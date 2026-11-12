Till Backhaus bleibt Agrarminister in Mecklenburg-Vorpommern

Manuela Schwesig beruft Till Backhaus erneut ins Kabinett. Der SPD-Politiker bleibt Agrar- und Umweltminister, trotz der Kritik der Opposition am Umgang mit dem Buckelwal Timmy.

Till Backhaus (67, SPD) wird auch der künftigen Landesregierung von Mecklenburg-Vorpommern angehören. Das gab Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (52, SPD) bei der Vorstellung des neuen Kabinetts bekannt. Der bisherige Agrar- und Umweltminister bleibt damit im Amt.

Die Entscheidung fällt trotz der Schlagzeilen, die Backhaus zuletzt begleiteten. Schwesig berief den Politiker erneut in ihr Kabinett, und Backhaus gilt damit weiterhin als Deutschlands dienstältester amtierender Minister.

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Backhaus als dienstältester Minister im Kabinett

Till Backhaus sitzt seit 1998 durchgehend auf dem Ministersessel. Seit 1990 gehört er dem Schweriner Landtag an.

Für die Landwirtschaft blieb er trotz wechselnder Ressortzuschnitte immer zuständig. Diese Kontinuität macht ihn zu einer der prägenden Figuren der Landespolitik in Mecklenburg-Vorpommern.

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Rettungsaktion für Buckelwal Timmy im Fokus

Zuletzt machte Till Backhaus vor allem wegen eines Wals Schlagzeilen. Das Schicksal des gestrandeten Tieres bewegte über Wochen ganz Deutschland.

Aus dem Agrarminister wurde der 'Timmy-Minister'. Backhaus begleitete die viel beachtete Rettungsaktion für Buckelwal Timmy, die schließlich scheiterte.

Die Bilder und Berichte über den verzweifelten Kampf um das Tier sorgten für enorme Aufmerksamkeit. Gerade in dieser Phase rückte der Minister persönlich in den Mittelpunkt der öffentlichen Debatte.

Opposition kritisiert Umgang mit Buckelwal Timmy

Nach dem Scheitern der Rettung geriet Till Backhaus ins Visier der Opposition. Deren Vorwurf lautet, der SPD-Politiker habe stärker auf die Stimmung in sozialen Medien als auf wissenschaftlichen Rat gehört.

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Die Kritik betrifft damit die Abwägung zwischen öffentlicher Erwartung und fachlicher Beratung in einer Krisensituation. Dass Backhaus dennoch erneut berufen wurde, zeigt, dass der Wirbel um Timmy seiner politischen Karriere nicht geschadet hat.

Backhaus führt Agrar- und Umweltressort weiter

Till Backhaus führt das Agrar- und Umweltressort in Mecklenburg-Vorpommern auch in der kommenden Legislatur weiter. Ministerpräsidentin Manuela Schwesig hat ihn dafür erneut in ihr Kabinett berufen.

Für die Landwirtschaft und die Umweltpolitik im Land bedeutet das personelle Kontinuität an der Spitze des Ministeriums. Die Vorwürfe der Opposition zum Umgang mit dem Buckelwal Timmy bleiben nach der Kabinettsbildung weiterhin im Raum.