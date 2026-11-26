Malik Tillman und Jarell Quansah sorgen für die Führung. Bayer Leverkusen besiegt Dinamo Zagreb mit 2:0 und festigt die Position für die Europa League.

Malik Tillman hat Bayer Leverkusen nach turbulenten Wochen zurück in die Erfolgsspur der Europa League geführt. Der US-Nationalspieler sorgte bei der Partie gegen den kroatischen Meister Dinamo Zagreb für den entscheidenden Auftakt, indem er bereits in der zehnten Minute zur Führung traf.

Tillmans sportliche Antwort auf den Konflikt

Der 24-jährige Tillman, der im Sommer 2025 für 35 Millionen Euro verpflichtet wurde, gab in Zagreb früh die sportliche Antwort auf den öffentlichen Wirbel. Kurz zuvor hatte er mit einem Konflikt mit den Anhängern für große Aufmerksamkeit gesorgt, worüber er sich nun explizit abgrenzte. Bei seiner Auswechslung zeigte er sich davon unbeeindruckt und betonte, dass ihm der Applaus der Fans relativ egal gewesen sei. Es mache nicht mehr viel mit ihm aus, ob gejubelt werde oder sein Name gerufen werde. Sportchef Simon Rolfes stärkte ihm in dieser Situation den Rücken und warb öffentlich um Verständnis für die Situation des Spielers.

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Quansah verstärkt die Führung vor der Pause

Die Werkself unter Trainer Carles Martínez stellte sich als deutlich überlegene Mannschaft dar, insbesondere im Vergleich zum blutleeren Auftritt gegen Marseille vor drei Wochen, der mit einer 0:1-Niederlage endete. In der kroatischen Hauptstadt kontrollierte Leverkusen die Partie über weite Strecken. Jarell Quansah sorgte vor der Pause für die Verdopplung des Vorsprungs. Sein Schuss landete im kurzen Eck, wodurch der Abstand auf zwei Tore vor der Halbzeit erhöht wurde. Tillman hatte die Vorlage für dieses Tor geliefert und die Defensive der kroatischen Mannschaft früh gestört.

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Kontinuierliche Dominanz und Defensive

Auch in der zweiten Halbzeit zeigte Bayer Leverkusen eine starke Leistung, obwohl strömender Regen die Bedingungen erschwerte. Die Abwehr um Quansah hielt den treffsicheren Ex-Augsburger Dion Beljo im Angriff von Dinamo Zagreb zumeist in Schach. Quansah verfehlte das Tor nach einer feinen Vorarbeit von Tillman nur knapp in der 58. Minute. Zudem stand Bayer-Keeper Mark Flekken bei der besten Chance von Beljo in der 59. Minute zur Stelle und sicherte die sauber gehaltene Partie ab. Dieser vierte Sieg in der Ligaphase unterstreicht die Ambitionen des Vereins.

Ausblick auf das Topspiel in Dortmund

Durch den 2:0-Sieg tankte Bayer Leverkusen wichtiges Selbstvertrauen für die kommenden Herausforderungen. Die Werkself festigt damit ihre Position im Kampf um den direkten Einzug ins Achtelfinale der Europa League. Der Fokus der Mannschaft richtet sich nun auf das anstehende Bundesliga-Topspiel. Am Sonntag trifft Leverkusen auf Borussia Dortmund, eine Begegnung, auf die das Team mit der gewonnenen Sicherheit auftreten wird. Die Kombination aus individueller Klasse und kollektiver Stärke zeigt, dass die Mannschaft ihre Krise hinter sich gelassen hat.