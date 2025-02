Tightlining: So verbesserst du deine Augenkontur

Tightlining ist eine effektivere Kajaltechnik als das Auftragen auf der unteren Wasserlinie. Es verdichtet den oberen Wimpernkranz, indem die Hautlücken zwischen den Wimpern mit Kajal gefüllt werden. Die Technik ist besonders gut für Schlupflider geeignet. Der Text erklärt detailliert, wie Tightlining durchgeführt wird und gibt Tipps für die Verwendung der richtigen Produkte und die Vermeidung von Irritationen.

Dicke schwarze Kajal striche auf der unteren Wasserlinie sind so richtig out, denn sie stehen den meisten nicht wirklich gut. In den 80er und 90er Jahren hat das allerdings niemanden davon abgehalten, die Wasserlinie schön zuzukleistern – und zwar nur die. Heute sind wir da zum Glück schon etwas weiter und wissen, wie man Kajal besser verwenden kann.

Zu einem dunklen Smokey-Eye passt er auch auf der unteren Wasserlinie, sonst empfiehlt sich besonders bei Schlupflidern eher das sogenannte Tightlining. Aber was genau ist das eigentlich?Tightlining ist eine Technik zum Verdichten des oberen Wimpernkranzes. Mit einem einfachen Kajal werden die winzigen hautfarbenen Lücken zwischen den einzelnen Wimpern aufgefüllt. Es wird mit dem Stift also die obere Wasserlinie, beziehungsweise das Innenlid, bemalt. So kannst du dir superschnell eine schöne Kontur fürs Auge zaubern. Vor allem bei Schlupflidern ist diese Kajal-Technik einfacher und effektiver, als sich mit einem Liner oberhalb des Wimpernkranzes abzumühen.Das Auftragen von Kajal auf der oberen Wasserlinie ist anfangs etwas gewöhnungsbedürftig. Das Auge neigt dazu, viel zu blinzeln und die Kajalspitze kann kitzeln. Mit diesen Tipps geht Tightlining leichter von der Hand: Ideal wäre es, denn Spiegel unterhalb des Gesichts zu positionieren und darauf hinabzublicken. Das geht allerdings nicht immer, da trotzdem beide Hände benötigt werden. Mit deiner 'schwächeren' Hand ziehst du das Oberlid nach oben und hältst es gut fest. Dann kannst du den Kajal mit deiner anderen Hand unter dem oberen Wimpernkranz auf der Wasserlinie auftragen. Der Trick steht und fällt mit dem richtigen Produkt: Ein wasserfester Kajal, der nicht zu hart ist. Das Auge blinzelt etwa alle acht bis zehn Sekunden und würde wasserlösliche Farbe so ziemlich schnell abtragen. Außerdem sollte der Kajalstift gut pigmentiert sein, damit du nicht zu oft über dieselbe Stelle fahren musst. Halte dein Lid nach dem Auftragen noch einen kurzen Moment länger fest, damit die Farbe richtig gut antrocknen kann und nicht sofort mit der Tränenflüssigkeit in Berührung kommt. Für das Tightlining eignen sich dunkle, natürliche Farben am allerbesten. Sie sollten zur Farbe der Wimpern passen, um die Linie möglichst unsichtbar erscheinen zu lassen. Perfekt ist also Schwarz, Braun oder Grau. Fancy Knallfarben sind eher nichts für das Tightlining, heb sie dir lieber für einen poppigen Eyeliner oder die untere Wasserlinie auf. Und wie immer gilt: Übung macht den Meister. Taste dich einfach vorsichtig heran – und du wirst sehen, Tightlining mit Kajal ist ein absoluter Gamechanger





