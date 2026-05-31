Tim Kleindienst im BILD-Interview: "Ich versuche immer das Positive zu sehen"

Der Kapitän von Borussia Mönchengladbach spricht über seine lange Verletzungspause, seine Ziele für die neue Saison und den Mentalitätsfaktor in der Mannschaft.

In der abgelaufenen Saison kam Tim Kleindienst aufgrund einer langwierigen Knieverletzung nur sporadisch zum Einsatz. Im BILD-Interview spricht der Gladbach-Kapitän über die schwierige Zeit und seine Ziele für die neue Saison.

BILD fragt: Wenn man Sie so erlebt, haben Sie immer gute Laune. Gab es in der einjährigen Verletzungspause auch einen anderen Tim Kleindienst? Kleindienst antwortet: Ganz, ganz selten. Ich versuche, immer das Positive zu sehen, mir immer neue Ziele zu setzen.

Natürlich hätte ich mich aufregen oder heulen können - aber das hätte mich ja auch nicht gesund gemacht in dem Moment. Von daher wäre das für mich irgendwie nur verschenkte Zeit gewesen. Wenn man sich zu sehr von einer Verletzung herunterziehen lässt, wirft dich das nur zurück. Natürlich war das alles nicht schön - aber das ist nun einmal das Berufsrisiko.

Auf die Frage, ob er in der Verletzungspause manchmal den Glauben an sich selbst verloren habe, sagt er: Absolut nein. Ich hatte immer das Vertrauen in meinen Körper. Natürlich hätte ich mir erhofft, dass ich noch zehn oder mehr Spiele für Borussia machen kann. Aber auch die fünf Minuten am Ende haben mir unglaublich viel bedeutet - weil ich die Saison gemeinsam mit unseren Fans auf dem Rasen abschließen konnte.

Er kommt jetzt in das dritte Gladbach-Jahr. Das erste war ein Traum, das zweite ein Albtraum. Was kommt jetzt? Ich hoffe, wieder so eine wie die erste Saison, die mit den 16 Bundesliga-Toren.

Wenn ich weiter in der Nationalmannschaft spielen möchte, dann müssen auch die Leistungen auf dem Platz für Borussia stimmen. Aber am Ende steht der Erfolg der Mannschaft über allem. Dieser wird auch mit der neuen Kaderstruktur zusammenhängen. Wer verlässt den Verein, wer kommt dazu?

Wie werden wir denn aufgestellt sein? Aber das ist am Ende nicht meine Aufgabe. Meine Aufgabe ist es, gemeinsam mit den anderen Spielern das bestmögliche Konstrukt zu bilden und wieder erfolgreich zu sein. Ich hoffe, deutlich erfolgreicher als es diese Saison der Fall war.

Vor seiner Verletzung war er bereits bei einigen Topklubs im Visier. Wie groß ist sein Wunsch, noch einmal europäisch zu spielen? Dafür muss ich ja nicht unbedingt den Verein wechseln, ich fühle mich bei Borussia sehr wohl. Ich will immer den maximalen Erfolg.

Und wir haben vor einem Jahr gezeigt, dass wir um die europäischen Plätze mitspielen können. Da haben wir leider in den letzten sieben Spielen zu sehr nachgelassen und es uns selbst etwas verbaut. Aber am Ende ist das möglich. Hoffenheim wäre letzte Saison fast abgestiegen - und hat dann in diesem Jahr bis zum letzten Spieltag um die Champions League gespielt.

Rocco Reitz hatte nach der Augsburg-Pleite erklärt, dass die Mannschaft wohl ein Mentalitätsproblem hat. Verschwindet das, wenn Tim Kleindienst wieder auf dem Platz steht und den Mitspielern in den Arsch tritt? Ich denke, dass mehrere verschiedene Faktoren dazu geführt haben, dass die Saison nicht so gelaufen ist, wie wir uns das vorgestellt hatten. Ich würde von mir schon behaupten, dass ich einer bin, der andere mitzieht und andere animieren kann, sich nochmal selbst zu motivieren.

Das ist am Ende auch meine Aufgabe. Aber ich bin dafür auch nicht alleine ausschlaggebend





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