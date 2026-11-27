Bei der Preisverleihung 2026 im Motorwerk Berlin siegte Luis Bauer mit @bestattungenburger. Die Veranstaltung ehrte sieben Kategorien und etablierte neue Themenwelten.

Am Freitagabend fand in der Kulturstätte Motorwerk Berlin die feierliche Verleihung der TikTok Creator Awards 2026 statt. Die soziale Plattform zeichnete in sieben Kategorien die erfolgreichsten Content-Ersteller aus dem deutschsprachigen Raum aus. Besonders hervorzuheben ist, dass dieses Jahr zum ersten Mal die Themenbereiche Automotive und BookTok mit eigenen Preis kategorien in den Fokus der Auszeichnung rückten.

Der Hauptgewinner für den Todesthemen

Die wichtigste Auszeichnung des Abends erhielt der Account @bestattungenburger. Dahinter verbirgt sich der im Jahr 2005 geborene Luis Bauer aus Fürth in Bayern. Bauer arbeitet bereits in jungen Jahren im Bestattungsunternehmen seines Vaters und nutzt seine Videos, um gesellschaftliche Tabus rund um den Tod, Trauer und Beerdigungen zu durchbrechen. Er betont, dass er das Thema offen und nahbar darstellt, um Fragen der Community zu beantworten.

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Der Prozess der Ehrung basierte auf einer intensiven Nutzerbeteiligung. Vom 9. bis zum 22. November konnten TikTok-Nutzer täglich in der App für ihre Favoriten stimmen. Insgesamt standen dabei 36 nominierte Creator zur Wahl. Der Abend wurde von der Creatorin und Autorin Gizem Çelik moderiert, die im Vorjahr bereits den Titel "Entertainment Creator of the Year" gewann und nun als Gastgeberin durch die Zeremonie führte.

Premiere für Auto- und Buchkategorien

Zwei neue Kategorien prägten die diesjährige Gala. Sophia Niemeyer wurde als erster "Automotive Creator of the Year" ausgezeichnet. Ihr Account @sophiacalate widmet sich Sportwagen, Motorsport und Tuning. Niemeyer hat sich ihr technisches Wissen eigenständig beigebracht und sich dadurch in der Auto-Community einen festen Namen gemacht.

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Ebenfalls neu war die Kategorie "BookTok Creator of the Year", die nun als fester Bestandteil der Creator Awards gilt. Bisher wurde diese Ehre im Rahmen der TikTok Book auf der Frankfurter Buchmesse verliehen. Diesmal ging der Preis an @endlessbookworld. Die Buchbloggerin Mallak Mdahyle ist bereits seit 2020 auf der Plattform aktiv und empfiehlt vor allem Fantasy- und Romantasy-Literatur.

Weite Siege in Bildung und Unterhaltung

In der Kategorie "Education Creator of the Year" setzte sich Lini durch, die ihren Account unter @dierettungsmaus betreibt. Die studierte Medizinerin und Rettungssanitäterin klärt mit ihrer Arbeit über Mythen auf und gibt Einblicke in ihren Berufsalltag. Sie ist auch unter dem Namen Lini auf Instagram aktiv und war mit diesem Kanal für den Grimme Online Award 2026 nominiert.

Die Kategorie "Entertainment Creator of the Year" gewann @ariacallen. Aria Calles Beiträge konzentrieren sich auf Filme, Serien und Popkultur. Im Februar gehörte sie zu den Creatorn, die TikTok Einblicke in die Berlinale verschafften. Damit bestätigte sie ihre Rolle als wichtige Stimme in der Unterhaltungsberichterstattung auf der Plattform.

Sport und Food runden die Liste ab

Rosa Jacob, bekannt als @rosajcb, erhielt den Preis als "Sports Creator of the Year". Die Kölnerin zeigt ihre Follower in Fußballstadien und beleuchtet die emotionale Seite des Fan-Seins. Im Sommer berichtete sie als offizielle TikTok-Creatorin von der Fußball-WM. Den Titel als "Food Creator of the Year" sicherte sich Serena Agbor Mbongo'o mit dem Account @renasdelights_f.

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Agbor Mbongo'o stammt aus München und ist für ihre kreativen Backideen und aufwendigen Kuchen bekannt. Im Jahr 2025 nahm sie an der Sat.1-Show "Das große Backen" teil. Mit dieser Auszeichnung würdigt TikTok die hohe Qualität und Produktionstiefe der kulinarischen Creator in der deutschsprachigen Community.