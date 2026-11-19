HC Erlangen sichert sich Rechtsaußen Tim Gömmel langfristig. Der 21-jährige Nachwuchsspieler aus der eigenen Jugend bleibt dem Verein treu und stärkt den Kader für die kommende Saison.

Der Handball -Club Erlangen hat seine langfristigen Pläne für die eigene Nachwuchsförderung mit einer deutlichen Zusage unterstrichen. Tim Gömmel, der 21-jährige Rechtsaußen, hat seinen Vertrag beim Verein aus der mittelfränkischen Stadt verlängert. Diese Entscheidung markiert einen wichtigen Schritt für die sportliche Zukunft des HC Erlangen und zeigt das Vertrauen in die hauseigene Talententwicklung.

Vertragsverlängerung für den Rechtsaußen

Die Vereinsführung und das Trainerteam sehen in Tim Gömmel eine zentrale Figur für die kommende Zeit. Durch die langfristige Bindung sichert sich der HC Erlangen die Dienste eines Spielers, der tief im System des Vereins verwurzelt ist. Dies entlastet den Transfermarkt und festigt die Strukturen im Kader.

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Lob des Cheftrainers Johannes Sellin

Cheftrainer Johannes Sellin äußert sich in höchstem Maße zufrieden mit der Entwicklung seines Schützlings. Er betont, dass Gömmel in den vergangenen Jahren erhebliche Fortschritte verzeichnet hat. Sowohl in der sportlichen Performance als auch in der persönlichen Reife habe sich der junge Sportler stetig weiterentwickelt. Sellin hebt insbesondere die hohe Lernbereitschaft des 21-Jährigen hervor.

Der Trainer stellt klar heraus, dass der Wille zur kontinuierlichen Selbstverbesserung eine herausragende Eigenschaft von Tim Gömmel ist. Sellin zeigt sich überzeugt davon, dass der Rechtsaußen sein volles Potenzial in den nächsten Jahren noch weiter ausschöpfen wird. Die Freude im Trainerstab ist groß, dass der Spieler seinen Weg beim HC Erlangen fortsetzt.

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Heimischer Erfolg vom Junioren-Nationalspieler

Die Verbindung zwischen Tim Gömmel und dem HC Erlangen reicht weit zurück. Der Rechtsaußen stammt ursprünglich aus Roßtal im Landkreis Fürth und wurde in der Jugendabteilung des Vereins ausgebildet. Dort konnte er sich nicht nur als Spieler, sondern auch als Junioren-Nationalspieler profilieren.

Im Laufe der Saison 2023/2024 gelang Gömmel der endgültige Sprung in den Profikader. Er selbst erklärt, dass er bereits in der Jugend nach Erlangen gekommen sei und sich dort sowohl sportlich als auch privat toll weiterentwickelt habe. Das Gefühl der Verbundenheit mit der Mannschaft und der Stadt ist für den jungen Athleten von großer Bedeutung.

Aktuelle Tabellenposition und nächste Aufgaben

Der HC Erlangen befindet sich derzeit auf einem guten Weg in der Liga. Nach einem glänzenden Start positioniert sich das Team des Vereins auf dem siebten Platz in der Tabelle. Diese Ausgangslage bietet die Grundlage für weitere positive Entwicklungen in der Rückrunde der Spielzeit.

Am kommenden Freitag steht eine wichtige Begegnung an. Der HC Erlangen tritt gegen den Aufsteiger Balingen-Weilstetten an. Mit einem Sieg könnten die Erlanger zwei weitere Punkte in Richtung ihrer Ziele hinzu gewinnen. Tim Gömmel freut sich darauf, diese Ziele zusammen mit der Mannschaft zu verfolgen.