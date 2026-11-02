TikTok-Betrug mit gestohlener Identität und Wildunfall-Haftung

Betrüger nutzen gestohlene Firmenidentitäten auf TikTok für Holzverkäufe. Parallel steigen Wildunfälle im Herbst durch defekte Zäune. Hier gibt es Details zu Haftung und Prävention.

Immer mehr deutsche Verbraucher werden aktuell Opfer einer raffinierten Betrugsmasche im Internet, bei der Kriminelle die Identität echter Unternehmen stehlen. Auf der Social-Media-Plattform TikTok bieten diese Täter scheinbar Brennholz zu extrem günstigen Preisen an, erhalten jedoch das Geld, ohne dass eine Ware geliefert wird. Ein konkretes Beispiel aus der Praxis zeigt, dass sich ein Täter sogar als echter Holzhändler in Deutschland ausgab und so seriös wirkte, während gleichzeitig im Herbst die Zahl der Verkehrsunfälle mit Wildtieren stark ansteigt.

Täuschung durch gestohlene Firmenidentitäten

Die Betrüger operieren hauptsächlich auf TikTok und nutzen dabei die Namen und Profile von tatsächlich existierenden, seriösen Unternehmen in Deutschland. Einem betroffenen Holzhändler erging es genau so: Ein Krimineller gab sich in dessen Namen aus, kassierte Zahlungen von Kunden für Brennholz und lieferte diese nie. Dies ist jedoch nur eine von mehreren Strategien, die die Kriminellen in diesem Feld anwenden, um Opfer zu überspringen. Die Täter nutzen die Beliebtheit der Plattform und die Suche nach günstigen Winterprodukten aus, um Vertrauen zu erschleichen und finanzielle Vorteile zu erlangen, ohne dass eine rechtliche Verantwortung für eine Lieferung entsteht.

Also read Wie läuft Springers Bewegt'Bild'-Offensive auf TikTok?

Steigende Wildunfälle durch Dämmerung und Zäune

Parallel zu diesen Cyber-Kriminalitätsfällen verzeichneten die Straßenverkehrsbehörden im Herbst einen deutlichen Anstieg der Wildunfälle. Ein Hauptgrund hierfür ist die veränderte Tageslichtsituation, da es im Herbst früher dunkel wird. In den Phasen der Morgen- und Abenddämmerung sind Wildtiere besonders aktiv, aber für Autofahrer aufgrund der schlechten Sichtverhältnisse nur schwer zu erkennen. Besonders auf Autobahnen und schnell befahrenen Straßen drohen daher schwere Unfälle, bei denen Fahrzeuge und Insassen stark beschädigt werden können.

Advertisement

Verantwortung bei defekten Wildschutzzäunen

Um solche dramatischen Kollisionen zu verhindern, werden Autobahnen in der Regel mit Wildschutzzäunen gesichert. In der Praxis sind diese Zäune jedoch nicht immer intakt; teilweise sind sie bereits beschädigt und bieten somit keinen ausreichenden Schutz mehr für die Fahrgäste. Es stellt sich daher die rechtliche und praktische Frage, wer für die regelmäßige Wartung und Kontrolle dieser Sicherheitsbarrieren zuständig ist. Zudem bleibt unklar, wer die Kosten für Schäden und Personenverletzungen übernimmt, wenn ein Wildunfall auf einer Autobahn explizit aufgrund eines defektem oder nicht gewarteten Zaunes passiert.

Backen, Bräunen und Reisen: Tipps zur Fehlervermeidung

Neben den genannten Sicherheitsrisiken im Alltag und im Internet gibt es weitere Hinweise für Verbraucher im Bereich Gesundheit und Urlaub. Dermatologen empfehlen Selbstbräuner als sichere Alternative zu UV-Strahlung, warnen jedoch vor falscher Lagerung der Produkte und erhöhter Lichtempfindlichkeit der Haut. Auch bei der Urlaubsplanung sollten Reisende wie das Ehepaar Vera und Hans-Jürgen W. auf Vertragsdetails achten: Bei einer Flusskreuzfahrt mit Phoenix Reisen von Köln nach Passau wurden Sonnendekke durch niedrige Brücken gesperrt, was zu Rechtsstreitigkeiten über Reisemängel führen kann.