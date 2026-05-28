Tim Gajsers Kampf um die Rückkehr: Verletzung und Reglementsprobleme vor Deutschland-Grand-Prix

Yamaha-Werksfahrer Tim Gajser erlitt bei einem Sturz in der MXGP in Frankreich eine Knieverletzung und muss um seine Teilnahme am Deutschland-Grand-Prix kämpfen. Nach einem verbotenen Motorradwechsel in einer Red-Flag-Situation wurde er zurückgepfiffen. Trotz intensiver medizinischer Betreuung bleibt die Startberechtigung ungewiss, doch Gajser ist zuversichtlich und blickt auf seine erfolgreiche Vergangenheit in Teutschenthal zurück.

Yamaha -Werkspilot Tim Gajser sorgt sich nach seinem Sturz in der MXGP in Frankreich um seine Teilnahme am anstehenden Deutschland-Grand-Prix in Teutschenthal . Der Slowene war am vergangenen Wochenende in einen Crash nach dem Start zum zweiten Lauf verwickelt, als er über den gestürzten Tom Vialle flog und sich dabei eine Knieverletzung zuzog.

Trotz der Verletzung kehrte Gajser zunächst mit einem Ersatzmotorrad zurück, wurde aber von der Rennleitung zurückgepfiffen, da ein Motorradwechsel in einer Red-Flag-Situation nicht erlaubt ist. Vor dem Rennen in Deutschland erklärte Gajser, dass er die ganze Woche mit Spezialisten zusammengearbeitet habe, um schnellstmöglich zu genesen. Die finale Entscheidung über seine Teilnahme werde erst später in der Woche getroffen, doch er zeigte sich zuversichtlich.

Gajser betonte seine positive Verbindung zur Strecke in Teutschenthal, wo er in der Vergangenheit viele Siege und Podiumsplätze erzielt hat. Er hoffe, am Start stehen zu können, das Wochenende zu genießen und weitere schöne Erinnerungen zu sammeln. Während die Formel-1-Fans von den Duellen zwischen Mercedes-Piloten in Montreal begeistert waren, bleibt die Situation im Fahrerlager der Motocross-WM angespannt. Gajser Verletzung und die unklare Teilnahme werfen Fragen zur Reglementslage und den physischen Anforderungen des Sports auf.

Der Artikel beleuchtet den Vorfall, die medizinische Behandlung und die Bedeutung des bevorstehenden Rennens für den Slowenen, der trotz aller Widrigkeiten sein Comeback anstrebt





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