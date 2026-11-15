Tijjani Reijnders: Von Aldi-Kasse zum Hattrick gegen Griechenland

Tijjani Reijnders erzielte beim 7:0 gegen Griechenland innerhalb von 21 Minuten drei Tore. Der Mittelfeldspieler erzählt von seiner Zeit bei Aldi und seinem Aufstieg zum Star bei Oranje.

Tijjani Reijnders hat die niederländische Nationalmannschaft mit einem atemberaubenden Auftritt gegen Griechenland in Atem gehalten. Am vergangenen Freitag, dem 14. November 2024, erzielte der 28-jährige Mittelfeldstratege beim 7:0-Sieg drei Tore innerhalb von nur 21 Minuten. Diese Leistung untermauert seinen Status als aktueller Schlüsselspieler von Oranje vor dem anstehenden Nations-League-Kracher gegen Deutschland. Reijnders präsentiert sich in einer Form, die Experten und Fans gleichermaßen beeindruckt und seine Entwicklung vom ungedruckten Talent zum gefährlichen Angreifer deutlich macht.

Doppelter Hattrick in kurzer Zeit

Der Erfolg von Tijjani Reijnders ist nicht zufällig, sondern Ergebnis eines schnellenFormats. Es handelt sich um seinen zweiten Dreierpack innerhalb von lediglich zwei Wochen. Bereits Ende Oktober hatte er drei Tore für seinen Klub Al-Qadsiah erzielt. Diese Serie von Treffern zeigt eine beeindruckende Trefferquote und bestätigt seine Rolle als taktische Waffe im Mittelfeld. Seine Fähigkeit, Spiele in kurzen Zeitfenstern zu entscheiden, macht ihn zu einem gefürchteten Gegner in der internationalen Konkurrenz.

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Ursprünge bei Aldi Zwolle

Die Karriere von Tijjani Reijnders begann fernab von glänzenden Stadien und hohen Gehältern. Mit 19 Jahren arbeitete er noch an der Kasse im Aldi-Markt in Zwolle. Nach der Schule räumte er Regale ein und verdiente ein paar Hundert Euro im Monat. Seine Mutter hatte ihn ermuntert, einen richtigen Job anzunehmen, damit er den Wert des Geldes kennenlernt. Die Eltern wollten, dass ihr Sohn die harte Realität des Arbeitslebens versteht, bevor er sich ganz auf den Fußball verlässt.

Reijnders blickt auf diese Zeit mit Distanz und Respekt zurück. In einem Interview mit NOS erklärte er, beide Seiten der Medaille gesehen zu haben. Er sprach mit seiner Familie über den Kontrast zwischen seinem damaligen Leben und dem als Fußballprofi. Das gemeinsame Fazit war, dass die Aldi-Zeit ihm gutgetan hat. Diese Erfahrung prägte seine Disziplin und seine Work Ethic, die er heute auf dem Platz einsetzt. Es war eine wichtige Lebensschule, die ihn erdelt hat und ihm eine Perspektive gab, die über den reinen Sport hinausgeht.

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Späte Entwicklung bei PEC und AZ

Sportlich verlief der Anfang für Tijjani Reijnders alles andere als linear. Bei PEC Zwolle saß er zwischenzeitlich sogar in der U19 auf der Bank. Er bezeichnet sich selbst rückblickend als Spätentwickler. Der Durchbruch gelang ihm erst, als der Profivertrag von AZ Alkmaar auf dem Tisch lag. In diesem Moment hatte er sogar noch eine Aldi-Schicht. Weil er keinen Ersatz für seinen Job fand, musste er seinen Job kurzerhand kündigen. Dieser Schritt markierte den Wendepunkt hin zu einer professionellen Laufbahn im High-Performance-Sport.

Taktische Stärke und Lob von Guardiola

Heute gehört Tijjani Reijnders zu den gefährlichsten Stars der Holländer. Seine größte Waffe sind seine tiefen Läufe aus dem Mittelfeld heraus. Er trägt den Ball nach vorne und stößt im richtigen Moment in den Strafraum ein. Dabei zeigt er sich technisch stark, laufstark und verfügt über ein gutes Gespür für den Abschluss. Diese Fähigkeiten wurden bereits von Pep Guardiola anerkannt. Während seiner Zeit bei Manchester City lobte Guardiola ausdrücklich seine Fähigkeit, mit dem richtigen Timing in die Box zu kommen. Diese taktische Intelligenz unterscheidet ihn von vielen anderen Spielern.

Privates und internationale Wurzeln

Sein persönlicher Hintergrund ist ebenso interessant wie seine sportliche Leistung. Seine Mutter hat indonesische Wurzeln, sein Vater ist Niederländer. Sein jüngerer Bruder Eliano spielt sogar für die indonesische Nationalmannschaft. Diese Verbindung zum südostasiatischen Raum gibt ihm eine einzigartige Identität innerhalb des europäischen Fußballs. Seinen Vornamen Tijjani verdankt er dem ehemaligen Ajax-Star Tijani Babangida. Sein Vater war ein großer Fan des Nigerianers und wählte diesen Namen in dessen Ehre.