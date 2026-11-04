Til Schweiger über Harvey Weinstein: Beleidigungen nach Absage

Til Schweiger berichtet von den aggressiven Kontakten zu Harvey Weinstein. Der Schauspieler schildert eine Konfrontation nach der Ablehnung einer Party-Einladung.

Til Schweiger hat in einem exklusiven Gespräch mit der deutschen Ausgabe des Playboy-Magazins einen schockierenden Zwischenfall aus seiner Zeit in Hollywood enthüllt. Der 62-jährige Schauspiere und Regisseur beschreibt, wie er sich geweigert hat, einer Party-Einladung des wegen Sexualverbrechen verurteilten früheren Medienmoguls Harvey Weinstein Folge zu leisten. Dies führte laut Schweiger dazu, dass Weinstein ihn nach eigenen Worten massiv beschimpfte und stundenlang belästigte.

Konfrontation nach Ablehnung der Einladung

Die Geschichte beginnt mit einer Telefonkonversation, die Schweiger als nächtlichen Anruf von einer Telefonnummer aus Los Angeles mit der Vorwahl 213 erhielt. Weinstein fragte den Schauspieler direkt nach seinem aktuellen Aufenthaltsort. Schweiger erklärte telefonisch, dass er im Bett liege und schlafen wolle, da er am nächsten Morgen früh aufstehen musste. Weinstein hingegen teilte ihm mit, dass er im Club feiern gehen wolle und Schweigers Gesellschaft benötige. Auf die klare Absage hin wiederholte Weinstein drohend, Schweiger solle jetzt sofort aufstehen.

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Als Schweiger erneut betonte, dass Weinstein ihn nicht verstanden habe und er nicht komme, begann der Produzent damit, ihn zu beleidigen. Schweiger gab an, dass er schließlich das Telefonat beendet habe. Am folgenden Morgen bemerkte er, dass sein Handy 17 verpasste Anrufe von Weinstein zeigte. Die Mailbox sei zudem vollständig mit weiteren Beleidigungen gefüllt gewesen. Für Schweiger war dies der einzige direkte Kontakt mit dem Filmproduzenten.

Rückschau auf die Zusammenarbeit in Hollywood

Til Schweiger lernte Harvey Weinstein bereits im Jahr 2009 während der Dreharbeiten zum Film "Inglourious Basterds" kennen. Weinstein kam damals auf dem Set direkt auf den Schauspieler zu und drückte seine Bewunderung aus. Er bezeichnete Schweiger als großartigen Schauspieler und nutzte dabei Begriffe wie "amazing actor" sowie "wonderful". Diese freundliche Begrüßung ließ Schweiger zunächst den Eindruck gewinnen, Weinstein könnte vielleicht doch kein schlechter Mensch sein, wie er im Interview andeutete.

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In Quentin Tarantinos Weltkriegs-Film "Inglourious Basterds" übernahm Til Schweiger die Rolle des Feldwebels Hugo Stiglitz. Er spielte an der Seite des Weltstars Brad Pitt, der die Anführerrolle einer Gruppe von Nazi-Killern innehatte. Die Dreharbeiten für diesen prominenten Streifen fanden auch im historischen Filmstudio Babelsberg statt. Harvey Weinstein war als Schlüsselfigur im Filmbusiness von Hollywood an der Produktion beteiligt und ein Teil der dortigen Glamourwelt, bevor die dunklen Seiten seiner Person ans Licht traten.

Folgen der Anschuldigungen und aktuelle Situation

Die anfängliche Sympathie gegenüber Weinstein änderte sich grundlegend, nachdem Dutzende Frauen öffentliche Vorwürfe bezüglich sexueller Übergriffe und Verbrechen erhoben hatten. Diese Enthüllungen führten zu mehreren strafrechtlichen Verurteilungen gegen Harvey Weinstein. Der heute 74 Jahre alte ehemalige Medienmogul sitzt derzeit aufgrund dieser Urteile im Gefängnis. Die juristischen Konsequenzen haben seine Karriere und seinen Ruf in der Industrie endgültig zerstört.

Bewertung der Motivation hinter dem Verhalten

Beim Rückblick auf das Telefonat stellt Til Schweiger die Frage, ob seine Karriere in Hollywood möglicherweise andere Chancen geboten hätte, wenn er der Einladung zur Feier nachgegeben hätte. Er kommt jedoch zu dem Schluss, dass dies für ihn nicht in Frage kam. Laut seiner Einschätzung war das Angebot seitens Weinstein zu nichtig, um darauf einzugehen. Weinstein habe ihn in diesem Moment lediglich als sogenannten Frauen-Magnet benötigt, um seine Pläne für die Veranstaltung zu verwirklichen. Schweiger betont, dass diese Erfahrung keinen Einfluss auf seine persönliche Integrität hatte.