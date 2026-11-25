Die Unternehmerin Tijen Onaran teilt ihre Erfahrungen mit Hassbotschaften und Todesdrohungen. Sie fordert eine Gesellschaft, in der weiblicher Ehrgeiz geschätzt wird und Frauen ohne Angst erfolgreich sein dürfen.

Die 41-jährige Unternehmerin und Investorin Tijen Onaran nutzt ihre öffentliche Plattform, um deutlich gegen die wachsende digitale Gewalt und die Hetze gegen erfolgreiche Frauen vorzugehen. Onaran, die als eine der bekanntesten Stimmen für die Sichtbarkeit und Gleichberechtigung von Frauen in der Wirtschaft gilt, thematisiert in einer öffentlichen Stellungnahme den regelmäßigen Anfeindungen, die prominente Unternehmerinnen oft erleben. Sie macht dabei klar, dass diese Angriffe keine Einzelfälle darstellen, sondern ein strukturelles Problem sind, das gezielt eingesetzt wird, um Frauen zum Schweigen zu bringen.

Angriffe auf weiblichen Erfolg

Onaran schildert in ihrem Text einen typischen Verlauf der öffentlichen Belästigung, der weit über einfache Kritik hinausgeht. Sie beschreibt eine Eskalationsleiter, die bei Missgunst beginnt, in blanken Hass umschlägt und in extremen Fällen in Todeswünsche mündet. Konkret zitiert Onaran eine Drohung, die sie erhalten hat, und die sie als exemplarisch für die rassistische und sexistische Komponente dieser Angriffe darstellt. Die Nachricht lautete, dass es der Betroffenen egal sei, wie sehr sie sich anstrengt; sie bleibe eine widerliche Ausländerin, die niemals dazugehöre. Der Absender wünschte sich ihr Verschwinden und forderte sie auf, sich nicht mehr allein auf die Straße zu trauen. Onaran betont, dass solche Nachrichten nicht als politische Meinung verstanden werden dürfen, sondern als strafrechtliche Bedrohung einzustufen sind.

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Diese Erfahrung führt Onaran zu der Schlussfolgerung, dass Frauen sich nicht einschüchtern lassen dürfen. Sie definiert sich selbst als Unternehmerin und Investorin, die sich nicht für ihren Erfolg entschuldigen muss. In ihrem Statement weist sie darauf hin, dass die Gesellschaft Frauen zwar ermuntere, mutig zu sein, unabhängiger zu werden und Verantwortung zu übernehmen. Wenn Frauen diese Erwartungen jedoch wirklich leben, stoßen sie auf massive Ablehnung. Der Widerspruch liegt darin, dass starke Frauen gefeiert werden, solange sie nicht stärker sind als die Gesellschaft selbst.

Der Widerspruch der Erwartungshaltung

Tijen Onaran analysiert die doppelten Standards, die Frauen mit Migrationsgeschichte und ambitionierten Unternehmern entgegengebracht werden. Sie argumentiert, dass von einer Frau mit Migrationshintergrund oft erwartet wird, dankbar dafür zu sein, überhaupt im Spiel zu sein. Als Unternehmerin dürfe man erfolgreich sein, müsse dabei aber bescheiden bleiben. Als öffentliche Persönlichkeit solle man Haltung zeigen, ohne dabei jemanden vor den Kopf zu stoßen. Onaran entscheidet sich bewusst dafür, an diesem Spiel nicht teilzunehmen. Sie ist überzeugt, dass hinter den vielen Angriffen auf sichtbare Frauen weniger persönliche Abneigung steckt, sondern ein Kampf um Macht und Ressourcen.

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Es geht laut Onaran darum, wer sich selbstverständlich Raum nehmen darf, wer laut sein darf und wer Fehler machen darf. Erfolg wird für diese Frauen oft nicht als Inspiration, sondern als Provokation wahrgenommen. Wer öffentlich auftritt, muss zwar Widerspruch aushalten, doch Onaran macht einen klaren Unterschied zwischen Kritik, die eine Meinung angreift, und Hass, der einen Menschen angreift. Eine Todesdrohung ist für sie keine Meinung, sondern eine Straftat. Der größte Schaden der Einschüchterung sieht sie jedoch nicht in den direkt angegriffenen Frauen, sondern in den vielen Frauen, die aufgrund der Angst vor diesen Angriffen gar nicht erst sichtbar werden.

Verlorene Potenziale und zukünftige Schritte

Die Unternehmerin fragt sich, wie viel Talent verloren geht, weil Frauen lernen, dass Unsichtbarkeit sicherer ist als Erfolg. Sie nennt konkrete Beispiele wie junge Gründerinnen, die ihre Ideen für sich behalten, oder Mitarbeiterinnen, die im Meeting schweigen. Viele Frauen bewerben sich nicht für Führungspositionen, weil sie keine Lust haben, sich für ihren Ehrgeiz rechtfertigen zu müssen. Onaran beziffert das Risiko hoch: Wie viele Ideen bleiben ungesagt? Wie viele Unternehmen bleiben ungegründet? Wie viele Karrieren werden ungegangen? Die Statistik dieser nicht verfolgten Wege ist laut ihrer Argumentation ein direktes Resultat der gesellschaftlichen Scham, die mit weiblichem Ehrgeiz verbunden wird.

Am Ende ihrer Stellungnahme formuliert Onaran eine klare Vision für die Zukunft. Sie will eine Gesellschaft, in der weiblicher Ehrgeiz nicht verdächtig ist und Frauen erfolgreich sein dürfen, ohne sich dafür zu entschuldigen. Sie kündigt an, nicht schweigen zu wollen, damit sich andere wohler fühlen. Ebenso wenig wird sie sich kleiner machen, damit andere sich größer fühlen. Das Ziel ist es, der nächsten Generation von Frauen die Angst vor der Öffentlichkeit zu nehmen, damit diese lernen darf, selbstbewusst zu sein, statt zuerst lernen zu müssen, Angst auszuhalten. Onaran schließt damit ab, dass wir Frauen jahrzehntelang gesagt haben, sie sollen ihre Stimme finden, und jetzt endlich dafür sorgen müssen, dass sie diese Stimme auch behalten können.