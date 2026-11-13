Tigerangriff in Lahore: TikToker-Nachbar tötet Mitarbeiter

Ein 19-jähriger Farmarbeiter starb in Lahore nach einem tödlichen Tigerangriff. Die Polizei ermittelt wegen Verstößen gegen die Haltevorschriften.

Ein tragischer Vorfall auf einer privaten Wildtierfarm in Lahore hat das Leben eines jungen Mannes gekostet. Am Mittwochabend griff ein Tiger einen 19-jährigen Mitarbeiter namens Talha an, dessen Verletzungen so schwerwiegend waren, dass er kurze Zeit später in einem Krankenhaus verstarb. Die tödliche Begegnung ereignete sich im Stadtteil Kahna, wo der Jugendliche mit seiner Familie gearbeitet hatte. Auslöser des Unfalls war der Versuch, Aufnahmen für soziale Medien anzufertigen, die gegen die strengen Vorschriften der Region verstoßen.

Tödliche Verstöße gegen Tierhaltungsregeln

Die Umstände des Vorfalls deuten auf klare rechtliche Missstände hin. Laut einer Anzeige des Vaters des Opfers wurde der Tiger gezielt aus seinem Gehege entlassen, um Videos für TikTok zu drehen. Diese Praxis ist in der Provinz Punjab ausdrücklich verboten. Die lokalen Gesetze zur Haltung von Großkatzen sind sehr streng und schreiben vor, dass alle Tiere registriert und mit Mikrochips versehen sein müssen. Öffentlichkeitswirksame Vorführungen außerhalb der sicheren Gehege sind gesetzlich nicht gestattet. Der verstorbene Talha arbeitete gemeinsam mit seinem Vater und seinem Bruder auf der Farm, die unter der Leitung des Eigentümers Fayyaz stand.

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Zeugen der grausamen Szene waren die männlichen Familienmitglieder. Der Vater und der Bruder des Opfers sahen zu, wie sich die Lage schnell entwickelte. Der auf der Plattform als Nouman Hassan bekannte TikToker befand sich auf dem Gelände, um die Aufnahme zu produzieren. Während des Drehens verlor das Tier die Kontrolle und griff den jungen Arbeiter an. Die Polizei bestätigte, dass es sich um einen fatalen Zwischenhandels handelte, der auf fahrlässiges Handeln zurückzuführen ist. Die Behörden haben ein formelles Strafverfahren gegen alle Beteiligten eingeleitet, um die Verantwortungszuweisung zu klären.

Festnahmen und Ermittlungsmaßnahmen

Die lokalen Ermittlungsbehörden reagierten schnell auf den Vorfall und nahmen mehrere Personen fest. Zunächst wurden der Farmbesitzer Fayyaz und der TikToker Nouman Hassan in Gewahrsam genommen. Später folgte die Festnahme einer dritten Person, deren genaue Rolle noch untersucht wird. Die Polizei prüft derzeit intensiv die rechtliche Grundlage für die Haltung des Tigers. Ein zentraler Aspekt der Ermittlungen ist die Frage, ob eine gültige Genehmigung für das Tier bestand. Zudem wird das Sicherheitskonzept des Geländes einer genauen Analyse unterzogen. Die zuständigen Wildtierbehörden übernahmen den Tiger nach dem Vorfall, um eine weitere Gefahr für die Öffentlichkeit abzuwenden. Die Sicherstellung des Raubtiers ist Teil der umfassenden Razzia auf dem Anwesen. Die Medienberichte deuten darauf hin, dass die Lizenz für die Farm im Jahr 2025 abgelaufen sein soll. Dies würde bedeuten, dass die Tiere bereits seit einiger Zeit ohne gültige Papiere gehalten wurden. Die Ermittler werfen den Verantwortlichen schwerwiegende Verstöße gegen die Tierschutz- und Sicherheitsvorschriften vor.

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Weitere Tiere und politische Implikationen

Bei der Überprüfung des Geländes stellten die Behörden fest, dass die Farm deutlich mehr exotische Tiere beherbergte, als ursprünglich angenommen. Neben dem Tiger, der zum Tode führte, wurden auf dem Gelände dreißig drei Löwen sichergestellt. Diese Raubtiere wurden ebenfalls von den Behörden konfisziert und in Obhut genommen. Die Entdeckung der weiteren Großkatzen unterstreicht das Ausmaß der illegären oder schlecht regulierten Aktivitäten auf der Farm. Der Vorfall hat erneut die Diskussion über die Regulierung von Wildtierfarmen in Pakistan angefacht. Kritiker verweisen darauf, dass solche Einrichtungen oft unter mangelnden Auflagen operieren und sowohl für Menschen als auch für Tiere eine hohe Gefahr darstellen.

Die Familie des Opfers befindet sich in einer schwierigen emotionalen Lage. Der Verlust von Talha trifft die Angehörigen hart, da sie gemeinsam auf dem Anwesen tätig waren. Die rechtlichen Schritte gegen die Verantwortlichen sollen Gerechtigkeit für den jungen Mann schaffen. Die Öffentlichkeit reagiert schockiert auf die Bilder und Informationen des Vorfalls. Die Vorfälle in Lahore zeigen, wie gefährlich das Ignorieren von Sicherheitsvorschriften im Umgang mit wilden Tieren sein kann. Die Behörden betonen, dass sie derartige Verstöße künftig strenger bestrafen werden, um ähnliche Tragödien zu verhindern.