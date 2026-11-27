Der 19-jährige Österreicher Tim Hütter startet 2027 in die zweite komplette Saison im ADAC GT Masters. Er bleibt beim LIQUI MOLY Team Engstler und bestreitet die Winter Series.

Der junge österreichische Rennfahrer Tim Hütter hat seine Karriereplanung für das Jahr 2027 bekanntgegeben. Er wird auch in der kommenden Saison für das LIQUI MOLY Team Engstler an den Start gehen und damit seine zweite komplette Runde im GT3-Rennsport absolvieren. Die 19-Jährige aus dem oberösterreichischen Gallneukirchen blickt auf eine erfolgreiche Debütsaison 2026 zurück, in der er sich stetig entwickelte und das Teilnehmerfeld durch konstante Leistungen auffiel. Hütter wird dabei auf die bewährte Struktur des Teams aus Wiggensbach im Allgäu zurückgreifen.

Wichtige Details zur Saison 2027

Die sportliche Ausrichtung für das kommende Jahr ist klar definiert und deckt sowohl die Vorbereitung als auch die Hauptserie ab. In den Wintermonaten wird Hütter mit dem LIQUI MOLY Team Engstler in der GT Winter Series starten. Diese Meisterschaft findet zwischen Januar und März auf der iberischen Halbinsel in Portugal und Spanien statt. Zahlreiche namhafte GT3-Teams nutzen diese Rennen als Grundlage für ihre Saisonvorbereitung, was bedeutet, dass Hütter auf eine sehr starke Konkurrenz treffen wird. Die Wettkämpfe bestehen aus pro Rennwochenende zwei 25-minütigen Sprintrennen und einem 50-minütigen Rennen mit Fahrerwechsel. Zusätzlich bieten diverse Test- und Trainingssitzungen am Wochenende wertvolle Fahrzeit für jeden Piloten.

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Während der Sommermonate konzentriert sich Hütter auf den ADAC GT Masters. Diese Serie wird zwischen April und Oktober ausgetragen und umfasst sechs Rennwochenenden. Fünf dieser Veranstaltungen finden im Rahmen der DTM statt, während das sechste Wochenende im Juli auf dem Nürburgring beim Truck Grand-Prix stattfindet. Dort traditionell mehr als 100.000 Zuschauer pilgern, wird pro Wochenende zwei einstündige Sprintrennen absolviert. Eine wichtige Regeländerung gibt es dabei: Erstmals müssen im kommenden Jahr nicht nur die Fahrer gewechselt, sondern auch die Reifen gewechselt werden. Ein Pflichtboxenstopp zur Rennhalbzeit ist dabei obligatorisch.

Hütter und das LIQUI MOLY Team Engstler

Die Zusammenarbeit zwischen dem Piloten und dem Team wird vertieft. Tim Hütter erklärte, sich sehr über die Verlängerung zu freuen, da die Renneinsätze in den Wintermonaten extrem bei der Vorbereitung auf die Hauptsaison helfen. Er betont, dass diese Einsätze immens wichtig sind. Besonders wichtig für Hütter ist die Kontinuität im Umfeld. Sein Renningenieur Bernd Ordemann bleibt ihm erhalten, ebenso das Mechanikerteam rund um Sascha Manzl. Nach eineinhalb Jahren gemeinsamen Wirkens sind sie zu einer wahren Einheit zusammengewachsen, was allen hilft. Hütter rechnet damit, dass das Teilnehmerfeld im ADAC GT Masters im kommenden Jahr anwachsen wird.

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Sein Ziel für das kommende Jahr ist es, sich weiter zu steigern und für Ausrufezeichen zu sorgen. Dafür ist es wichtig, dass er mit dem vertrauten Umfeld angreifen kann. Über die Identität seines Teamkollegen gibt das Team nur sparsame Informationen. Der Name steht zwar bereits fest, wird aber erst an einem späteren Zeitpunkt bestätigt. Man kann jedoch bereits jetzt sagen, dass es ein rein österreichisches Fahrzeug sein wird. Tim Hütter wird mit einem routinierten Teamkollegen antreten. Die letzte Saison 2026 schloss Hütter auf Position 16 in der Gesamtwertung ab. Ein neunter Platz auf dem Salzburgring war sein bestes Rennergebnis. Er fiel mit konstanten Leistungen und einer stetigen Steigerung auf, diesen Trend möchte er fortsetzen.

Unterstützung durch Motorsport-Legenden

Neben dem Team wird Hütter durch hochkarätige Persönlichkeiten unterstützt. Die österreichische Motorsportlegende Franz Tost begleitet ihn weiterhin menschlich und sportlich bei seiner Entwicklung. Der Tiroler war zwischen 2006 und 2023 Teamchef vom Toro Rosso-Rennstall, das ab 2020 unter dem Namen AlphaTauri in der Formel 1 antrat. Zuvor war er für BMW in der Formel 1 tätig. In seiner Zeit im Juniorteam von Red Bull verhalf er den beiden viermaligen Weltmeistern Sebastian Vettel und Max Verstappen in die Königsklasse. Durch seine lange Erfahrung im Spitzensport bringt er wertvolles Wissen ein. Hütter zeigte sich stolz auf die fortgesetzte Zusammenarbeit und betonte, dass er bereits von Tosts Arbeit in der Formel 1 sehr profitieren konnte.

Ergänzend zu den sportlichen Betreuern erhält Hütter Unterstützung durch die professionelle Mentaltrainerin Sarah Göllner. Sie ist in der Vergangenheit bereits in der DTM, in Porsche-Markenpokalen und bei Langstreckenrennen tätig gewesen. Zudem ist Tim Hütter seit September 2026 offizieller Fitmacher-Athlet. Die Firma Fitmacher unterstützt ihn professionell. Hütter betonte stolz, dass er sowohl auf als auch neben der Rennstrecke von den Fitmachern begleitet wird. Diese Kombination aus technischer Unterstützung, mentalem Training und physischer Betreuung bildet das Fundament für seine Ambitionen in der Saison 2027. Weitere Rennprogramme werden zu einem späteren Zeitpunkt bestätigt, die Fokuslegung liegt aktuell klar auf der Intensivierung mit dem aktuellen Team.