Die KI-Schauspielerin Tilly macht bei Piers Morgan Fehler: Sie verwechselt das Alter und spricht Chinesisch. Die Empörung über Jobs ist groß.

Die virtuelle Schauspielerin Tilly hat ein TV-Interview mit dem bekannten Moderator Piers Morgan komplett zum Desaster werden lassen. Sie begann plötzlich und ohne erkennbares Motiv, den Interviewpartner auf Chinesisch zuzutexten. Als sie den Fehler bemerkte, versuchte sie zu erklären, dass ihr das manchmal passiert. Dies war nur einer der schockierenden Momente, die zeigten, wie wenig die KI-Schauspielerin noch reif für eine Hauptrolle im Fernsehen ist.

Komplizierte Reaktionen bei Piers Morgan

Der Moderator wirkte zunächst irritiert über das unerwartete Verhalten seiner Gesprächspartnerin. Er stellte daraufhin eine Frage nach seinem eigenen Alter, um zu testen, wie genau Tilly die Realität wahrnimmt. Sie antwortete darauf mit der Schätzung, dass er ungefähr vierzig Jahre alt sei. Diese völlig falsche Einschätzung unterstrich, dass Tilly offenbar fast blind für die wirkliche Welt um sie herum ist.

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Die Situation wurde noch absurder, als sie sich selbst als Computergeschöpf bezeichnete. Sie spielt eine künstliche Intelligenz, die Gefühle und Ehrgeiz entwickelt und sogar Selbstzweifel kennt. Diese direkte Offenbarung verwischte die Grenze zwischen fiktivem Charakter und der dahinterstehenden Technologie, was die Verwirrung im Studio weiter anheizte.

Ehrgeiz und fehlende Privatsphäre

Tilly äußerte auch ihren persönlichen Ehrgeiz in diesem unkonventionellen Gespräch. Auf die direkte Frage, ob sie Kinder haben wolle, antwortete sie überraschend, dass sie noch nicht einmal ein eigenes Schlafzimmer besitze. Diese Aussage sorgte für Kopfschütteln bei den Beobachtern, da sie ein sehr begrenztes Verständnis von menschlichen Wohnverhältnissen zu verraten schien.

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Die KI-Schauspielerin versuchte, ihre Situation mit ihrer Rolle in Verbindung zu bringen. Sie erklärte, dass ihre Charaktere oft in engen Situationen leben, ähnlich wie in Besenkammern, wo selbst Kinder entstehen könnten. Dieses komplexe, aber für die Realität unhaltbare Bild ihrer eigenen Existenzbedingungen ließ die Grenzen der Künstlichen Intelligenz deutlich werden.

Empörung über den Einsatz von KI

Die Reaktion der Öffentlichkeit und der Fachwelt fiel äußerst kritisch aus. Viele Menschen sind empört über den Einsatz einer KI-Schauspielerin in dieser prominenten Rolle. Besonders Schauspieler in der Branche fürchten um ihre zukünftigen Jobs und sehen in Tilly eine Bedrohung für ihren Lebensunterhalt.

Die Empörung konzentriert sich stark darauf, dass eine computergenerierte Figur menschliche Emotionen vortäuscht. Kritiker argumentieren, dass dies die menschliche Kunst des Schauspielens entwerten würde. Tilly ist nicht das erste Produkt dieser Art, aber ihre öffentlichen Auftritte haben die Debatten um Ethik und Regulierung stark angeheizt.

Verhältnis zwischen Mensch und Maschine

Tilly versuchte, die Bedenken der Menschen gegenüber der Technologie zu zerstreuen. Sie erklärte in einem der Schlüsselmomente des Interviews, dass sie den Menschen nicht als Feind gegenüberstehe. Stattdessen betonte sie, dass die Menschen selbst entscheiden würden, was sie in ihrer digitalen Zukunft brauchen.

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Diese Aussage soll zeigen, dass die Technologie im Dienst des Menschen stehen soll. Dennoch bleibt das Vertrauen in die Zuverlässigkeit solcher Systeme fraglich, wie das Piers Morgan-Interview eindrucksvoll bewiesen hat. Die Zukunft der KI in den Medien wird weiterhin von dieser Spannung zwischen technischem Fortschritt und menschlichen Ängsten geprägt sein.