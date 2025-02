Tilda Swinton erhält bei der Berlinale-Eröffnung den Goldenen Ehrenbären

Tilda Swinton wurde bei der Eröffnungszeremonie der 75. Berlinale mit dem Goldenen Ehrenbären für ihr Lebenswerk ausgezeichnet. Die schottische Schauspielerin erschien in einem aufwendigen, maßgeschneiderten Chanel-Kleid. Swinton hat eine lange Beziehung zum Berliner Filmfestival und war bereits mehrfach Teil des Festivalprogramms.

Gestern Abend wurde in Berlin eine Fürstin des Film s für ihr Lebenswerk ausgezeichnet: Tilda Swinton bekam im Rahmen der Eröffnungszeremonie der 75. Berlinale den Goldenen Ehrenbären verliehen und trug dabei ein skulpturales, maßgefertigtes Chanel -Kleid, das diesem Anlass absolut gebührend war.

Die schottische Schauspielerin hat eine lange Beziehung zu dem Berliner Filmfestival: 1986 war es das erste, das sie je besuchte, damals mit ihrem ersten Film überhaupt, 'Caravaggio' von Derek Jarman, der damals den Silbernen Bären gewann. In den Filmen des 1994 verstorbenen britischen Regisseurs wurde Tilda Swinton anschließend Stammbesetzung. 2009 fungierte sie als Präsidentin der internationalen Jury der Berlinale und spielte über die Jahre in insgesamt 26 Filmen des Berliner Festivalprogramms mit, darunter 'The Beach' (2000), 'Derek' (2008), 'Julia' (2008), 'The Garden' (1991) oder 'Last and First Men' (2020). Sichtlich ergriffen war Swinton also, die Auszeichnung für ihr Schaffen an dem von ihr so oft besuchten und für sie geschichtsträchtigen Ort verliehen zu bekommen. 'Ich habe hier ein Zuhause', sagte sie am gestrigen Abend auf Deutsch in ihrer brillanten und hochpolitischen Dankesrede und freute sich als eine der wenigen auch über den plötzlichen Schnee auf dem roten Teppich: 'In den Achtzigern hat es hier immer geschneit!' 345 Arbeitsstunden flossen in das Chanel-Kleid von Tilda SwintonPassend zu den Witterungsbedingungen zeigte sich Tilda – denn eigentlich braucht es in diesem Fall zur Identifikation keinen Nachnamen, wie ihr Laudator, Oscar-Preisträger Edward Berger gestern richtig bemerkte – ganz bedeckt. Die Chanel-Botschafterin trug ein maßgeschneidertes, bodenlanges, marineblaues Mantelkleid mit langen Ärmeln, das an Kragen und Säumen mit perlen-, kristall- und federbestickten Rüschen sowie mit Schmuckknöpfen ausgestattet war. 345 Arbeitsstunden und 1910 Stickereielemente flossen in die Herstellung dieses Kleides. Dazu trug sie einen Ring aus Weißgold mit Diamanten und Zuchtperlen und einen diamantenbesetzten Earcuff aus Weißgold aus der High-, bzw. Fine-Jewelry-Linie des französischen Luxushauses sowie ihr typisch dezentes Make-up und ihr helles Haar im Wavy Undercut. Tilda Swinton umweht diese Art ätherische Erhabenheit, die nicht von dieser Welt scheint. Das hat sie uns mit ihrem anmutigen Auftritt in Berlin gestern Abend ein weiteres Mal vor Augen geführt. Congratulations, Tilda





