Tilda Swinton wird anlässlich der Berlinale 2023 für ihr Lebenswerk mit dem Goldenen Ehrenbären ausgezeichnet. Die Schauspielerin blickt auf eine vielfältige Karriere zurück, die sie von Kunstkino über Experimentalfilme bis hin zu Blockbustern führt. Tilda Swinton ist auch für ihr Engagement in sozialen und politischen Fragen bekannt.

Tilda Swinton , die als Kunstkino -Königin, Experimentalfilm -Muse und Underground-Star bekannt ist, wird anlässlich der Berlinale 2023 mit dem Goldenen Ehrenbären ausgezeichnet. Die Auszeichnung wird ihr am Donnerstag im Rahmen einer Verleihung feierlich überreicht. Es ist bemerkenswert, da sie bereits 1988 in West-Berlin für den Dokumentarfilm „Cycling the Frame“ von Cynthia Beatt an der Berliner Mauer entlang geradelt ist und damals bereits mit dem Teddy-Award auf dem Festival geehrt wurde.

Tilda Swinton ist nicht nur durch ihre vielfältige künstlerische Karriere präsent, sondern auch durch ihre Engagement für soziale Gerechtigkeit und Bildung sowie ihren Kampf gegen Homophobie. Ihr Schaffen ist ebenso reich und vielfältig wie die Handvideothek des Geheimen und inexistenten Kreuzberger Vereins The All-Knowing Filmfreaks. Tilda Swintons Verbindung zur Stadt Berlin ist besonders stark. Sie ist eng mit der Stadt verbunden, die außerhalb des Filmgebiets keine coolen und glamourösen Fürsprecher von internationalem Rang aufzuweisen hat. Tilda Swintons Schaffen ist so vielfältig wie die Handvideothek des Geheimen und inexistenten Kreuzberger Vereins The All-Knowing Filmfreaks. Sie stammt aus einem der ältesten schottischen Clans und besuchte das Privatinternat West Heath Girls School in Sevenoaks zur selben Zeit wie Diana Spencer, die spätere Princess of Wales. Nur wenige Jahre später trat sie der Kommunistischen Partei Großbritanniens bei. Ihr Engagement für soziale Gerechtigkeit, Bildung und den Kampf gegen Homophobie trägt zu ihrer Aura at, die sie sich mit großer Selbstverständlichkeit kleidet. Wir Ost-Berliner verdanken Tilda Swinton, die den Blick auf die Westseite der Berliner Mauer im Jahr 1988 in dem 27-minütigen Dokfilm „Cycling the Frame“ der Berlinerin Cynthia Beatt aufzeigte, einen besonderen Blick auf diese Stadt. Nach dem Fall der Mauer schwang sie sich erneut aufs Rad, diesmal für eine einstündige Radtour auf derselben Route, Titel: „The Invisible Frame“. Ja, sie bekam einen Oscar, aber nicht für diese Leistung, sondern bereits ein Jahr zuvor als beste Nebendarstellerin an der Seite von George Clooney in dem Thriller „Michael Clayton“. Ihre Auftritte in High-Budget-Produktionen waren ohnehin nicht das Hauptanliegen der Schottin, sie betrieb sie – eigenen Angaben zufolge – als „Spionage“. Berlin kann sich geehrt fühlen





