. März war er mit seinem SUV in der Nähe seines Wohnsitzes auf Jupiter Island in eine Kollision mit einem Lkw-Anhänger verwickelt. Dabei überschlug sich sein Fahrzeug, als er auf einer Wohnstraße überholen wollte. Die Staatsanwaltschaft warf ihm vor, unter dem Einfluss berauschender Mittel am Straßenverkehr teilgenommen zu haben.

Abschluss des Vergleichs mit Justizbehörden

Im September einigte sich Tiger Woods mit der Staatsanwaltschaft auf einen Deal. Er widersprach den schwerwiegendsten Vorwürfen des rücksichtslosen und fahrlässigen Fahrens sowie der Verweigerung eines Drogentests nicht. Als Konsequenz entzog ihm das Gericht den Führerschein für fünf Jahre und verhängte eine Geldstrafe von 1.500 Dollar. Der schwerwiegendste Vorwurf wurde dabei fallen gelassen, was den juristischen Konflikt für ihn beendete.