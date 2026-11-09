Tigran Mkrtchyan spielt verletzt: Klose lobt Härte im Spiel gegen Darmstadt 98

Tigran Mkrtchyan lief trotz Schmerzen für den 1. FC Nürnberg gegen Darmstadt 98 auf. Trainer Miroslav Klose betont seine重要性 für die Nationalmannschaft.

Tigran Mkrtchyan stand beim 2:0-Sieg des 1. FC Nürnberg gegen Darmstadt 98 unerwartet in der Startelf. Der 24-jährige Spieler ersetzte den verletzten Teamkollegen Fynn Otto über die komplette Spieldauer, obwohl er unter Schmerzen litt. Diese Entscheidung trug er im Interesse der A- Nationalmannschaft, um seine Einsatzbereitschaft zu demonstrieren.

Verletzungsrisiko und Kloses Entscheidung

Trainer Miroslav Klose offenbarte nach dem Spiel, dass Mkrtchyan lediglich eine leichte Zehenverletzung hatte. Der Trainer habe den Spieler fünfmal nach seinem Zustand gefragt, doch dieser habe jedes Mal ein positives Zeichen gegeben. Klose erklärte, dass Mkrtchyan wusste, dass er nicht ausgewechselt werden durfte, da eine Pause die Chancen auf einen Platz in der Nationalmannschaft gefährdet hätten.

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Die Härte des Spielers wurde unterstrichen, da er trotz der Unannehmlichkeiten sein Spiel bis zur letzten Minute durchzog. Diese mentale Stärke ist für den Trainer ein wichtiger Indikator für die Eignung des Angreifers im internationalen Wettbewerb. Mkrtchyan bewies damit seinen Willen, auch bei körperlichen Einschränkungen für den Verein und sein Land zur Verfügung zu stehen.

Strategischer Vorteil gegen große Stürmer

Mkrtchyan agierte im Duell mit der körperlich dominanten Offensive der Darmstädter äußerst effektiv. Der 1. FC Nürnberg profitierte von seiner Fähigkeit, sich gegen die großen Gegenspieler durchzusetzen. Klose hob hervor, dass Mkrtchyan gegen kleine, schnelle Stürmer manchmal Schwierigkeiten habe, doch gegen große Defensivspieler seine Stärken ausspielen könne.

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Die Darmstädter setzten auf Milan Smit mit einer Körpergröße von 1,90 Metern und Lance Duijvestijn mit 1,89 Metern. Mkrtchyan erwies sich als ebenbürtig und konnte sich in diesen Zweikämpfen behaupten. Sein Spielstil passte perfekt zur Taktik des Vereins, da er Ruhe und Abgesicherheit zeigte, anstatt in unnötige Zweikämpfe zu verwickeln.

Ausblick: Nationale Spiele gegen Zypern und Lettland

Nach der starken Darstellung in der Bundesliga steht Mkrtchyan nun im Fokus für die Nationalmannschaft. Am kommenden Donnerstag tritt er mit Armenien gegen Zypern an. Diese Begegnung bietet ihm die Chance, seine aktuelle Form auf internationalem Niveau zu festigen. Der Trainer beobachtet seine Spieler genau, um die beste Aufstellung für die kommenden Aufgaben zu wählen.

Am Sonntag folgt die nächste Hürde im Nationalteam-Wettbewerb gegen Lettland. Die Leistung gegen Nürnberg gibt Anlass zu Hoffnung, dass Mkrtchyan auch in diesen Partien eine Schlüsselrolle übernehmen wird. Die Kombination aus physischer Robustheit und taktischer Disziplin macht ihn zu einem wertvollen Akteur für die nationale Auswahl. Die weiteren Einsätze werden zeigen, wie nachhaltig die Aufrechterhaltung der Einsatzbereitschaft bei Verletzungen ist.