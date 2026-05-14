Tim Kleindienst: "Harte Arbeit, Kraft und mentale Seite"

Tim Kleindienst, Kapitän von Borussia Mönchengladbach und Nationalspieler, spricht in einem Interview erstmals über seine Leidenszeit nach einer schweren Knieverletzung und monatelanger Reha. Er betont die Bedeutung der harten Arbeit, der Kraft und der mentalen Seite bei der Wiederherstellung seiner Fitness.

Samstag (15.30 Uhr/Sky) gegen die TSG Hoffenheim steht Gladbach-Kapitän Tim Kleindienst (30) nach einer persönlichen Seuchen-Saison und monatelanger Reha vor seinem Bundesliga- Comeback (BILD berichtete). Auf Borussias Homepage hat der Nationalstürmer in einem Interview nun erstmals über seine Leidenszeit gesprochen.

Die schwere Knieverletzung, die insgesamt zwei Operationen zur Folge hatte, zog sich Kleindienst vor fast exakt einem Jahr zu. Der Fohlen-Stürmer darüber, was in dieser Zeit für ihn im Mittelpunkt stand: „Eigentlich nur das: harte Arbeit. Kondition ist dabei fast noch das Einfachste. Gerade die Kraft musst du dir nach so einer Verletzung komplett wieder erarbeiten.

Dazu kommt die mentale Seite. Es gibt Phasen, da kommst du einfach nicht vorwärts. Damit musst du umgehen können. Umso schöner wäre es jetzt natürlich, wenn diese schwierige Reha-Zeit mit dem Comeback ein positives Ende findet.





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