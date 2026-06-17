TikTok startet gezielte Fußball-Offensive: Dutzende Nationalspieler öffnen Accounts mit identischen Begrüßungen

Hinter der Welle neuer TikTok-Accounts deutscher Fußballstars steckt eine durchgeplante Kampagne der Plattform. Mit hohen Gagen bis zu 100.000 Euro und langfristigen Verträgen sichert sich TikTok exklusive Inhalte. Die parallel startenden Accounts mit ähnlichen Begrüßungsvideos sorgen für Diskussionen.

Hallo TikTok. Diesen Satz hören Deutschlands Fußball fans derzeit immer häufiger. Innerhalb weniger Tage eröffneten zahlreiche ehemalige und aktive Nationalspieler Accounts auf der Plattform. Viele starteten fast zeitgleich, mit erstaunlich ähnlichen ersten Videos.

Zufall? Eher nicht. Hinter der auffälligen Welle stecken gezielte Kooperationen, hohe Geldsummen und ein Plan, der weit über die WM hinausgeht. Nach BILD-Recherchen haben in den vergangenen Wochen mindestens 13 ehemalige und aktive deutsche Nationalspieler neue TikTok-Accounts eröffnet.

Darunter Weltmeister, TV-Experten und aktuelle Profis. Auffällig: Mehrere Spieler starteten sogar am selben Tag. Mit Benedikt Höwedes und Bastian Schweinsteiger sind gleich zwei Weltmeister von 2014 neu auf der Plattform. Skurril: Fast alle starteten ihre Accounts mit nahezu identischen Begrüßungsclips - Hallo zusammen, ich bin auch auf TikTok.

Das sorgt mittlerweile im Netz für Lacher. Elevator-Boys-Mitglied Jacob Rott parodierte die ähnlichen Begrüßungsvideos. Auch Stürmer Niclas Füllkrug erlaubte sich einen Gag, begann sein erstes Video mit: Der Nächste auf TikTok. Füllkrug ist beim Turnier nicht dabei, auf TikTok startet er trotzdem durch und nimmt die aktuelle Fußball-Welle selbst aufs Korn.

Wie BILD aus Spielerkreisen erfuhr, steckt hinter der auffälligen Welle eine gezielte Initiative von TikTok. Die Plattform soll aktiv auf ehemalige und aktuelle Fußball-Profis zugehen, um sie für eigene Inhalte zu gewinnen. Dafür werden offenbar teils beachtliche Summen geboten. In einem konkreten Fall kennt BILD ein Angebot über 50.000 Euro.

Je nach Bekanntheit und Reichweite sollen Spieler sogar bis zu 100.000 Euro bekommen. TikTok greift tief in die Tasche. Digital- und Marketingexperte Philip Petersen von der Firma Fast Progression zu BILD: Allein für die Fußballstars rechne ich mit rund 720.000 Euro. Hinzu kommen unter anderem Produktionskosten, Agentur- und Managementleistungen.

Ich halte ein Gesamtinvestment von sechs bis acht Millionen Euro allein für den deutschen Markt für realistisch. Dabei geht es offenbar nicht nur um einige Videos rund um die Fußball-WM. Die Vereinbarungen laufen teilweise über einen Zeitraum von bis zu einem Jahr. Spieler sollen in dieser Zeit regelmäßig Inhalte veröffentlichen, ihre Präsenz auf der Plattform ausbauen.

Die aktuelle Welle neuer Accounts scheint Teil eines langfristig angelegten Projekts zu sein. Für die Spieler selbst gibt es gleich mehrere Gründe, auf TikTok aktiv zu werden. Neben möglichen Vergütungen bietet die Plattform vor allem Reichweite und direkten Zugang zu Millionen Fans. Fußball-WM als Ziel: Warum TikTok jetzt angreift.

Mit der WM wächst weltweit das Interesse an Fußball-Inhalten. Bekannte Spieler zählen zu den wertvollsten Gesichtern. Je mehr exklusive Inhalte direkt erscheinen, desto attraktiver wird die Plattform für Fans. Dass die aktuelle Fußball-Offensive kein Zufall ist, bestätigt TikTok indirekt selbst.

