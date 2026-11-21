Til Schweiger entkräftet schwere Vorwürfe von Macht- und Alkoholmissbrauch im Spiegel-Interview. Der Schauspieler spricht über seine schwere Sepsis und die Wahrheit hinter den Vorwürfen.

Til Schweiger setzt sich in einem aktuellen Interview klar von den schweren Vorwürfen des Macht- und Alkoholmissbrauchs auseinander, die im Zusammenhang mit den Dreharbeiten zu seinem Film Manta Manta - Zwoter Teil gegen ihn erhoben wurden. Der 62-jährige Schauspieler und Regisseur nutzte die Aufzeichnung am Freitag, den 20. November, in der Sendung der Moderatorin Bettina Tietjen, um die gegen ihn gerichteten Anschuldigungen als absolut unbegründet und gelogen darzustellen und seine persönliche Perspektive auf die letzten Jahre der Öffentlichkeit vorzustellen.

Gesundheitliche Krisen und Tiefpunkt im Leben

Hinter der scheinbaren Leichtigkeit von Schweigers Antwort auf die Frage nach seinem letzten Handeln, er betonte, er habe sein Leben genossen, verbirgt sich eine Zeit massiver gesundheitlicher Belastungen. Der Unternehmer stand 2024 vor schweren gesundheitlichen Problemen, die sein Alltagsgeschäft und seine Mobilität erheblich einschränkten. Wegen einer infizierten Wunde am Bein erlitt er eine Sepsis, eine lebensbedrohliche Blutvergiftung, die ihn mehrfach ins Krankenhaus brachte.

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Zusätzlich zu den akuten Gefahren durch die Infektion kamen Herzprobleme hinzu, aufgrund derer eine Operation mit dem Einsetzen eines Stents geplant war. Diese gesundheitliche Lage hatte jedoch direkte Konsequenzen für eine andere, chronische Beschwerde. Wegen der akuten Sepsis und der damit verbundenen Risiken konnte ein bereits bestehendes Problem am Rücken nicht operiert werden, da ein solcher chirurgischer Eingriff in dieser Phase als lebensgefährlich für ihn eingestuft wurde.

Die Folge war eine massive Einschränkung seiner Mobilität. Schweiger erklärte, dass er eine sehr schwere Skoliose und eine Zyste im Rücken habe, die ihn kaum noch gehen ließen. In dieser Zeit war er auf Krücken oder einen Rollator angewiesen, einen Zustand, den er selbst als den absoluten Tiefpunkt seines bisherigen Lebens charakterisierte. Mittlerweile beschreibt er seine aktuelle körperliche Verfassung als super und betont, dass er dank der Überwindung dieser Krisen seine Lebensfreude zurückgewonnen hat.

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Wahrheit hinter den Spiegel-Vorwürfen

Ein zentraler Punkt seiner Verteidigung betrifft die Quelle der gegen ihn gerichteten Anschuldigungen. Der Schauspieler wies die Behauptung des Magazins Der Spiegel deutlich zurück, er hätte mit 50 Personen über Vorfekte auf dem Set gesprochen. Nach seinen Angaben hat das Medium tatsächlich nur mit fünf Leuten gesprochen, die exakt jene fünf Personen waren, mit denen er bei der Arbeit aneinandergeraten war, weil er mit deren professionellem Einsatz nicht zufrieden war.

Er betonte, dass es sich bei diesen Auseinandersetzungen um die normale Ausübung seiner Rolle als Regisseur handelte, der das Recht habe, Kritik an der Arbeit seiner Teammitglieder zu äußern. Die daraus resultierenden medialen Vorwürfe seien aus seiner Sicht eine gerechte Retourkutsche auf diese professionelle Kritik gewesen. Er vertritt die Auffassung, dass es viele Menschen gibt, die ihn persönlich nicht leiden können oder auf ihn eifersüchtig sind.

Für diese Gegner hätten die Vorwürfe des Machtmissbrauchs wie ein Elfmeter auf ein leeres Tor gewirkt, da keine substantiellen Beweise vorlägen. Til Schweiger bestritt kategorisch, jemals Macht missbraucht oder jemanden vorsätzlich schlecht behandelt zu haben. Er bezeichnete die pauschalen Unterstellungen als absurd und betonte, dass er nie die Absicht hatte, einen Mitarbeiter absichtlich zu verletzen oder psychisch zu schädigen.

Neue Klarheit und Bedeutung der Familie

Was ihn heute glücklich mache, sei nicht das professionelle Ansehen allein, sondern vor allem die Zeit, die er mit seiner Familie und engen Freunden verbringen könne. Für den 62-Jährigen stellt diese persönliche Verbundenheit das wahre Glück dar. Seine Töchter Luna Schweiger, 29 Jahre alt, und Emma Schweiger, 24 Jahre alt, standen ihm auch in den schwierigsten physischen und mentalen Phasen als feste Rückhalt zur Seite.

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Die gesundheitliche Genesung hat bei ihm nicht nur körperliche, sondern auch kognitive Veränderungen bewirkt. Er beschreibt sein mentales Empfinden heute als deutlich klarer und aufgeräumter als in der Vergangenheit. Diese innere Ruhe ermöglicht es ihm nun, Situationen und Momente im Leben viel intensiver und unbefangener zu genießen, was ihn von der emotionalen Last der vergangenen Krisen befreit hat.

Die Dreharbeiten zu Manta Manta - Zwoter Teil waren zwar der Auslöser für die mediale Debatte, doch die tatsächlichen Hintergründe der Konflikte waren rein arbeitsbezogen. Schweiger nutzt das Interview nun, um den Fokus von den falschen narrative der Vorwürfe wegzuführen und stattdessen die Bedeutung von Gesundheit, Klarheit und familiärer Unterstützung für sein aktuelles Wohlbefinden in den Mittelpunkt zu stellen.