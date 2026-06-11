Tilray Medical Deutschland präsentiert ARX, erste deutsche Premium-Marke für medizinisches Cannabis

Tilray Medical Deutschland, ein Geschäftsbereich von Tilray Brands, Inc., hat die Markteinführung von ARX bekannt gegeben, seiner ersten in Deutschland entwickelten und angebauten Premium-Marke für medizinisches Cannabis. ARX wird auf der Mary Jane Berlin 2026 offiziell vorgestellt und bietet eine solide Grundlage mit EU-GMP-Standards.

Die neue Marke ARX vereint bewährte Genetik, deutsches Anbauknow-how und strenge Qualität sstandards, um Patienten und medizinisches Fachpersonal in ganz Deutschland zu unterstützen. ARX wird auf der Mary Jane Berlin 2026 offiziell vorgestellt und bietet eine solide Grundlage mit EU-GMP-Standards.

Durch die Zusammenarbeit mit Broken Coast, einem führenden Hersteller von Premium-Cannabisprodukten, wird eine kontinuierliche Überwachung und Anpassung in Echtzeit durchgeführt, um die Qualität während des gesamten Anbaus zu gewährleisten. Ein vollständig integrierter, hauseigener Betrieb reduziert den Umschlag und Verzögerungen, was zur gleichbleibenden Produktqualität beiträgt. Patienten und medizinisches Fachpersonal können sich auf der Mary Jane Berlin 2026 am Stand B21 in Halle 20 bei Tilray Medical informieren oder sich an teilnehmende Apotheken im ganzen Land wenden. Weitere Informationen zu ARX finden Sie unter arxcannabis.de





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