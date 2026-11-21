Tim Freihöfer öffnet sich in einer neuen Vlog-Serie für die emotionale Bindung zu seinem Vater Stefan. Die Füchse Berlin treffen am Sonntag im DHB-Pokal auf TV Göppingen.

Der Linksaußen Tim Freihöfer blickt mit besonderen Gefühlen auf das nächste Pflichtspiel seiner Vereinsmannschaft, der Füchse Berlin. Am kommenden Sonntag, dem 16. März 2025, stehen die Berliner im DHB-Pokal-Achtelfinale im Sportforum gegen den TuS N-Lübbecke. Doch für den 24-Jährigen ist die Reise ins schwäbische Süddeutschland mehr als nur eine sportliche Herausforderung. Freihöfer, der ursprünglich aus Lichtenstein bei Reutlingen stammt, empfindet das Gastspiel in der Region als ein kleines Stück Heimspiel. Die Distanz von 60 Kilometern zu seiner alten Heimat in der Nähe von Göppingen hat für den Profi eine tiefe persönliche Bedeutung, die weit über den reinen Handballsport hinausgeht.

Emotionale Vlog-Reihe mit Vater Stefan

Um die engen familialen Bindungen zu dokumentieren, hat sich Tim Freihöfer in einer neuen Video-Produktion öffnen. Vor dem anstehenden Spiel in Süddeutschland wurde mit dem Influencer und ehemaligen Handballprofi Jari Brüggmann die erste Folge der neuen Vlog- und YouTube-Serie gedreht. In dieser Reihe begleitet Brüggmann fünf deutsche Nationalspieler, die im Jahr 2023 gemeinsam die U21-Weltmeisterschaft gewannen. Das gemeinsame Ziel der Gruppe ist die Austragung der Heim-Weltmeisterschaft 2027 in Deutschland. Der Auftakt der Serie widmet sich der Figur Tim Freihöfer, der erstaunlich private und emotionale Einblicke in sein Privatleben gewährt. Die Kamera begleitet den Füchse-Spieler nicht nur auf dem Parkett, sondern auch in seinen privaten Momenten abseits des Balls.

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Die Dokumentation macht deutlich, dass Freihöfers Vater Stefan ein fester und wichtiger Bestandteil seines täglichen Alltags ist. Der Kontakt zu den Eltern ist regelmäßig und intensiv. Freihöfer selbst beschreibt die Kommunikation sehr offen: Er telefoniere relativ viel mit seinen Eltern. Besonders die Fahrten zum Training oder die Zeit danach dienen als feste Termine für Gespräche mit seinem Vater. Diese Routinen hat er über Jahre etabliert und pflegt sie konsequent. Für den Linksaußen ist der Austausch mit den Eltern ein wichtiger Teil seiner mentalen Vorbereitung und Erholung.

Häufiger Kontakt trotz langer Distanz

Die Intensität der Kommunikation zwischen Vater und Sohn übertrifft die Erwartungen beider Seiten. Freihöfer gesteht im Vlog, dass er nicht damit gerechnet hätte, neun Jahre nach seinem Umzug nach Berlin noch so häufig mit seinem Vater zu sprechen. Fast täglich finde ein Austausch statt, teils sogar zweimal am Tag. Der Fokus liegt dabei nicht ausschließlich auf sportlichen Details, sondern auf dem allgemeinen Wohlbefinden. Freihöfer fragt nach, wie es läuft, und tauscht sich auf einer persönlichen Ebene aus. Dieser regelmäßige Kontakt ist für beide Seiten wertvoll und festigt das Vertrauen in die familiäre Struktur.

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Stefan Freihöfer zeigt sich im Gespräch sichtlich gerührt von der Entwicklung seines Sohnes. Er betont, dass er absolut stolz auf Tim ist. Dieser Stolz erstreckt sich jedoch nicht nur auf die sportlichen Leistungen im deutschen Oberhaus. Ebenso wichtig ist ihm das gute und vertrauensvolle Verhältnis zwischen ihm und seinem Sohn. Die Worte des Vaters verdeutlichen, dass die familiäre Bindung auch unter dem Druck des Spitzensports stabil bleibt. Tim Freihöfer wirkt von diesen Äußerungen sichtlich berührt, da er die Bedeutung dieses Supports für seinen Werdegang sehr hoch einschätzt.

