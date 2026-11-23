Tiltan Software Engineering stellt mit TOPS-NX Studio und SILOS neue Tools vor. Die Plattformen dienen der virtuellen Erprobung von KI-Systemen und Sensoren vor realen Tests.

Das israelische Unternehmen Tiltan Software Engineering hat eine signifikante Erweiterung seines Portfolios für komplexe Sensor- und KI-Systeme angekündigt. Dabei präsentiert Tiltan die beiden neuen Entwicklungswerkzeuge TOPS-NX Studio sowie SILOS. Ziel dieser Einführung ist es, die Entwicklungsrisiken zu senken und die Kosten für die Testphase zu reduzieren.

Mithilfe dieser beiden Plattformen können Ingenieurteams und Entwickler künstlicher Intelligenz ihre Systeme bereits vor den realen Feldtests virtuell erproben. Der Ansatz zielt darauf ab, reale Erprobungen gezielter und effizienter einzusetzen, indem er unterschiedliche Phasen des Entwicklungsprozesses in eine synthetische Testumgebung verlagert. Dies ist besonders für Situationen relevant, in denen Bedingungen im realen Einsatz nur schwer, teuer oder mit einem unverhältnismäßigen Risiko nachgestellt werden können.

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Funktion und Nutzen von TOPS-NX Studio

TOPS-NX Studio ermöglicht die Erstellung künstlich erzeugter Bilddaten für Entwicklungs- und Trainingszwecke. Diese Funktion ist insbesondere dann von großer Relevanz, wenn reale Bilddaten nur begrenzt verfügbar sind oder ihre Gewinnung zu aufwendig wäre. Entwickler können gezielt Szenarien erzeugen, die auf bestimmte Anforderungen zugeschnitten sind, und auch seltene Ereignisse oder extreme Umweltbedingungen untersuchen.

Nach Angaben von Tiltan lässt sich dadurch der Bedarf reduzieren, für jede einzelne Fragestellung eine reale Erprobung zu organisieren. Die Anwendung arbeitet ohne klassische Programmierung und kombiniert Sensorsimulation mit synthetischer Datengenerierung. Unterstützt werden unter anderem die Entwicklung neuer Sensoren, Leistungstests sowie die Bewertung von thermischer Tarnung.

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Ein wesentlicher Vorteil virtueller Erprobung liegt in der Wiederholbarkeit. Während reale Tests stets von wechselnden Umgebungsbedingungen beeinflusst werden, lassen sich virtuelle Szenarien unter exakt definierten Voraussetzungen mehrfach durchführen. Entwickler können einzelne Parameter gezielt verändern und die Auswirkungen unmittelbar miteinander vergleichen.

Validierung autonomer Systeme mit SILOS

Während TOPS-NX Studio vor allem auf Sensorentwicklung und Datengenerierung zielt, ist SILOS für die Validierung komplexerer KI- und autonomer Systeme ausgelegt. Tiltan beschreibt die Plattform als virtuelles Gefechtslabor, in dem Entwickler prüfen können, wie Systeme auf komplexe Situationen und sogenannte Edge Cases reagieren. Gerade solche Grenzfälle lassen sich in realen Erprobungen häufig nur mit erheblichem Aufwand oder unter erhöhtem Risiko erzeugen.

SILOS soll deshalb ermöglichen, Leistungsgrenzen frühzeitig zu erkennen und Änderungen zu validieren, bevor Zeit und Budget für Feldtests gebunden werden. Die Plattform ist offen ausgelegt und unterstützt sowohl Software-in-the-Loop- als auch Hardware-in-the-Loop-Tests. Damit können entweder reine Softwarekomponenten oder reale Hardware in eine synthetische Umgebung eingebunden werden.

Nach Angaben von Tiltan lassen sich sowohl einzelne Systeme als auch mehrere miteinander interagierende Systeme in Echtzeit testen. Das ist insbesondere für autonome Systeme von Bedeutung, da deren Verhalten häufig nicht isoliert betrachtet werden kann. Sensorik, Algorithmen, Plattformsteuerung und externe Systeme beeinflussen sich gegenseitig und müssen deshalb möglichst früh gemeinsam erprobt werden.

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Gemeinsame Bibliotheken und strategische Positionierung

TOPS-NX Studio und SILOS greifen auf gemeinsame Inhaltsbibliotheken und Datenbanken zurück. Dadurch können einmal erstellte Szenarien und digitale Assets in unterschiedlichen Entwicklungsphasen wiederverwendet werden. Ein Szenario, das zunächst für die Entwicklung eines Sensors erzeugt wurde, kann damit später auch für das Training eines KI-Algorithmus oder die Validierung eines Gesamtsystems genutzt werden.

Das soll den Entwicklungsprozess vereinheitlichen und verhindern, dass unterschiedliche Teams jeweils eigene Testumgebungen neu aufbauen müssen. Tiltan stellt die virtuellen Systeme ausdrücklich nicht als vollständigen Ersatz für reale Erprobungen dar. CEO Ehud Shafir betont, dass Feldtests weiterhin unverzichtbar seien.

Feldtests könnten jedoch nicht jede denkbare Situation sicher und wirtschaftlich abdecken. Virtuelle Testumgebungen sollen deshalb vor allem dabei helfen, problematische Szenarien frühzeitig zu identifizieren und reale Tests gezielter dort einzusetzen, wo sie den größten zusätzlichen Erkenntnisgewinn bringen. Damit unterstützt Tiltan seine Kunden dabei, die Komplexität moderner autonomer Systeme beherrschbar zu machen.