Auf BILD-Anfrage erklärt das Unternehmen, aktive Spieler und Fußball-Legenden gezielt dabei zu unterstützen, auf der Plattform präsent zu sein. Zudem räumt TikTok ein, punktuell auch im Rahmen von kommerziellen Werbekampagnen und Marketing-Kooperationen mit bekannten Gesichtern des Fußballs zusammenzuarbeiten. Die gezielte Offensive zeigt, wie intensiv soziale Plattformen um die Aufmerksamkeit von Fußballfans kämpfen. Während traditionelle Medien oder Clubs eigene Kanäle betreiben, setzt TikTok auf individuelle Stars, die direkt mit der Community interagieren können.

Die scheinbar spontanen Begrüßungsvideos entpuppen sich damit als Teil eines durchgeplanten Marketings. Für die Fans bedeutet das mehr Fußball-Inhalte auf TikTok, allerdings oft in einem stark kommerzialisierten Rahmen. Gleichzeitig entsteht durch die vielen parallel startenden Accounts ein neues Phänomen: eine Welle von Fußball-Profis, die alle fast gleichzeitig den gleichen Satz sagen. Dieses策划te Vorgehen wird in sozialen Medien bereits spöttisch kommentiert.

Ob die langfristige Strategie aufgeht, hängt davon ab, wie authentisch die Inhalte bei den Nutzern ankommen. TikTok setzt darauf, dass die direkte Nähe zu den Stars auch über eine Inszenierung hinaus funktioniert. Die hohen Investitionen zeigen, dass die Plattform den deutschen Markt und die Fußballbegeisterung sehr ernst nimmt. Damit positioniert sich TikTok als wichtiger Player im Sport-Marketing, neben YouTube, Instagram und Co. Die WM liefert den perfekten Rahmen, um neue Nutzer zu gewinnen und die Verweildauer zu erhöhen.

Gleichzeitig sichert sich TikTok exklusive Zugänge zu bekannten Gesichtern, die sonst vielleicht nur in klassischen Medien zu sehen wären. Für die Spieler ist es eine Möglichkeit, ihre Marke zu stärken und auch nach der aktiven Karriere relevant zu bleiben. Die finanzielle Entschädigung ist dabei nur einer von mehreren Anreizen. Viele nutzen TikTok längst als ergänzenden Kanal, um ein jüngeres Publikum zu erreichen.

Die parallelen Starts und identischen Formate könnten jedoch auch zu einer Übersättigung führen, wenn zu viele Inhalte zu ähnlich wirken. Die Herausforderung wird sein, trotz des geplanten Vorgehens eine persönliche Note zu bewahren. Fans reagieren oft sensibel auf zu offensichtliche Werbung. TikTok muss also einen Balanceakt schaffen zwischen professioneller Vermarktung und echtem Fan-Engagement.

Die Redaktion von BILD hat außerdem erfahren, dass weitere Nationalspieler in den kommenden Wochen folgen sollen. Die Welle ist also möglicherweise noch nicht vorbei. Im Gegenteil: Sie könnte erst der Anfang einer größeren Bewegung sein. Mit jedem neuen Profi wächst die Attraktivität der Plattform für Fußballinteressierte.

Gleichzeitig konkurriert TikTok mit anderen Plattformen, die ebenfalls Stars aus der Welt des Fußballs umwerben. Der Wettbewerb um exklusive Inhalte wird härter. Die Frage ist, ob TikTok mit seinem finanziellen Einsatz und der koordinierten Herangehensweise die Nase vorn hat. Die Antwort darauf wird sich in den kommenden Monaten zeigen, wenn die ersten langfristigen Verträge auslaufen und die Reichweiten der Accounts ausgewertet werden können.

Bis dahin bleibt die Beobachtung spannend, wie sich die Fußball-Community auf TikTok weiterentwickelt





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