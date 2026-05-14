Tim Kleindienst' Comeback: Bundesliga-Comeback nach langer Verletzungspause

Tim Kleindienst, Kapitän von Borussia Mönchengladbach, hat seine langwierige Knieverletzung endgültig auskuriert und kehrt am Samstag in die Bundesliga zurück. Er wird maximal als Joker zum Einsatz kommen, aber auch seine Zukunft in der deutschen Nationalmannschaft ist noch offen.

Eine Seuchen-Saison kann für Tim Kleindienst (30) doch noch ein wenig versöhnlich enden! Der Gladbach-Kapitän ist seit Anfang der Woche voll zurück im Mannschaftstraining, hat seine langwierige Knieverletzung endgültig auskuriert.

Und Kleindienst wird Samstag (15.30 Uhr/Sky) im Borussia-Park gegen die TSG Hoffenheim wohl zum ersten Mal im Jahr 2026 wieder in Borussias Bundesliga-Kader stehen – zuletzt war er Ende November 2025 beim 0:0 gegen Leipzig für eine Minute zum Einsatz gekommen. Foto: picture alliance/M.i. S. Fohlen-Coach Eugen Polanski (40) zum bevorstehenden Kleindienst-Comeback: „Tim hat eine fußballerische Präsenz, aber auch eine eigene Tonlage und Sichtweise. Es tut gut, ihn wieder dabei zu haben.

Er hat uns die ganze Saison sehr gefehlt und wir wünschen ihm Samstag einen positiven Saisonabschluss nach der langen Ausfallzeit.

“ Fakt allerdings: Kleindienst wird gegen Hoffenheim maximal als Joker zum Einsatz kommen. Polanski bestätigt: „Das bewegt sich ja schon in einem sehr kleinen Rahmen, was die Minutenanzahl angeht. Es ist einfach so, dass es für Tim ein positiver Abschluss von etwas sein soll, was extrem lange gedauert hat. Es geht um das Gefühl, wieder da zu sein.

Tim ist noch nicht bei 100 Prozent, aber es ist wichtig, dieses Gefühl zu haben, wieder gesund zu sein.

“Tatsache ist auch, dass Kleindienst seinen Traum von einer WM-Teilnahme öffentlich noch nicht abgehakt hat. Schafft er es nun doch noch, auf den letzten Drücker auf den WM-Zug aufzuspringen? Auch im deutschen Nationalteam wäre für ihn nur eine Jokerrolle eingeplant – und bis zum ersten WM-Spiel der Deutschen am 14. Juni gegen Curacao sind es noch rund vier Wochen.

Bundestrainer Julian Nagelsmann (38), der gerne einen Spielertyp wie Kleindienst in den USA dabei hätte, gibt seinen WM-Kader erst am 21. Mai offiziell bekannt. Vorher wird er am Samstag wohl auch mit einem Auge aufs Kleindienst-Comeback in der Bundesliga-Saison schauen





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