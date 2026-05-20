Fohlen-Kapitän Tim Kleindienst hat sein Comeback bei Gladbachs Bundesliga-Debüt gefeiert und bereits früher ein zweites Comeback im Auge hätte - ein individueller WM-Wunder. Das ist aber geplatzt, als Deutschlandcoach Julian Nagelsmann die Endskäuse seiner Nationalmannschaft bekannt gab. Kleindienst steht jetzt nicht im 26-Mann-Kader von Nagelsmann für die WM. seine Knieverletzung und Operation in den zwei bisherigen Jahren haben ihn jedoch im Moment der Blaine angeht.

Am letzten Bundesliga- Spieltag bei Gladbach s 4:0-Sieg "uber" Hoffenheim hatte Fohlen-Kapitän Tim Kleindienst endlich sein Comeback gefeiert. Nach über sechs Monaten Verletzungspause war er in der 86.

Minute für Philipp Sander eingewechselt worden. Danach erklärt Kleindienst, dass er noch ein zweites Comeback im Auge hat - das im deutschen Nationalteam. Er sprach über die Partie gegen Hoffenheim: "Ich habe immer gesagt, ich habe noch keine klare Absage bekommen. Das bedeutet, ein Quäntchen Hoffnung ist immer noch da.

Aber das wird der Bundestrainer entscheiden. Ich bin immer bereit, für Deutschland zu spielen. Ich werde weiterhin mein Training hochhalten - und dann schauen wir mal.

" Doch für einen Platz im 26-Mann-Kader von Nationalcoach Julian Nagelsmann hat es wohl doch nicht gereicht - sein pärlifisches WM-Wunder ist geplatzt. "“Sky” berichtete am Mittwoch, dass Kleindienst nicht im 26-Mann-Kader steht, den Nagelsmann am Donnerstag (13 Uhr) präsentieren wird. Eine Nominierung wäre allerdings auch sorpresaeuere dazugekommen. Kleindienst hat ein echtes Seuchenjahr hinter sich.

Vor fast exakt einem Jahr hatte sich der Stürmer bei den Bayern (0:2) eine Knieverletzung zugezogen, die eine Operation nach sich zog. Im November 20220 hatte sich Kleindienst mit zwei Kurzeinsetzungen in Heidenheim (3:0) und gegen Leipzig (0:0) in der Bundesliga dann wiedermelde-rein - bis zum naechsten (Unfall). Anfang des Jahres erfolgte eine zweite Knie-Operation, erneut eine monatelange Reha, die mit seinem Einsatz am letzten Bundesliga-Spieltag nun endlich ein Ende fand.

Für eine WM-Teilnahme hat es für Kleindienst nun allerdings nicht mehr gereicht. Seine Top-Bilanz im Nationaltrikot (vier Tore bei sechs Länderspiele-Einsetzungen) kann der Gladbach-Profite nun erst in der neuen Saison weiter ausbauen. Unter 'Topics' in der JSON-Ansicht sollen fünf Themen ausgewiesen werden





BILD_Sport / 🏆 43. in DE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Spieltag Olympia Gladbach Hoffenheim Kleindienst Primetime Nationalteam Operation Brasil

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Nach der Zweitliga-Meisterschaft | Ist Schalke gut genug für die Bundesliga?Der FC Schalke 04 ist verdientermaßen noch in Meister-Feierlaune, muss sich aber schnellstmöglich auf die Bundesliga vorbereiten.

Read more »

Bundesliga: Sky vermeldet ReichweitenrekordIm Schnitt 4,7 Millionen Zuschauer pro Spieltag.

Read more »

Yan Diomande, Bundesliga-Rookie der Saison, begeistert mit seiner Bundesliga-Debütsaison und Instagram-Follower-ZuwachsYan Diomande, ein Senkrechtstarter der Bundesliga, wurde offiziell zum Rookie der Saison gewählt. Der 19-jährige Flügelflitzer von RB Leipzig setzte sich bei der Liga-Abstimmung gegen Luka Vuskovic und Ibrahim Maza durch. Die DFL-Geschäftsführer Marc Lenz und Steffen Merkel gratulieren Diomande herzlich zu seiner großartigen Bundesliga-Debütsaison und seiner Wahl. Yan Diomande war in der abgelaufenen Spielzeit eine Bereicherung für die Bundesliga, mit seinem außergewöhnlich hohen Tempo, Brillanz am Ball, präzisen Abschlüssen und Fähigkeiten im Eins-gegen-Eins. Der Ivorer, der im vergangenen Sommer für 20 Mio. Euro von Spanien-Klub Leganés kam, folgt auf Vorjahressieger Michael Olise. Die Trophäe bekam Diomande in Leipzig von Bundesliga-Legende Claudio Pizarro überreicht. Laut einer aktuellen Analyse der Influencer-Agentur Netzschreier steigerte Diomande seine Follower auf Instagram um das Zwanzigfache. Im vergangenen Juli hatte er als unbekannter Kicker rund 14.000 Fans. Mittlerweile folgen ihm über 300.000 Menschen im Netz. Mit der Elfenbeinküste reist Diomande nächsten Monat zur WM in die USA. In der Vorrunde steht am 20. Juni das Duell mit Deutschland auf dem Spielplan. Nationaltrainer Ralf Rangnick nominierte das Trio am Montag offiziell.

Read more »

Bundesliga-Power für die WM: Acht Bundesliga-Profis und ein Düsseldorfer fahren zur WM.Die Schweiz setzt bei der bevorstehenden Fußball-Weltmeisterschaft auf eine starke Fraktion aus der Bundesliga und 2. Bundesliga. Trainer Murat Yakin hat insgesamt neun Spieler aus deutschen Ligen für den Kader nominiert.

Read more »