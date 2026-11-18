Tiger Woods spielt bei seiner eigenen Show auf den Bahamas. Der Start ist am 3. Dezember. Nach Verletzungen und rechtlichen Problemen gibt er sein Comeback.

Tiger Woods gibt sein offizielleres Comeback auf den Golf platz. Die Sport-Legende tritt bei seiner eigenen Veranstaltung, der Hero World Challenge auf den Bahamas, selbst an. Diese wichtige Nachricht teilte Woods über seinen eigenen Instagram-Account mit und bestätigte damit langjährige Spekulationen seiner Fangemeinde.

Teilnehmerfeld am 3. Dezember vervollständigt

Die Hero World Challenge startet am 3. Dezember auf den Bahamas. Woods gehört zum 20-köpfigen Teilnehmerfeld. Ein offizielles Statement bestätigt die Aufnahme von Tiger Woods, Rickie Fowler und Gary Woodland. Die Liste der 20 Spieler ist damit vollständig. Das Turnier findet vom 3. bis 6. Dezember in Albany statt. Woods ist der Sieger von 2017 und richtet die Veranstaltung aus.

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Rückkehr nach turbulenten Monaten im Sport

Diese Phase markiert eine Rückkehr nach schwierigen Zeiten. Das bislang letzte reguläre Golfturnier von Tiger Woods war The Open Championship 2024 in Royal Troon. Dieses Event fand im Juli 2024 in Schottland statt. Im Februar 2025 wollte er eigentlich auf die Tour zurückkehren. Er sagte jedoch seine Teilnahme am Genesis Invitational ab. Der Grund war die Trauer um seine verstorbene Mutter Kultida. Sie starb im Februar 2025 im Alter von 80 Jahren.

Körperliche Probleme und Operationen

Nur wenige Wochen nach der Absage meldete Woods gesundheitliche Probleme. Er erklärte, dass Schmerzen in der Achillessehne auf einen Riss zurückzuführen waren. Eine Operation war die notwendige Konsequenz dieser Diagnose. Ende 2025 erfolgte außerdem eine weitere Operation an seinem Rücken. Diese Eingriffe verzögerten sein Comeback erheblich. Es sind nicht nur körperliche Probleme, die ihn in den letzten Monaten beschäftigten. Die Kombination aus Verletzungen und familiären Tragödien prägte die Zeit vor seiner Rückkehr.

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Rechtliche Probleme und Verkehrsunfall

Zusätzlich zu den körperlichen Herausforderungen gab es rechtliche complications. Nach Angaben des Sheriffs warf sich Woods in seinem Geländewagen einem Pickup mit Anhänger vor. Er wollte diesen mit hoher Geschwindigkeit überholen. Woods' Wagen streifte den Anhänger und kippte auf die Seite. Das Fahrzeug schlitterte über die Fahrbahn. Bei diesem Vorfall wurde niemand verletzt. Im September wurde er in Florida zu fünf Jahren Führerscheinentzug verurteilt. Diese Ereignisse bildeten den Hintergrund seines sportlichen Neustarts.

Finanzielle Ziele und Ausrichtung des Turniers

Im Dezember will Tiger Woods wieder sportlich glänzen. Die Erlöse aus dem Turnier fließen unter anderem an die von ihm gegründete TGR Foundation. Das Event steht zwar im Kalender der PGA Tour. Es handelt sich jedoch um ein inoffizielles Turnier. Das bedeutet, dass es weder FedEx-Cup-Punkte gibt. Auch gibt es kein offizielles Preisgeld für die Teilnehmer. Dennoch ist die Teilnahme für Woods enorm wichtig. Viele Fans und Kollegen beobachten seinen Weg zurück auf den grünen Rasen.