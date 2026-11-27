Bei der Verleihung in Berlin setzte sich Luis Bauer gegen bekannte Influencer durch. Die Preisträger der TikTok Creator Awards 2026 wurden vorgestellt. Lesen Sie hier alle Details.

Bei der diesjährigen Gala im Motorwerk Berlin standen sieben Gewinner fest, die den Abend dominierten. Der wichtigste Titel ging unerwartet an einen Bestatter, was die Vielfalt der Plattform zeigte. Die TikTok Creator Awards 2026 ehrten die erfolgreichsten Schaffenden aus dem deutschsprachigen Raum.

Vergabe des Hauptpreises an Bestattungsfachmann

Luis Bauer erhielt die begehrte Auszeichnung als größter Star des Jahres. Der 2005 geborene Mann aus Fürth steht hinter dem Account @bestattungenburger. Er nutzt seine Präsenz, um über Tabuthemen wie Tod und Trauer zu sprechen. Seine Inhalte verbinden Aufklärung mit Humor und machen den Berufsalltag zugänglich. Bauer erklärte bei der Verleihung, dass die Offenheit der Plattform ihn berührt.

Also read TikTok Creator Awards 2026: Luis Bauer gewinnt Hauptpreis in Berlin

Neue Kategorien erweitern das Feld der Gewinner

Erstmals wurden die Themenwelten Automotive und BookTok eigenständig ausgezeichnet. Sophia Niemeyer gewann als erste Automotive Creator of the Year. Sie vermittelte ihr Wissen über Sportwagen und Tuning selbst beigebracht. Mallak Mdahyle sicherte sich den Titel als BookTok Creator of the Year. Sie bloggt seit 2020 über Fantasy und Romantasy für ihre Follower.

Bekannte Gesichter und etablierte Influencer

Zwei etablierte Gesichter triumphierten in ihren jeweiligen Sparten. Serena Agbor Mbongo'o gewann als Food Creator of the Year. Die Münchnerin ist durch die Sat.1-Show Das große Backen bekannt. Aria Callen überzeugte als Entertainment Creator of the Year. Sie berichtete unter anderem von den Ereignissen der Berlinale.

Advertisement

Advertisement

Jurywahl und technische Abläufe der Nominierung

Nutzer wählten vom 9. bis 22. November täglich ihre Favoriten in der App. Insgesamt standen 36 Nominierte zur Auswahl für die sieben Kategorien. Die Abstimmung erfolgte rein digital über die Plattform. Dies ermöglichte eine direkte民意beteiligung der Community.

Organisation und Durchführung der Gala

Gizem Celik führte durch den Abend als Moderatorin. Sie war im Vorjahr selbst als Entertainment Creator of the Year ausgezeichnet worden. Laudatoren waren Pamela Reif und Fabian Rashagai. Rashagai hatte den Titel im Vorjahr gewonnen. Die Veranstaltung fand am Freitagabend in Berlin statt.