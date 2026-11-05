TikTok-Star Marcel Johnson stirbt mit 32 an Magenkrebs

Der US-Influencer Marcel Johnson verstarb am 2. November im Alter von 32 Jahren an Magenkrebs im vierten Stadium. Seine Familie und seine 900.000 Follower trauern um den Familienvater.

Der US-amerikanische Social-Media-Influencer Marcel Johnson ist am 2. November im Alter von 32 Jahren gestorben. Die Diagnose Magenkrebs im vierten Stadium folgte nur 15 Monate vor seinem Tod, was ihm kaum Zeit ließ, seine Familie zu versorgen. Johnson hinterlässt seine Frau Taylor sowie fünf Söhne und eine große Community von fast einer Million TikTok-Followern, die ihn als "celnoshell" kannten.

Kampf gegen Krebs im vierten Stadium

Johnson hatte seine Erkrankung zunächst auf seiner Plattform dokumentiert, nachdem er sich gemeinsam mit seiner Frau Taylor eine neue Existenz aufgebaut hatte. Seit Sommer 2024 betrieb das Paar die Bäckerei "Lil Daddy's Cheesecakes" im Bundesstaat Michigan. Nach der Diagnose startete er eine Chemotherapie, um mehr Zeit mit seinen Kindern zu gewinnen. Er teilte mit seinen über 900.000 Followern die harten Realitäten der Behandlung und seine Hoffnung auf Heilung.

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Scheitern der Chemotherapie und Reise nach Kalifornien

Nach 25 Runden Chemotherapie brach sein Körper zusammen, woraufhin er die Behandlung im September 2026 beenden musste. Er erklärte damals, dass er zu schwach für weitere Therapien sei, wollte jedoch nicht aufgeben. Stattdessen reiste er zum Krebszentrum "City of Hope" in Kalifornien, um nach neuen Optionen zu suchen. Zehn Tage später kehrte er in einem Rollstuhl nach Hause zurück, da er dort Antworten erhalten hatte, die er brauchte.

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Letzte Stunden bei der Familie zu Hause

Anstatt weiter im Krankenhaus zu bleiben, entschied sich Johnson dafür, seine letzten Stunden in häuslicher Umgebung zu verbringen. Ein Hospizdienst übernahm seine Pflege, während seine Ehefrau Taylor ständig an seiner Seite blieb. In einem Video sagte er kurz vor seinem Ende: "Ich bin bereit zu gehen." Sein jüngerer Bruder war ebenfalls anwesend, als der Familienvater starb. Taylor Johnson betonte später, stolz darauf zu sein, die Wünsche ihres Mannes bis zum Schluss respektiert zu haben.

Trauer der Witwe und Unterstützung durch Fans

Taylor Johnson teilt ihre tiefe Trauer über den Verlust ihres Lebenspartners öffentlich. Auf Instagram schrieb sie, dass sie eine ganze Hälfte von sich selbst verloren habe. Sie beschrieb, wie lange und hart ihr Mann gekämpft hatte, bevor Erschöpfung und Schmerzen ihn überwältigten. Ihr Leben werde nie wieder dasselbe sein, explained sie. Eine Spendenaktion, die bereits während seiner Krankheit gestartet wurde, sammelt nun Geld für Taylor und die fünf Kinder, um ihnen in dieser schwierigen Zeit finanziell unter die Arme zu greifen.