Überwindung der Trennungsschmerz in der Jugend

Der Weg zu diesem stabilen Verhältnis war für Tim Freihöfer in der Jugend jedoch nicht einfach. Als er mit 15 Jahren ins Sportinternat nach Berlin zog, markierte dies den Beginn einer schwierigen Phase der Loslösung von der Familie. Der Schritt von Schwaben in die Hauptstadt war für den damals 15-Jährigen alles andere als einfach. Freihöfer gibt offen zu, dass die Trennung von seiner Herkunftsfamilie brutal schwer war. Die psychische Belastung durch die Entfernung war enorm und führte bei dem青少年-Spieler zu intensiven emotionalen Reaktionen.

In den ersten Jahren gab es Phasen, in denen das Heimweh so groß war, dass er mehrfach an ein Aufgeben dachte. Er erinnert sich daran, dass er nachts völlig verschwitzt aufwachte und Zustände erlebte, die er als Panikanfälle beschreibt. Eine besondere Erinnerung ist ihm im Gedächtnis geblieben: Nach einem Besuch zu Hause musste er zurück nach Berlin reisen. Freihöfer berichtet, dass er am Flughafen wahrscheinlich zwei Stunden lang weinend bei seinem Vater saß. Auch im Flugzeug und nach der Landung brachen die Tränen erneut aus, und er rief seinen Vater an, um weiter zu weinen. Diese Szenen zeigen die immense emotionale Last, die mit einem frühzeitigen Wechsel in die sportliche Elite einhergehen kann.

Der entscheidende Ratschlag seines Vaters

Ausschließlich die Unterstützung durch seinen Vater half Tim Freihöfer, diese kritische Phase zu überwinden und den richtigen Weg für seine Karriere zu finden. Nach rund eineinhalb Jahren voller Zweifel und innerer Kämpfe sprach Stefan Freihöfer mit seinem Sohn. Er signalisierte Verständnis dafür, dass Tim nach Hause zurückkehren und das Projekt abbrechen könnte. Gleichzeitig forderte er aber eine klare, definitive Entscheidung vom Sohn. Die Alternative war klar: Entweder abbrechen und zurück nach Schwaben, oder die vierjährige Ausbildung in Berlin bis zur bestandenen Abiturprüfung durchziehen.

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Tim Freihöfer entschied sich für den schwierigeren Pfad und blieb in der Hauptstadt. Diese Entscheidung erwies sich als richtiger Schritt für seine berufliche Laufbahn. Heute betrachtet er Berlin längst als seine zweite Heimat. Ein wesentlicher Faktor für diese emotionale Verankerung ist seine Beziehung zu seiner Freundin Maria. Seitdem Maria in Berlin lebt und das Paar noch einmal umgezogen ist, fühlt sich Freihöfer dort zu Hause. Seine Familie und die Familie seiner Partnerin kommen regelmäßig zu Besuch, was das Gefühl der Zugehörigkeit weiter verstärkt. Der Vlog zeigt auch diesen Aspekt: Freihöfer ist ein Gentleman, der Blumen kauft und auch aus der Ferne Aufmerksamkeit zeigt.

Realistische Einstellung für die EM-Qualifikation

Neben den persönlichen und familiären Themen steht bei Tim Freihöfer die sportliche Karriere im Fokus. Er ist sich der Konkurrenzsituation in der Nationalmannschaft sehr bewusst. Für die EM 2026 wurde er nicht nominiert, was ihn wachrüttelte. Seit diesem Ereignis ist er vor jeder Nominierung aufgeregt, da er weiß, dass man sich niemals zu sicher sein sollte. Die Dynamik in der Truppe kann sich schnell ändern, weshalb Vorsicht geboten ist. Freihöfer will nicht zu weit nach vorn blicken, zum Beispiel direkt auf die EM im Januar 2026.

Stattdessen liegt der Fokus auf den aktuellen Verpflichtungen beim Verein. Es gibt noch viele Spiele mit den Füchse Berlin zu bestreiten. Diese unmittelbaren Aufgaben sind wichtiger als die Spekulation über zukünftige Turniere. Das nächste Duell wartet bereits am Sonntag in Göppingen. Für Freihöfer ist dies nicht nur ein Pokalspiel, sondern auch ein Moment, in dem sein Vater live in der Halle anwesend sein kann. Diese Kombination aus sportlichem Pflichtkampf und familiärer Unterstützung prägt die Situation des Linksaußens maßgeblich.