Tim Katzenbauer: TV-Star korrigiert Details über Angriff auf Instagram

Lavinia Wollny und ihr Partner Tim Katzenbauer hatten ihre Fans in große Sorge versetzt. Auf Instagram berichteten die beiden, dass sie Opfer eines Angriffs geworden sind. Doch nun muss der TV-Star ein Detail des Vorfalls öffentlich richtigstellen.

Lavinia Wollny s Partner Tim Katzenbauer musste nach brutaler Attacke in einem Krankenhaus behandelt werden. Doch nun muss der TV-Star ein Detail des Vorfalls öffentlich richtigstellen.

Lavinia Wollny und ihr Partner Tim Katzenbauer hatten ihre Fans in große Sorge versetzt. Auf Instagram berichteten die beiden, dass sie Opfer eines Angriffs geworden sind. Demnach wurden sie Opfer eines Angriffs, bei dem Tim Katzenbauer mit einer zerbrochenen Glasflasche verletzt wurde. Aufgrund der Verletzungen musste er anschließend auf die Intensivstation.

Die Polizei in Lavinias und Tims Wohnort in NRW konnte tatsächlich keinen Messerangriff am vergangenen Samstag bestätigen. Zu einer gefährlichen Körperverletzung mit einer abgebrochenen Glasflasche sei es dort laut Polizeiangaben allerdings gekommen. Zwei Personen mussten daraufhin im Krankenhaus behandelt werden. Lavinia und Tim haben nun ein kurzes Statement geteilt, in dem sie die Situation korrigieren.

Sie erklären, dass in der Aufregung direkt nach dem Vorfall falsch formuliert wurde. Sie bitten ihre Fans, die Situation zu respektieren und ihnen Zeit zu geben, die Situation zu verarbeiten





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